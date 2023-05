«El mito de los residuos radiactivos de la energía nuclear es falso»

El divulgador de ciencia y tecnología nuclear Alfredo García Fernández, trabaja bajo las licencias otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear como operador y supervisor en la central nuclear de Ascó en Tarragona. Conocido bajo el pseudónimo de OperadorNuclear en redes sociales y ganador de un Premio de Comunicación a la Sociedad Nuclear Española, se desenvuelve como un defensor nato en los temas sobre mitigación del calentamiento global y energía nuclear. Su necesidad por luchar contra la desinformación que existe sobre esta energía, lo ha llevado a propagar y desmentir los mitos sobre las centrales nucleares a través de charlas en instituciones, medios de comunicación e incluso hilos de Twitter.

¿Las centrales nucleares lanzan residuos radioactivos al mar?

Las centrales nucleares cuando están funcionando no vierten directamente contaminantes radiactivos hacia el mar. Cuando se generan residuos líquidos radiactivos, se dejan decaer, se filtran, se desmineralizan y se les baja el nivel de actividad, para luego diluirlos en pequeñas cantidades al mar o al río. Siempre cumpliendo con los límites legales de actividad radiactiva aceptados internacionalmente. Esa cantidad ya procesada no supone un daño al medio ambiente ni a la salud de las personas.

¿Una central nuclear puede crear una bomba atómica?

No. Actualmente las centrales no están diseñadas para producir bombas atómicas porque ya no existe esa tecnología de los años 60 o 70. Tampoco existe una posibilidad de que una central nuclear explote como una bomba atómica. La proporción del uranio-235, que es el elemento necesario para hacerla estallar, se encuentra en proporciones muy bajas, menos del 5%. Estamos muy lejos de que el uranio-235 llegue al 90% para ser explosivo.

¿Existe un efecto negativo en la flora y la fauna que se encuentra alrededor de una central nuclear?

Para saber si existe alguna repercusión se toman muestras periódicas de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y los alimentos, tanto de carnes, de leches e incluso huevos. En España ya se toman en torno a 6 mil muestras al año. Esas muestras se analizan y luego se verifican por el Consejo de Seguridad Nuclear para comprobar que no existe riesgo de efectos en la salud de las personas. Lo que arrojan estos estudios es que no producen ningún tipo de daño al cuerpo humano ni al medio ambiente.

El mito de que los derivados radiactivos pueden causar alteraciones genéticas en animales como los peces, ¿es cierto?

No. Cuando se toman muestras de alimentos y plantas, también se hace de peces y carnes de consumo y hasta el momento tampoco existe ninguna afectación.

Las torres de refrigeración de las centrales nucleares, ¿emiten más gases tóxicos que las centrales de energías renovables?

Las torres de refrigeración no emiten ninguna clase de gases tóxicos en ningún tipo de central de energía. Estas torres solo se encargan de refrigerar el agua que se utiliza en las instalaciones. Las únicas emisiones que tienen son de vapor de agua que no es nada contaminante y se da lo que conocemos como fábrica de nubes formadas por micro gotas de agua en suspensión. Ahora, existen las chimeneas altas que se dan en centrales técnicas de carbón y gas que sí emiten dióxido de carbono y el resto de productos de la combustión. En el caso de las centrales nucleares, los residuos de la fisión del uranio se almacenan en la propia central y no se emiten al exterior.

De todo lo que se dice de esta energía, ¿cuál es el mito que más absurdo le parece?

Hay muchos que son absurdos, pero un mito muy extendido anclado a una frase que suelen decir mucho los políticos es que «no sabemos qué hacer con los residuos radiactivos». Es un mito absolutamente falso. Existe un amplio consenso científico y tecnológico para la gestión de residuos radiactivos, y es un plan que ha funcionado tan bien a lo largo de la historia de la búsqueda nuclear civil, que no se ha producido una sola víctima mortal durante su almacenamiento. Incluso se puede hacer de dos formas. La primera es a través del almacenamiento geológico profundo, que es la manera en la que lo llevará a cabo Finlandia, y otra es reciclar estos residuos en actores de cuarta generación que ya vienen con esa capacidad de reciclaje.

