Canarias está a la cola con 24,5 matronas por cada 100.000 mujeres. Canarias tiene la tasa más baja del país de enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología, es decir matronas, con 24,5 por cada 100.000 mujeres en edad fértil, según datos publicados por el Consejo General de la Enfermería (CGE) con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Matrona. Esto quiere decir que las especialistas canaria tienen que atender de media el triple partos que el resto de expertas del país ante la falta de profesionales.

Las Islas son una de las cinco comunidades autónomas, junto a Asturias (41,76), Cataluña (59,49), Andalucía (61,37) y Comunidad Valenciana (72,13), que están por debajo de la media nacional que se sitúa en 75,10 matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil, es decir entre 15 y 49 años.

En el otro lado de la balanza se encuentran Melilla (151,86) y País Vasco (132,08), Navarra (123,75), Castilla y León (111,90), Cantabria (108,35), Aragón (101,48), Ceuta (97,14) y Galicia (91,18).

Pese a estos datos España cuenta con la mitad de enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología que la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo que supone que el dato del Archipiélago es aún peor si se compara con el resto de países del entorno.

Además, la disparidad entre territorios acentúa la desigualdad de la atención que recibe las mujeres en estado en función del lugar donde residan. Una situación que se ha agravado tras la pandemia de la Covid-19 ampliando la sobrecargas de trabajo a la que están sujetas y que pone en riesgo, según el organismo colegial, «la salud reproductiva y sexual de miles de mujeres».

«Existen en la actualidad casi 10.000 matronas en activo. Este año se están formando 437 nuevas profesionales en esta especialidad, pero siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de la población. Nos encontramos en un punto sin retorno y el Ministerio de Sanidad debe instar a las comunidades autónomas a convocar más plazas en las próximas ediciones del examen de Enfermero Interno Residente. Asimismo, también desde las administraciones autonómicas deben convocarse plazas para incorporar más matronas al sistema de salud», denunció Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Esta falta de profesionales incide directamente en la calidad de la atención sanitaria que reciben las mujeres y que se extiende más allá de la labor de las matronas. «Existe una escasez de todo tipo de trabajadores del área de la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente, pero la mayor carencia es de matronas. Además, es importante destacar que la escasez de estos profesionales no puede cubrirse con otras especialidades porque también hay carencia global de estas. Un mayor número de especialistas no solo permitiría que más mujeres, adolescentes y recién nacidos tuvieran acceso a sus singulares habilidades, sino que también liberaría a los médicos y enfermeras para que pudieran centrarse en otras necesidades sanitarias», expresó Montserrat Angulo, vocal matrona del CGE .

Más plazas

El ente profesional subraya que es fundamental aumentar las plazas para formar especialistas en Obstetricia y Ginecología, pero, sobre todo, apostar por estos profesionales en los sistemas de salud. «Contamos con una de las formaciones más avanzadas del mundo en este ámbito ya que además de los 4 años de Grado, una matrona en España completa su formación con 2 años de especialización en Enfermería obstétrico-ginecológica, creando un binomio con el que no cuentan en todos los países. Las matronas salvan vidas y prestan servicios críticos en cuanto a Derechos de la salud sexual y reproductiva cada día, pero sus voces no se escuchan. Las administraciones no pueden ponerse de perfil en este asunto y deben ser conocedoras que la falta de matronas pone en riesgo la salud de todas las mujeres de nuestro país», puntualiza Angulo.

De hecho, Angulo subraya que en la atención al parto hay que lograr que cada mujer tenga una matrona a su lado. En estos momentos hay casos en los que una especialista sigue a la vez a tres mujeres. Algo que considera imposible ya que «las matronas no trabajamos sólo en el paritorio».

«En Primaria tenemos un abanico muy grande de atención a la vida sexual y reproductiva de la mujer, en el que se incluye a la adolescencia, anticoncepción, embarazo, parto y postparto o menopausia. En definitiva, es imprescindible poner sobre la mesa el número de matronas que hay actualmente, las que se van a jubilar y ver cuántas mujeres en edad fértil hay para así calcular el déficit», expone.