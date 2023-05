Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI son una realidad silenciada, infradenunciada y de gran magnitud: el 29 % ha sufrido acoso, el 27,5 % discriminación y el 8,6% ha sido agredido por su orientación sexual, identidad y expresión de género en los últimos cinco años.

Con motivo del Día contra la LGTBIfobia que se conmemora este 17 de mayo, la Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha hecho públicos los resultados de una encuesta que pretende sacar a la luz el alcance del odio contra este colectivo.

Según el CIS, entre el 7 y 8% de la población española es LGTBI. Con estos datos, entre 950.000 y 1,1 millón de personas habría sido acosada por este motivo (29%); entre 900.000 y 1 millón habría sido discriminada (27,5%) y entre 283.000 y 325.000 habría sido agredida física o sexualmente (8,6%).

"Mercancía de odio"

La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha denunciado que estas cifras son "alarmantes" y ha alertado del aumento de los discursos de odio, que son el origen de estos delitos y que "se utiliza impunemente en las instituciones": "Se ha ido creando un discurso de odio hacia nosotras, hacia el colectivo LGTBI, se instrumentaliza nuestro derecho de ser, nuestra reivindicación de la autodeterminación para decidir y decir quién soy, se utiliza como 'merchandising' y mercancía de odio", ha dicho en rueda de prensa.

La encuesta, elaborada por 40db para la FELGTBI+ a partir de 800 entrevistas a personas mayores de edad, muestra que las personas jóvenes están más expuestas al odio y la violencia (tanto por estar más expuestos a ella como por ser más conscientes de esta realidad y, por tanto, ser más capaces de identificarla) que las mayores y también que quienes tienen menos ingresos son más vulnerables a sufrir estos delitos de odio.

Entre los 18 y los 35 años se registran unos porcentajes mayores de odio que en la mediana y la tercera edad (el acoso roza el 40 % para el grupo de edad de entre 25 y 34 años, la discriminación el 36 % para la juventud de entre 18 y 24 años y el mayor porcentaje de agresiones las sufren personas de entre 25 y 34 años).

La calle, el colegio, el transporte público, las cafeterías y la sanidad son, por ese orden, los lugares en los que las víctimas sufren estos delitos.

"La LGTBIfobia lo que hace es enfermar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros deseos, nuestros sueños", ha destacado Sangil, que ha incidido en la importancia de educar en diversidad y en la diferencia.

Infradenuncia y desconfianza

La encuesta, que nace con "vocación de continuidad", permite conocer el nivel de infradenuncia de estos delitos de odio: sólo se denuncia uno de cada cinco casos y las víctimas acuden en mayor medida a las entidades LGTBI para pedir ayuda (23,7%) que a los cuerpos policiales (19,3%).

Preguntada acerca de los motivos por los que no denuncia, el 70 % de la muestra no contesta, mientras que los argumentos más usados son "no pensaba que fuese a servir de algo" (8,1%), "no le di importancia" (8%), "no tenía pruebas" (6,9%), "no me iban a creer" (5,4%).

Desde la FELGTBI+ se ha llamado la atención sobre el número tan pequeño de delitos de odio contra el colectivo identificados por el Ministerio del Interior, 1.551 en los últimos cinco años. Con los números detectados por la encuesta, tendrían que haber sido 56.000 denuncias.

El estudio se ha interesado por la percepción que el colectivo LGTBI tiene de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: dos de cada tres personas encuestadas consideran que las policías están "poco o nada" comprometidas con ellas. Sólo el 4,5% contesta que "mucho" y el 19,9% que "bastante".

La presidenta de la FELGTI+ ha aseverado que le preocupa mucho la desconfianza que hay en la policía y ha solicitado una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trabajar conjuntamente en remediar esta situación, que requiere también formación policial.

Con motivo del Día de la LGTBIfobia, la Federación ha lanzado una campaña en contra de los discursos de odio, cuyo objetivo es concienciar a la población general de que son el germen de los delitos de odio, presentes en las instituciones y que empiezan a normalizarse en la sociedad.

En este sentido, ha recordado que, según un informe del Ministerio del Interior, los delitos de odio contra el colectivo LGTBI crecieron casi un 70 % en 2021. Y ha exigido al Gobierno que implemente la ley LGBTI y trans.