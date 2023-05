Uno de cada cuatro alumnos en Canarias percibe que existe acoso escolar en su entorno. Así lo refleja el IV Informe sobre la materia denominado La Opinión de los Estudiantes, de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR, que destaca que el 24,4% de los alumnos españoles percibió en el curso 2021-2022 que existía acoso escolar en su clase, una cifra por encima de la del año anterior, cuando lo detectaba el 15,2% de los estudiantes, pero una percepción que sigue por debajo de la de 2019, que se situaba en el 34,1%. El estudio se llevó a cabo con los testimonios de una muestra de 5.123 alumnos y 229 profesores (1,1% error muestral al 95%).

Este informe se ha hecho gracias a los 691 talleres que ambas instituciones han impartido en 301 centros educativos repartidos por cinco autonomías: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares y Canarias desde septiembre de 2021 a junio 2022, beneficiándose 13.143 alumnos. La mayoría de encuestados piensa que el acoso escolar afecta a una sola persona (51,3%) y que la víctima lo lleva sufriendo desde hace más de un año (un 29,9% así lo considera). Entre los motivos por los que se produce el acoso escolar destacan el aspecto físico de la víctima (56,5%) y las cosas que hace o dice (53,6%). Menos frecuente, pero también destacable, es que la persona afectada saque buenas notas (20,7%) o el hecho de que el agresor sea agresivo (20,2%).

Varias personas

En referencia a los agresores, el estudio en el que se tomaron muestras en las Islas destaca que en el 72,6% de los casos la agresión se lleve a cabo entre varias personas. Un incremento que viene registrándose en los últimos años y que ya alcanza a tres de cada cuatro casos de acoso escolar detectados en este informe (frente al 43,7% en 2018 y 2019).

En el presente curso académico, en el Archipiélago están escolarizados 207.450 alumnos, unos 10.000 menos que hace cuatro años. En Infantil de Primer Ciclo figuran 557; 32.673 en Infantil de Segundo Ciclo; 79.379 en Primaria; 64.194 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO); 2017 en Educación Especial, y 27.912 en Bachillerato.

En cuanto a la percepción que tienen los alumnos sobre la respuesta del centro a los casos de acoso, resulta llamativo que un 45,4% de los chicos y chicas perciba que su profesor no hace nada y hasta seis de cada diez (61,7%) que su centro escolar no hace nada. También roza la mitad (46,8%) el porcentaje de alumnos que cree que sus compañeros no hacen nada ante este problema.

María Elena Díaz, técnico del área de Convivencia Escolar de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, explica que desde esta administración se ha hecho una apuesta muy importante para que el alumnado aprenda a convivir con tolerancia y respeto, y que el profesorado tenga las herramientas adecuadas para favorecer, mediante la reflexión y el diálogo, una progresiva reducción de los casos de acoso escolar en las islas.

Alertas

En los meses de clases pueden llegar a dicho departamento del Ejecutivo autónomo varios centenares de presuntas agresiones. Sin embargo, no todas llegan a ser consideradas como bullying por parte de dicho organismo. De hecho, la minoría de ellas reúne los factores básicos para entrar en las estadísticas oficiales. Pero cabe recordar que estos son sólo los asuntos que trascienden de las vivencias personales de las víctimas. Muchas de ellas sufren en silencio y no se atreven a contar sus circunstancias a familiares, docentes o directivos de los centros.

Durante el curso académico 2021-2022, en el Archipiélago se activaron unas 300 alertas de posible acoso escolar. Tras aplicar los métodos de análisis establecidos, se determinó que sólo el 25 por ciento (unos 75 episodios) reunían los requisitos para ser considerados acoso escolar.

Y en lo que va del presente curso, 2022-2023, hasta el pasado mes de marzo (faltaría contabilizar abril, mayo y junio) se informó de otras 300 supuestas situaciones similares. Pero, de todas ellas, únicamente el 6,3 por ciento (19 asuntos) se han validado como acoso escolar real.

Denominación

¿A qué se denomina acoso escolar? El decreto de convivencia del Gobierno canario 114/2011 establece que es «la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar; y someter a una persona indefensa por otra o por un grupo a través de agresiones físicas, verbales y sociales con resultado de intimidación psicológica y rechazo grupal», según la técnico de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa.

¿Qué factores se tienen que cumplir? María Elena Díaz explica que «los tres criterios básicos para ratificar un episodio de acoso escolar son: desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor (que el afectado o afectada esté en inferioridad); intencionalidad y personalización del ataque (que haya un objetivo claro de hacer daño y concentrar éste en una persona), y cronicidad (que esta actitud se mantenga en el tiempo)». Según María Elena Díaz, el Ejecutivo autónomo desde hace años «pone el foco en la prevención» y para evitar estas situaciones se fomenta la educación emocional, estrategias de comunicación para la víctima y, de cara al agresor, acciones que favorezcan la «autoregulación y autoestima sana».

Mediación

Desde el punto de vista de esta técnico, «los casos van en descenso». Entre otras medidas, desde la Consejería se apuesta por la resolución pacífica de los conflictos, a través del diálogo y la presencia voluntaria de las partes, así como de una tercera persona que actúa como mediadora, desde una actitud de imparcialidad que favorece la comunicación entre el afectado y el agresor. Además, se trabaja con el resto de alumnos que han observado los episodios de acoso, con el objetivo de evitar la proliferación de casos similares, así como con las familias. También hay un periodo de seguimiento del cumplimiento de las medidas fijadas y para otorgar seguridad a la víctima de cada caso. En el presente curso existe una nueva figura, como es la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado en los centros.