Sanidad desoye la demanda médica de limitar las guardias de 24 horas a un máximo de 12

Al poco tiempo de llegar al Ministerio de Sanidad en sustitución de Carolina Darias, José Manuel Miñones se ha topado con el primer portazo médico. El sector ha rechazado enérgicamente el borrador que plantea que las guardias médicas de 24 horas sean obligatorias hasta los 60 años y no hasta los 55, como sucede en la actualidad. Los facultativos llevan tiempo reclamando un cambio en la organización del trabajo que implique acortar esas jornadas maratonianas a 12 horas y que sean voluntarias, y no precisamente al revés (que se amplíe la edad obligatoria). Una medida que implicaría que profesionales más mayores y, por tanto, con más fatiga acumulada, tengan que hacer turnos interminables. Debido a la presión asistencial, en estos turnos apenas se descansa, por lo que la atención a los pacientes puede ponerse en riesgo. De ahí que los representantes sanitarios hayan avisado de que es "la gota que colma el vaso". Si Sanidad sigue adelante, amenazan, se movilizarán.

El 84% de los sanitarios catalanes considera que el formato de 24 horas perjudica la salud de los trabajadores y la seguridad del paciente

Sanidad niega haber planteado la ampliación de la edad obligatoria, ni formal ni informalmente, pero la propuesta se ha filtrado, "quizá como un globo sonda para ver las reacciones", lo cual es "vergonzoso", según interpreta el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. "Es una declaración de guerra", avisa el sindicato catalán. La reorganización de las guardias que demanda el sector ni siquiera se está negociando específicamente y el supuesto borrador con el cambio, que según se ha publicado podrían apoyar varias comunidades, se ha puesto sobre la mesa en la reforma del Estatuto Marco, que afecta a las condiciones laborales de todos los funcionarios. Por tanto, las demandas para reformar las guardias han caído, por el momento, en saco roto, dado que sería necesario aumentar la plantilla de médicos, algo que requiere mucha financiación y tiempo.

Además, tampoco está definida cómo podría hacerse la reforma. El Consejo de Colegios de Médicos (CGCOM) opina que no hay la misma carga asistencial en todos los servicios y que "es difícil generalizar y que todas las guardias sean de 12 horas, porque ello supondría doblar la plantilla". A su juicio, la solución pasa por el hecho de que "cada hospital haga un estudio pormenorizado y detecte qué servicios deben reforzar y organizar con turnos de un máximo de 12 horas para que los médicos realicen su trabajo en las mejores condiciones y con tiempo de descanso", según explica su presidente, Tomás Cobo.

Sin embargo, una encuesta realizada por Metges de Catalunya demuestra que el 84% de los facultativos catalanes considera que el formato de 24 horas debería desaparecer, por la salud de los trabajadores y la seguridad clínica del paciente. El 83% apoya que las guardias se reduzcan a 12 horas, aunque la mitad avisa de que no quiere realizar más turnos ni perder la parte del salario asociada a las jornadas complementarias. A nivel nacional, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) realizó un sondeo a 3.700 profesionales que arroja que el 87% de los médicos realiza guardias, aunque el 60% preferiría no hacerlas.

Agotamiento y fallos

"El problema es que desde hace años las retribuciones de los médicos son bajas y por ello se completaban con las guardias, que eran una expectativa de trabajo, porque podías descansar, como hacen los bomberos cuando no hay fuego. Pero ahora se han convertido en un trabajo a destajo, lo que provoca agotamiento y 'burnout' a los profesionales", explica Lleonart. Las jornadas laborales muy prolongadas se asocian con trastornos del sueño, ansiedad, depresión o agotamiento.

"En los años 60 un paciente acudía a urgencias por algo excepcional, pero ahora hay tal presión que en las guardias no se puede descansar y llega un momento que la situación es insostenible para el profesional, que tiene lógicamente miedo a cometer un fallo", apunta desde CESM María José Campillo.

Normalmente las guardias se efectúan después de la jornada ordinaria, desde las 15 horas a las 8 del día siguiente, y los fines de semana durante 24 horas. Se llevan a cabo en urgencias, quirófano o plantas hospitalarias. La normativa europea marca que no superen las cuatro al mes, aunque en España está permitido hacer hasta siete. Los médicos MIR son los que más realizan, una media de cinco, aunque este número puede incrementarse hasta siete en periodos festivos.

Los errores

Más allá de la experiencia y el análisis de los facultativos, en España no existen investigaciones recientes que hayan explorado la posible relación entre las guardias y los errores médicos. De hecho, certificar un fallo de este tipo requiere un proceso judicial al que se llega en muy pocos casos. Pero una investigación internacional publicada en 'The New England Journal of Medicine' reveló que los profesionales cometen un 36% más de errores graves en la uci en turnos de 24 horas que en los de 16. Normalmente son fallos a la hora de calcular las dosis de los fármacos pero también se cifra en 5,6 veces más la probabilidad de cometer fallos en el diagnóstico.

Una encuesta española apunta a que el 60% de los médicos residentes admite haber cometido un error grave a causa de la fatiga

En España, una encuesta de la Asociación de Médicos Residentes arrojó en 2005 que hasta el 60% de los médicos reconocía haber cometido un error grave a causa de la fatiga y el 37% aseguró que había sufrido algún accidente en carretera al terminar la guardia. No hay estudios más recientes, salvo una investigación del Colegio de Médicos que se basa en investigaciones internacionales para sostener que la sobrecarga laboral, así como la falta de sueño, "impactan de manera directa en la salud de los profesionales y están relacionadas con incidentes en la seguridad del paciente".

Los precedentes

Por ello, la National Academy of Medicine, de EEUU, ha recomendado que no se hagan más de 16 horas seguidas. Y varios países europeos han implantado el sistema de guardias de 12 horas, como Francia y Finlandia. Pero España, donde hay largas listas de espera y faltan médicos en algunas especialidades, no prevé seguir esta senda, al menos en un futuro inmediato. "A corto plazo, no hay posibilidad de cambiar el sistema", lamenta Erika Brenlla, presidenta de la Asociación MIR España.

Los sindicatos demandan también que las horas de guardia se paguen por encima de la hora ordinaria (actualmente no se computa la nocturnidad) y que coticen en la jubilación. Un estudio del sindicato médico de Granada apunta que el importe neto que percibe un médico con 10 trienios oscila entre 11,8 euros la hora en día laborable y 13 euros en festivo. Por ello, según resume la portavoz de CESM, las guardias son un "trabajo duro, mal pagado, obligatorio y que no tiene en cuenta la conciliación".