Sobre la controversia que existe de si la energía nuclear puede llegar a ser sostenible o no ¿cómo se posiciona?

Me remito a lo que dice la ciencia. El año pasado la Comisión Europea encargó un informe al Centro Común de Investigación (JRC por sus siglas en inglés) para decidir si la energía nuclear era sostenible o no. El JRC lo que hizo fue analizar el impacto de la energía nuclear en diferentes parámetros diseñados anteriormente para definir qué energías son sostenibles y que entraran todas las renovables. Se pudo verificar científicamente a través de esos mismos parámetros que la energía nuclear es tan sostenible o incluso más que las propias energías renovables. Gracias a ese informe, ya se puede decir que la energía nuclear cuenta como energía verde, sostenible, limpia y ecológica.

¿Cuál es la mayor ventaja de esta energía?

Su mayor ventaja es que proporciona energía eléctrica las 24 horas del día, 365 días del año y en cualquier condición meteorológica. Las centrales nucleares funcionan durante largos periodos de tiempo. Pueden funcionar año y medio sin parar y estar siempre al cien por cien de potencia. Estas centrales son una gran garantía de suministro eléctrico en todo momento y cuentan con una gran estabilidad en la red eléctrica. Solo estos factores pueden garantizar la energía nuclear.

¿Y su desventaja?

A pesar de que la opinión pública crea que su mayor desventaja son los residuos, no lo es. Su principal problema es la inversión inicial, es muy alta. Para poder llevar a cabo un proyecto de energía nuclear se necesita un gran consenso político para que una vez se dé inicio, no se cancele en medio de su ejecución por razones electorales. Si no se asegura a través de una garantía jurídica o estabilidad política, no se puede realizar el proyecto por falta de financiación.

¿En qué posición se encuentra España para mantener esta tecnología, ¿a favor o en contra?

España tiene siete reactores nucleares que proporcionan el 21% de la energía eléctrica de la península. Además, ha sido la primera fuente de producción eléctrica hasta hace poco durante 10 años consecutivos. También proporciona aproximadamente el 35% de energía baja en emisiones de gases en el efecto invernadero. Pero ahora mismo, lo que tenemos es un plan de cierre de las centrales nucleares a propuesta del Gobierno entre el año 2027 y 2035. El punto principal de estas administraciones es que están haciendo una apuesta por las energías renovables, por lo que las centrales nucleares van a ser sustituidas por almacenamientos que aún no se han desarrollado.

¿En qué afecta este plan?

El plan de transición energética que propone el Gobierno mantiene la potencia instalada de ciclos combinados de gas natural, lo que quiere decir que realmente no habrá un almacenamiento, sino que será una sustitución de centrales nucleares por centrales de gas natural. Desde el ámbito científico, divulgativo, universitario y estudios de expertos, este cambio o cierre será un auténtico suicidio con todas las implicaciones que supone un aumento de gas, no solo en cuanto a lo económico, sino principalmente por sus emisiones al exterior.

En cuanto al ámbito económico, ¿qué energía es más factible para el recibo de la luz?

Sería factible si se mezclan las energías renovables con la energía nuclear. Es la única forma de conseguir una energía más barata, con más bajas emisiones, más segura y sostenible para el medio ambiente.

¿Esta mezcla de energías sería positiva para el cambio climático?

El cambio climático lo está produciendo el quemar combustibles fósiles y biomasa. Todo lo que no conlleve a quemar cosas será muy positivo para el clima y nuestra salud.

¿Cree que es un tema político el que no se le dé suficiente importancia a la energía nuclear?

Sí. La oposición a la energía nuclear se ha realizado por intereses económicos y electorales, porque al final estar en contra de algo que produce miedo proporciona beneficios. También se ha utilizado por intereses de organizaciones ecologistas que han logrado conseguir adeptos gracias a que están en contra de la energía nuclear. Ninguno de los posicionamientos expresados por los que no están de acuerdo tiene base científica. Si ellos analizaran los efectos de esta energía en el medio ambiente y lo segura que es, podrían ver que cerrar las centrales sería lo peor que puede pasarle a la energía de nuestro país.