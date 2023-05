El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido una advertencia sobre una nueva campaña de fraude que se hace pasar por la Seguridad Social utilizando la técnica de smishing. Esta estafa tiene como objetivo robar los datos personales de las víctimas a través de una página web fraudulenta que incluye un formulario. Los SMS que se envían indican que la tarjeta sanitaria debe ser actualizada y proporcionan un enlace que los usuarios deben seguir para recibir ayuda en el proceso. Es importante tener en cuenta que esta campaña es una forma de engaño y que no se debe proporcionar información personal en sitios web desconocidos o a través de mensajes de texto no solicitados.

Si el usuario sigue el enlace, será redirigido a una página web maliciosa que solicita información personal como nombre, apellido, correo electrónico y fecha de nacimiento. Una vez que se ingresan estos datos, el ciberdelincuente tendrá acceso a toda la información necesaria para llevar a cabo ciberataques y engañar a las víctimas.

Además, el INCIBE ha advertido que es posible que haya otras campañas similares que soliciten información a través de correos electrónicos y que los SMS fraudulentos que se han reportado hasta ahora contienen errores ortográficos en su redacción, lo que sugiere que no son auténticos. Es importante estar atentos a este tipo de estafas y no proporcionar información personal en sitios web desconocidos o en respuesta a mensajes de texto no solicitados.

¿Y si me han estafado?

Si ha recibido un SMS en el que le solicitan sus datos personales para renovar la tarjeta sanitaria, lo mejor que puede hacer es borrarlo. En el caso de que haya clicado en el enlace adjunto al SMS y facilitado sus datos personales, lo que puede hacer es cuando sea víctima de algún tipo de estafa como este es: