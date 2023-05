«Somos muy pocas, hemos tenido que priorizar la asistencia más urgente»

¿Por qué quiso convertirse en matrona?

Quería saber más sobre las mujeres y la maternidad. Empecé siendo enfermera de neonatos durante algunos años porque siempre ha sido un área que me apasionaba. Así que quise profundizar más del mundo materno-infantil de cuidados y me planteé hacer la especialidad de matrona, que no es nada fácil.

¿Cómo es el periplo para que una enfermera se convierta en matrona?

Ha cambiado. Cuando yo accedí a ser matrona tuve que hacer un examen muy similar al que pasan los MIR. El año en el que yo me presenté y aprobé, nos presentamos casi 14.000 enfermeros de toda España para 214 plazas. Era muy difícil sacar una plaza. Cuando accedes pasas un periodo de formación como residente de matrona durante dos años.

Si se presentan 14.000 para 214 puestos, imagino que muchos se quedan fuera.

Sí. Es verdad que ahora la cosa ha cambiado, porque hay mas especialidades de las que se ofrecen plazas. A excepción de matrona, donde se ofrecen menos, por lo que no hay un recambio generacional para poder cubrir todas las necesidades de la población en cuidados materno-infantiles.

¿Cree que tiene que ver con una baja valoración de esos cuidados materno-infantiles?

Yo no creo que estemos poco valorados por la sociedad. La sociedad conoce varios campos de nuestro perfil competencial como el seguimiento del embarazo en atención primaria y en el paritorio, la asistencia al parto y el puerperio. Sin embargo, hay otras tantas competencias que no están siendo cubiertas, como es toda la salud sexual y reproductiva en diferentes etapas de la mujer. Y esto ocurre porque somos muy pocas y hemos tenido que priorizar la asistencia urgente.

Y tienen la suerte de que se reconozca su campo dentro de la enfermería, pero no es lo normal.

Somos afortunadas. Nuestra profesión tiene otro recorrido e historia. Somos las primeras profesionales del mundo, porque el acompañamiento de las mujeres durante el parto siempre ha existido, por eso la profesionalización de estos cuidados está mucho más reconocida.

¿Cree que deberían reconocerse todas las especialidades enfermeras?

Absolutamente. Y no solo reconocerse, esa capacitación también debe en cuenta en la RPT. En todo caso, habría que generar mayor número de EIR para tener más enfermeras especialistas.

Faltan muchos profesionales, ¿ha mejorado la situación tras la pandemia?

Ha habido un incremento en la contratación de enfermeras, pero en nuestro caso el problema es anterior. Si no formamos no tenemos a quien contratar. Por eso es de vital importancia que haya un compromiso del ministerio de sanidad de aumentar el número de plazas de residentes de enfermería. Además hay que tener muy presente que hubo un periodo de diez años donde no se formó a matronas. Se suspendió la formación de matrona en el país y las que se especializaron antes, están llegando ahora a la jubilación.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser matrona?

No hay peor. Para mí ser matrona es un proceso por el cual hay un crecimiento personal de los profesionales que nos dedicamos a esto y el acompañamiento y los cuidados de las mujeres en toda y cada una de las etapas de su vida es enriquecedor, no solo como profesional sino también como persona. Quizás el hándicap que nos encontramos es el tiempo a nivel de consulta para la escucha de las mujeres. También me gustaría que se nos considerara a nivel de gestión dentro de las instituciones.

¿Qué recuerdo se lleva de su etapa como matrona?

El proyecto Amadrina. Con él no solo tuve la oportunidad de asistir a muchas mujeres que estaban integradas en el proyecto en su proceso de parto, si no que además tuve esa suerte de poder estar presente durante todo el periodo del puerperio. Es parte de mi vida, y espero que lo siga siendo.

¿Qué diferencias hay entre la ginecóloga y una matrona?

Las matronas nos dedicamos a procesos fisiológicos o no patológicos. Los ginecólogos se enfrentan a la patología. Son dos marcos competenciales diferentes, pero somos un binomio y trabajamos en consonancia.