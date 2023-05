Un nuevo timo ha salido a la luz durante las últimas semanas. Hay una página web que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y vende las supuestas pegatinas que clasifican a los vehículos como más o menos respetuosos con el medioambiente, es la conocida como etiqueta medioambiental.

La estafa fue dada a conocer por VerificaRTVE después de que un internauta denunciara la existencia de una página web a través de la que había comprado uno de los supuestos distintivos de la DGT por 8,95 euros y nunca le hubiera llegado la pegatina.

Para evitar este tipo de situaciones, las asociaciones de consumidores recomiendan acudir directamente a la web de Tráfico, www.dgt.es, y consultar en ella la información relativa a las etiquetas medioambientales. Lo primero que deben saber los conductores es que estos distintivos sólo se pueden adquirir en las oficinas de Correos, el Instituto de Estudios de Automoción, Gestores Administrativos, en la red de talleres de la Confederación Española de Talleres y, en el caso de las flotas, se puede conseguir a través de la asociación Ganvam.

Además, otro de los aspectos que se explica en la página de Tráfico es que el precio de la pegatina asciende a 5 euros pero su coste puede verse incrementado en función de los trámites que tengan que realizarse.

¿Por qué hay que llevar este distintivo en los vehículos?

A principios de este 2023 se aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una normativa que establece que aquellas localidades de más de 50.000 habitantes están obligados a contar con las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus centros urbanos. ¿Qué son las ZBE? Son aquellos espacios dentro de la ciudad en la que el acceso y la circulación de los coches que más contaminen estará restringida para tratar de mejorar la calidad del aire en las urbes pero también para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que expulsan los vehículos.

La entrada en vigor de esta ley implica que los vehículos deberán contar con un distintivo que permita a los agentes distinguir de manera más fácil y rápida a aquellos automóviles que sean más ecológicos. Para ello, la DGT explica que la pegatina colocarse en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero y precisa que en el caso de las motos debe estar en un lugar visible.

Sobre la colocación de estos distintivos en los vehículos, la DGT también aclara que no son obligatorios pero recomienda a los conductores que consulten las ordenanzas municipales de sus respectivas ciudades para saber si ya existen Zonas de Bajas Emisiones en las que se prohíbe o limita el tráfico de determinados automóviles. En el caso de que existan estas áreas restringidas en las urbes, sí es conveniente llevar la pegatina a la vista.

Zonas de Bajas Emisiones en Canarias

En ciudades como Madrid o Barcelona hace años que existen áreas por las que no puede circular cualquier vehículo. No obstante, la implantación de estas zonas en Canarias varía en función del municipio por el que circulemos, pues hay algunos muy adelantados como La Laguna y otros que aún no han definido cuáles serán los espacios afectados. Pese a ello, la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a nueve municipios canarios a tener Zonas de Bajas Emisiones y estos son: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana y Granadilla.