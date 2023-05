«Lo ideal es darle al paciente la mano con calma, sin demasiada carga de trabajo»

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser enfermera?

Lo mejor es el trato con el paciente. Estudié enfermería por eso, me encantaba el acto de cuidar y ayudar. La que menos quizás, cuando había más falta de personal, el querer tender mi mano y no poder.

Lleva 16 años trabajando, y ha pasado por mucho. Una crisis económica y una pandemia.

El covid fue duro. Fue una época mala pero no a nivel de material ni de personal. A mi no me faltó de nada y se contrató a un montón de gente nueva. La parte más fea era que los pacientes morían solos. El miedo estaba, pero trabajé con unos compañeros maravillosos que nos dieron una muestra increíble de empatía. Si un compañero estaba nervioso y no lo estaba llevando bien no pasaba nada. Le cubríamos y le ayudábamos para que se apartara durante el tiempo que necesitara para tranquilizarse.

Satse publicó poco después de la pandemia una estadística en la que concluía que muchas enfermeras se habían replanteado dejar de serlo después de serlo, ¿fue usted una de ellas?

Yo no lo dudé en ningún momento. Siempre estuve bien arropada y me esforcé en mantener la calma. Muchas veces me recordaba a mí misma que este virus moría con agua y jabón. Sí es verdad que la tensión del sistema, para servicios especiales como UVI, se mantuvo mucho tiempo. Mantener ese estado emocional durante tanto tiempo tiene que agotar, y eso te lleva a replanteártelo.

¿Conoció a alguien que se lo cuestionara?

Nunca. Es verdad que algunas decían que esa parte de la enfermería, ese descontrol e incertidumbre, no les gustó porque les generaba mucha ansiedad. No se lo plantearon porque siguen siendo muy buenas enfermeras.

Trabaja en el área de Cirugía Vascular, ¿cómo logra especializarse en ese área? En la enfermería no existen demasiadas especializaciones.

Cierto. En principio todas somos enfermeras. Yo llevo unos 12 años en cirugía vascular y lo que más controlo son estos pacientes porque llevo más tiempo con ellos, pero al final te llega de todo. En época covid se cerró cirugía vascular y trabajamos en la planta covid.

¿Los conocimientos de una enfermera de Cirugía Vascular son distintos de los de una de urgencias, por ejemplo?

Sí. En el caso de cirugía vascular, nuestra especialidad son las curas. Nuestras curas son largas y contamos con un gran abanico de opciones de tratamientos. En el servicio de urgencias, por ejemplo, no disponen de tanto tiempo para realizar una cura.

Me decía antes que ha cambiado la forma de trabajo ¿tiene ahora más tranquilidad para ayudar al paciente que lo necesita?

Sí. Porque se ha ampliado el número de enfermeras. Ahora tenemos una más en el turno de día y otra en el turno de noche. Hemos pasado de tener una enfermera a tener tres. Ahora podemos controlar a los pacientes infinitamente mejor. Porque los pacientes que llegan al hospital, especialmente las primeras veces, debemos darle la mano con calma, sin una gran carga de trabajo. Eso es lo eficaz.

¿Cómo cree que puede seguir mejorando la enfermería?

Debemos actualizarnos un poco. Al menos en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Debemos modernizarnos más a través de la informática.

Las enfermeras suelen solicitar más autonomía, ¿cree que deberíamos avanzar en ese sentido?

Mi respuesta es un sí rotundo. Nosotros ponemos muchos tratamientos tópicos que legalmente tienen que estar pautados por médicos. Con los tiempos que corren, y los años de trabajo que llevamos, esto es un retraso. El criterio médico es muy importante, pero el nuestro también debería serlo porque al final estamos a pie de cama.