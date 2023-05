Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se recuerda casi diariamente la importancia de cumplir con las normas de seguridad vial para intentar reducir el riesgo de accidentes y que los demás usuarios de las carreteras no vean aumentado el riesgo de sufrir incidencias.

A mediados del año anterior se puso en marcha la campaña "Estrategia de Seguridad Vial 2030", esta campaña tiene como objetivo reducir a la mitad el número de accidentes mortales que se producen en las carreteras españolas. En lo que llevamos de año se han producido en España 231 accidentes mortales en carreteras interurbanas, en los que han fallecido un total de 258 personas.

Vigilar el estado del vehículo

Una de las principales medidas que hay que tomar para circular con seguridad es revisar el estado del vehículo. Estas pequeñas revisiones las pueden realizar los conductores fácilmente sin tener que acudir a especialistas que manifiesten que el vehículo está en perfecto estado para conducir.

Los conductores, en el día a día pueden realizar revisiones en su coche como puede ser la vigilancia de los niveles del aceite, el estado de la batería, mantener al día la vigencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o el funcionamiento de todas las luces. Estas pequeñas revisiones pueden hacer que la conducción sea más segura tanto para el conductor como para los demás usuarios.

Estado de las ruedas

El principal elemento que hay que tener en perfecto estado son las ruedas, pues son el único compuesto que se encuentra en contacto con la carretera y un mal estado de estas puede llegar a poner en peligro la vida de los conductores.

Para realizar una sencilla revisión del estado de los neumáticos, bastará con una simple moneda de un euro y realizar la popularmente llamada "prueba del euro". Esta consiste en introducir una moneda de euro entre el dibujo que se realiza en la goma. Si queda cubierta la parte dorada de esa moneda, no hay de qué preocuparse: todo está bien. Si por el contrario, el surco no llega a cubrir la totalidad de la parte dorada, las ruedas del coche estarán para cambiar, si se puede ver algo de esa parte dorada significa que el dibujo no tiene ya los 1,7 milímetros necesarios para garantizar la seguridad.

A través de las cuentas de Twitter tanto de la Guardia Civil como de la DGT se hace hincapié en mantener el coche en perfecto estado. Por otro lado, además de poner en peligro la vida, los conductores también pueden acarrear importantes sanciones económicas