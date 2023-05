Los sindicatos profesionales de médicos de Tenerife y Las Palmas han decidido emplazar al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a una reunión para tratar de llegar a acuerdos que permitan parar la huelga indefinida que comenzará el próximo 19 de mayo. «Vamos a presentar ya mismo una solicitud oficial, porque a partir de ahora será nuestro único interlocutor válido para negociar», señaló ayer Eric Álvarez, presidente del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas.

Y es que el resultado del encuentro celebrado el pasado martes con la directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Elizabeth Hernández, causó un gran descontento entre la agrupación, lo que llevó a retomar la convocatoria de paro. «El objetivo era concretar fechas para ir cumpliendo nuestras demandas, pero la administración no ha sido clara con los tiempos. Sometimos la decisión a los comités ejecutivos y al final se determinó, por mayoría, retomar la huelga», agregó.

Los sindicatos tienen claro que solo darán un paso atrás si el Ejecutivo autonómico se compromete a cumplir el 100% de sus reivindicaciones a corto plazo. El objetivo inicial era que la Consejería atendiera al menos un porcentaje significativo de sus peticiones antes del fin de la legislatura, pero ya el tiempo apremia. «De eso hablamos precisamente el pasado jueves y por esta razón decidimos suspender la huelga, pero solo un día después nos propusieron crear un grupo de trabajo sin una fecha definida. El martes, en cambio, nos dijeron que podíamos empezar antes de las elecciones, aunque esto ya no nos vale», señaló el presidente de la citada agrupación provincial.

A su juicio, la directora del SCS siempre ha mostrado un talante negociador, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el hecho de no poner sobre la mesa una hoja clara de ruta. «Ya no sabemos si están intentando negociar o dilatar los plazos. Por eso, no vamos a dar más margen de maniobra y queremos que sea Ángel Víctor Torres el que se siente con nosotros», remarcó.

La noticia ha sorprendido a Elizabeth Hernández, que quiso apelar en la última jornada al sentido común. «Me sorprende mucho la deriva que ha tomado el sindicato médico. Los emplacé a empezar con el trabajo técnico el próximo lunes, activando el grupo de retribuciones para incidir en todo el personal del Servicio Canario de la Salud, por lo que solo puedo apelar al sentido común», recalcó la responsable del organismo, durante el acto de apertura de las Jornadas del Día Internacional de la Enfermería. Tal y como detalló, su propuesta se centraba en ejecutar las tareas técnicas pertinentes para que el Gobierno que esté al mando en la próxima legislatura pueda asumir las reivindicaciones del colectivo con el trabajo previo culminado.