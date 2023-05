Canarios en la corte de Carlos III de Inglaterra

Son canarios por el mundo, en este caso en el Reino Unido, que decidieron voltear sus vidas por los efectos de la crisis de 2008. Una década y media después, son canarios en la Corte de Carlos III, un ciclo que se abre este sábado, a las 10:30 horas [horario insular] en la Abadía de Westminster.

Todo el mundo mirará este sábado a Londres. La ciudad de Charlie Chaplin o Alfred Hitchcock vivirá una fecha histórica con la coronación de Carlos III de Inglaterra, un acontecimiento social que se dio por última vez en tierras británicas hace casi siete décadas con la entronización de Isabel II. Gloria, Donacio, Javier, Jonay, Santiago y Rafael son seis canarios en una corte que comparten las cuatro naciones constituyentes [Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia], isleños que no van a tener que ajustar su reloj para seguir una ceremonia que se iniciará a las 10:30 horas, una hora más en territorio peninsular, en la Abadía de Westminster.

Gloria María Meneses González (Garachico, 1981) reside en el Reino Unido desde hace casi dos décadas. Vive en la periferia de Londres, pero en Swindon también se percibe un ambiente festivo en el que afloran los colores nacionales [rojo, blanco y azul] y hay souvenirs en todas las tiendas. «También hay vecinos que detestan tanta parafernalia. Conozco uno que ha decidido volver a Tenerife unos días hasta que pase todo esto». Gloria, no obstante, se aventura a predecir que «Isabel II continúa siendo un icono para muchos británicos y las comparaciones serán inevitables».

Para Donacio Cejas Acosta (SantaCruz de Tenerife, 39 años), la madre de Carlos III será una imagen difícil de olvidar. «Isabel II es uno de los grandes emblemas de la cultura pop, tanto como los Beatles, las guaguas y las cabinas rojas».

A juicio del arquitecto santacrucero, «Londres es un mundo aparte con respecto al Reino Unido». Quizá, ese el motivo por el que él percibe una generosa indiferencia entre los londinenses, que no por parte de los británicos y turistas que han tomado la ciudad en los últimos días [alrededor de 29.000 policías se han incorporado a un plan de seguridad en el que también está el Ejército y el Servicio de Inteligencia Secreto (MI6)]. «Salvo por el día de vacaciones que nos van a dar el lunes –fecha en la que acaba oficialmente el luto por Isabel II–, hay gente que pasa de este tipo de eventos, por mucha pompa británica que le quieran dar a lo que va a suceder hoy», argumenta amparado en un estudio estadístico publicado hace unas horas en un periódico local, que apunta que a más de la mitad de los británicos le importa poco o nada lo que suceda en la casa real. Y es Donacio Cejas, con varias novelas publicadas, quien señala que «los ingleses son conocidos en el mundo por reírse mucho de sus monarcas, pero en los años que llevo aquí aún no me he encontrado a un inglés republicano».

«¿Y quién paga las facturas?»

Como reflexión final, Cejas Acosta apunta al presupuesto de unos festejos que pagan los británicos como él [tiene la doble nacionalidad] con sus impuestos. «No comprendo cómo un señor que dispone de una fortuna de más de dos billones de libras, con b, no abona de su bolsillo este dispendio».

Javier MeliánPérez (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) considera, al igual que Donacio, que Londres se ha llenado de personas que van a desplazarse de los shires [condados] y de turistas. Sin embargo, es consciente de la gran expectación y entusiasmo que se ha desatado alrededor de un acto esperado desde hace años. «Aquí, cuando se habla de la corona, es sinónimo de tradición y protocolo». De la larga sombra de Isabel II, el banquero grancanario tiene claro que «fue una reina con un enorme sentido del trabajo y del deber que es casi imposible igualar».

La mirada periodística

Casi dos décadas en diferentes redacciones del Archipiélago permiten a Santiago Díaz Bravo (La Orotava, 1968) conservar un afilado olfato periodístico, a pesar de que el tinerfeño ahora centra su actividad profesional en el mundo de la escritura y la edición: «Hablo con conocimiento de causa cuando digo que los medios crean una realidad paralela que tiende a exagerar los hechos», sintetiza casi al mismo tiempo que envía una imagen a través del WhatsApp, en la que aparece la portada del periódico Evening Standard con un grueso titular en caracteres negros: Being king won’t change Charles (Ser rey no cambiará a Carlos). En la misma línea de los otros canarios que cambiaron el Archipiélago por el Reino Unido, considera que «Londres es una ciudad poco dada al histrionismo». Tan grande, que lo que está ocurriendo en los puntos próximos a las fiestas [la inversión supera los 250 millones de libras] no llega a otros espacios en los que la gente puede disfrutar de un sábado que amenaza lluvia.

