La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue teniendo una cuenta pendiente con los dispositivos electrónicos. Es muy difícil conseguir que ninguno de los conductores haga uso de los teléfonos móviles o de las pantallas inteligentes que vienen incorporadas en los vehículos y esto supone un grave peligro tanto para el conductor que comete la infracción como para el resto de usuarios de las carreteras.

Otra de las lacras en las carreteras son los excesos de velocidad y la DGT pretende acabar con ella con la instalación de nuevos radares fijos de velocidad a lo largo y ancho del territorio y haciendo más controles utilizando los radares móviles. Ante esta situación, los conductores intentan infringir la ley instalando en sus automóviles detectores o inhibidores de radares.

Detectores e inhibidores de radares

Un detector de radares es un aparato electrónico que avisa a los conductores que lo utilizan de la ubicación en la que se encuentra un radar, ya sea fijo o móvil. A través de las ondas que emite el radar, el detector lo localiza, siendo especialmente eficaz con los cinemómetros móviles.

Un inhibidor de radar tiene como misión bloquear un cinemómetro (tanto de ondas como láser) para que no pueda medir la velocidad a la que circula un coche. Por lo tanto, si un vehículo dispone de un inhibidor, cuando este pase por el radar no saltará e impedirá medir a la velocidad a la que circula, por lo que esquivaría la multa por exceso de velocidad.

La instalación y utilización de tanto de inhibidores como de detectores está totalmente prohibida en España. Respecto a los detectores, con la nueva Ley de Tráfico también se prohíbe llevarlos en el vehículo aunque no se utilice. El uso de inhibidores está considerado como una infracción muy grave antes de la modificación de la Ley de Tráfico.

Multa por llevar un inhibidor de radares

La utilización de un inhibidor de radares está considerado una infracción muy grave, por lo tanto, la multa por llevarlo y utilizarlo asciende hasta los 6.000€ y la retirada de seis puntos del carné de conducir. Además, el taller encargado de la instalación también será sancionado con una multa de 3.000€.

La sanción por utilizar detectores de radares es de 500€ y antes de la nueva Ley de Tráfico era tan solo de 200€. También se retirarán tres puntos del carné.

Aparatos permitidos

La Dirección General de Tráfico y la normativa consideran que los avisadores de radares si están permitidos, su función es informarte de la localización de los radares que están publicados de forma oficial por la DGT.

Un avisador de radar y un detector pueden parecer lo mismo pero la respuesta es que no son iguales. La principal diferencia reside en si éstos reciben algún tipo de señal de los radares ubicados en nuestras carreteras o no. Los avisadores, los que sólo informan de dónde están situados los radares fijos, pero no interactúan con ellos ni pueden detectar los móviles y el detector es capaz de captar las ondas que emiten los dispositivos.