"Los investigadores predoctorales estamos obligados a ser mileuristas"

Acaba de ser nombrada como presidenta de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte) durante los próximos dos años, ¿llevaba mucho siendo socia?

Me asocié en 2020 cuando convocaron uno de sus congresos. Pero me involucré más en ella durante la organización del último congreso. Fue entonces cuando, haciendo uso de mis conocimientos, realicé labores de Diseño y ayudé en la comunicación visual y de la experiencia del propio encuentro.

¿Le ha ayudado la Asociación a afrontar la etapa predoctoral?

Cuando empiezas en la carrera investigadora a nivel predoctoral y, por lo menos, en el área de artes y humanidades, conoces de manera tardía el poder acceder a la investigación. Parece que no es una vía profesional a la que te muestren que puedes acceder. Una vez lo conoces y lo contemplas como opción, te matriculas y luego no sabes qué hacer. Yo empecé sin saber nada de este mundo, ni siquiera que podía financiar esta etapa. Ahora estoy en mi tercer año de tesis y creo que el haber estado en la Asociación me ha dado unos conocimientos que quienes comienzan esta carrera desconocen.

¿Cuáles son tus objetivos como presidenta de Jinte estos próximos dos años ?

Tras algunas reuniones, nuestro equipo se ha centrado en mejorar la comunicación de la propia asociación, tanto externa como interna. Ya hemos hecho un esfuerzo en la comunicación en redes y también en renovar también nuestra web. Ahora queremos también centrarnos en la comunicación a través de correo electrónico. Este año además se cumple el décimo aniversario de la Asociación, y estamos planificando la realización un evento convivencial entre los asociados.

En estos diez años Jinte se ha convertido en un elemento clave para las políticas universitarias e investigadoras, ¿cómo es coger el testigo de una Asociación que ha adquirido tanta relevancia?

Pese a que los integrantes de la candidatura no nos conocíamos en el momento de presentarnos, la verdad es que por el momento estoy muy contenta. Congeniamos todos muy bien y hay buen ambiente. Además, es una Junta Directiva formada por una diversidad de áreas, algo que en la etapa predoctoral es muy importante.