Díaz Bravo, además, se aventura a decir que un reinado de más de 71 años no se puede olvidar del día a la noche. De hecho, él recurre a la figura de Isabel II en dos novelas que llevan su firma: El hombre que fue viernes y Las intrusas. También al ya hoy rey, Carlos III.

Para el arquitecto Rafael Borrego Cobos (Las Palmas de Gran Canaria, 1974), la ansiada coronación de Carlos III ha generado una alta actividad económica en determinados puntos de Londres. «Es una manera de evadirse de las noticias que tienen que ver con el conflicto bélico de Ucrania y la inflación», matiza sobre una agenda en la que sobresale el bank holidays, un día de fiesta (lunes) que no todos consiguen entender, dada la escuálida situación financiera que también afecta al Reino Unido. Respecto al longevo reinado de Isabel II, éste manifiesta, con cierta rotundidad, que «la historia no le va a dar a Carlos III un rol a la altura del que tuvo su madre». Rafael tampoco «espera cambios en la monarquía dada la severa tradición británica».

De los seis canarios, es el que vive más alejado de Londres [Brighton es una localidad de unos doscientos mil habitantes ubicada en el sureste de Inglaterra] y, por lo tanto, está fuera de la onda expansiva del meollo real: «Es la capital gay del Reino Unido, hay dos universidades y ya durante el jubileo se organizaron un sinfín de fiestas antijubileo», cuenta sobre la indiferencia que percibe en la localidad en la que dice que sólo ha encontrado una peluquería decorada para la ocasión. «Todo lo que afecta a la familia real es una buena fuente de ingresos para el país; solo tienes que ver la audiencia que tiene The Crown para medir su importancia».

Gloria Mª Meneses González (Garachico)

Swindon - Traductora

En 2004 le dieron una beca de auxiliar de conversación que al año siguiente le permitió acometer un máster de traducción en Inglaterra. Casada y con dos niñas «canarias-británicas», reside en una localidad que está a dos horas en coche de Londres. Su actividad profesional en el Reino Unido está ligada a los servicios lingüísticos.

Donacio Cejas Acosta (Santa Cruz de Tenerife)

Londres - Arquitecto / Escritor

Antes de instalarse hace una década en Londres, residió en Pekín (China). Arquitecto y experto en diseño de exposiciones y museos, una de sus últimas intervenciones fue en el Museo del Holocausto londinense. Está casado y tiene la nacionalidad británica. Autor de varias novelas, acaba de publicar La ciudad prohibida.

Javier Melián Pérez (Las Palmas de Gran Canaria)

Londres - Sector de la banca

Se matriculó en un máster en 1996 con la intención de regresar a Canarias a su finalización, pero en Londres encadenó otros estudios superiores hasta que aceptó que su vida había echado raíces en tierras británicas. Trabaja en el sector de la banca y en proyectos relacionados con el arte emergente.

Santiago Díaz Bravo (La Orotava)

Londres - Editor / Escritor

Ocupó cargos en varias redacciones de periódicos de Tenerife [EL DÍA, La Gaceta de Canarias o La Opinión de Tenerife] antes decidir mudarse al Reino Unido en 2011. Editor de un departamento de lengua española que trabaja para las Naciones Unidas, vive en Londres, está casado y es autor de varias novelas.

Rafael Borrego Cobos (Las Palmas de Gran Canaria)

Londres - Arquitecto

Nada más acabar sus estudios universitarios, activó una aventura británica que él creía que iba a ser transitoria, pero una inesperada «buena oferta» laboral le obligó a resetear sus prioridades y se instaló en la capital londinense. Está casado y tiene un hijo. Lo que empezó como una experiencia pasajera ya dura casi 20 años.

Jonay Sevillano Regalado (Santa Cruz de Tenerife)

Brighton - Ayudante de dirección de cine - TV

Antes de activar su vida en territorio británico, trabajó en Tenerife como intérprete en los juzgados, pero con los primeros síntomas de la crisis económica de 2008 hizo las maletas y se marchó a Reino Unido. Ahora es primer ayudante de dirección de cine y programas de televisión. No tiene familia en suelo británico.