El aumento del cibercrimen obliga a la Guardia Civil a formar a más unidades

La Guardia Civil refuerza la preparación de agentes de varias de sus unidades para hacer frente al incremento de las denuncias de delitos cometidos en internet. Y hace algunos días organizó unas jornadas de formación en la investigación de la Criminalidad Informática. Uno de los ponentes fue el fiscal delegado en esta materia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Salinas Casado.

Salinas afirma que el cibercrimen es en la actualidad la actividad ilícita con la que se pueden conseguir mayores beneficios y, además de ser muy rentable, se puede llevar a cabo desde la propia casa del delincuente. Por esas circunstancias, cada vez existen más casos.

Cargos no consentidos

En opinión del citado fiscal, una de las mayores preocupaciones de la Guardia Civil desde hace dos años se centra en las defraudaciones de tipo patrimonial que se llevan a cabo a través de internet. Uno de los ejemplos se halla en las denuncias a raíz de los cargos no consentidos en las tarjetas bancarias, que muchas veces no se llegan a poder investigar de forma adecuada, ante el elevado volumen de asuntos. Aclara Salinas que llegan tantas denuncias «que no se da abasto» por parte de los equipos especializados del Instituto Armado.

Cabe recordar que, desde hace mucho tiempo, este cuerpo de seguridad dispone de los Equipos de Investigación Tecnológica (Edite), que en estos momentos se dedican a los asuntos de mayor complejidad del cibercrimen. Pero desde la institución se apreció la necesidad de afrontar casos de dificultad baja o media, ante la proliferación de denuncias de estas características que llegaban a los diferentes puestos.

Por esa razón, desde finales de 2021 se pusieron en marcha en todo el país los denominados Equipos @, que en menos de un año y medio se han visto superados por dichas infracciones penales y la limitación de recursos humanos destinados a estas tareas, según el citado representante del Ministerio Público.

En poco más de un año, los equipos@ se han visto superados por la elevada cifra de denuncias

Y se ha considerado oportuno en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que otras unidades, como las áreas de investigación de los puestos principales o los equipos territoriales de Policía Judicial, entre otras, también dispongan de las herramientas básicas para poder efectuar, al menos, el inicio de una investigación ante esta clase de asuntos, explica Salinas.

Procedimientos

Resalta que estos agentes, entre otros, pueden aplicar algunos procedimientos para afrontar, al menos inicialmente, una denuncia por un cargo no consentido a través de una determinada tarjeta, mediante la obtención de datos y análisis de los establecimientos comerciales o entidades bancarias usadas para la estafa por los ciberdelincuentes. Y es que resulta clave conocer el nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta bancaria en la que acaba el dinero que ha sido defraudado o quién lo ha gastado en la compra de un bien o un servicio.

De forma paralela, los agentes que afrontan este tipo de asuntos detectan innumerables denuncias por suplantación de identidad. Es decir, los cibercriminales utilizan datos personales de ciudadanos inocentes para abrir cuentas bancarias o contratar líneas telefónicas mediante las que poder perpetrar delitos. Y, a veces, sin saberlo y sin tener ninguna participación en los hechos, una persona puede acumular una veintena de denuncias por infracciones penales.

Medidas de control

El fiscal delegado en Criminalidad Informática en Santa Cruz de Tenerife comenta que muchos delincuentes se aprovechan de que algunas entidades bancarias o compañías telefónicas, por ejemplo, no toman las suficientes medidas de seguridad para evitar dichas suplantaciones de identidad. Ante esa circunstancia, recuerda Alejandro Salinas que «hay métodos de control» para verificar la identidad de quien realiza estas operaciones. Una de ellas es requerir la visita presencial en una sucursal de quien ha abierto una cuenta por internet. Pero también existen otros procedimientos, como la obligatoriedad de realizar una videollamada inmediata o el envío de una foto para identificar a quien ha efectuado la apertura de depósito y si coincide con la persona del DNI que previamente se ha remitido.

Salinas comenta que hay legislación vigente que exige la aplicación de tales pasos de doble verificación, con el objetivo de evitar dichas operaciones para el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.

Seguridad Ciudadana

La Comandancia Provincial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife informó de que algunas de las unidades que participaron en las jornadas sobre criminalidad informática fueron las de Seguridad Ciudadana, las áreas de Investigación, los equipos @, equipos de Policía Judicial y los de Investigación Tecnológica (Edite).

Agentes de todos estos grupos recibieron una formación específica en la investigación de delitos cometidos a través de internet. En dicha actividad también tomaron parte, además de Salinas Casado, varios fiscales más de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife. En el encuentro, el Instituto Armado expuso su estructura de investigación en materia tecnológica, mientras que el fiscal delegado de Criminalidad Informática realizó un «enfoque más técnico y especializado de todas las investigaciones en este campo», señaló el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Diversos tipos

Además, profesionales de los equipos @ y del Edite aprovecharon la oportunidad para aportar una información más concreta y técnica a sus propios compañeros, como los procedimientos delincuenciales más actuales, diversos enfoques a la hora de afrontar las líneas de investigación más habituales y de mayor eficacia, así como la necesidad de detectar los diferentes tipos de infracciones penales, entre otras cosas.