En una reunión de trabajo en Berna a la que asistí el pasado invierno, sucedió algo que me hizo pensar en la necesidad de escribir este artículo. Aterricé unas horas más tarde que dos buenos colegas de trabajo a los que les tocaba más cerca (una italiana y el otro holandés) y ellos, tomando su primer café de la mañana, me recibieron a la voz de “mira, aquí llega otro miembro del club de fans de las fuentes Z”. A Sara y a Jeroen, miembros destacados de este prestigioso club, no les faltaba razón.

Fuentes Z es el nombre que reciben una selecta decena de descubiertas al inicio de la astronomía de rayos-X. Scorpius X-1, la primera fuente en este rango observada por Riccardo Giacconi, es una de las destacadas, siendo la fuente más brillante del nuevo catálogo de la misión de rayos-X eROSITA (ver imagen). Las fuentes Z son binarias de rayos-X en las que una estrella de neutrones acrece ferozmente con el material proveniente de una estrella compañera por medio de un disco de acreción. Esta estrella compañera se encuentra probablemente en un estadio de su vida más avanzado que el de nuestro Sol, lo que la hace expandirse, facilitando que la vecina (y oportunista) estrella de neutrones se pegue un festín. A diferencia de lo que sucede con sus primos hermanos, los agujeros negros transitorios, club de fans al que dedico la mayor parte de mi tiempo, las fuentes Z están permanentemente activas y brillando en rayos-X como si no hubiera un mañana. Son como un volcán en constante erupción, al menos para las ridículas escalas de tiempo en las que nos movemos los humanos. Al estar siempre activas y merodeando su luminosidad máxima (el límite de Eddington), hay que reconocer que las fuentes Z no son ideales para estudiar grandes variaciones en los procesos de acreción, siendo este un asunto clave para entender los ciclos de actividad de los agujeros negros y estrellas de neutrones en el Universo. Sin embargo, cuando uno quiere conocer qué sucede cuando hay acreción de verdad, ‘all-in’, uno tiene la sensación de que entendiendo su comportamiento solucionaríamos gran parte de nuestros problemas. Ahora sabemos que las fuentes Z no son particularmente diferentes a otras binarias de rayos-X en su naturaleza, y más que “fuentes Z” lo que existe es un “régimen de acreción Z”, en el que ellas están todo el tiempo. Cuando tenemos una estrella de neutrones mostrando elevados niveles de actividad, si la observamos durante varios días, esta se moverá formando un claro patrón en forma de Z en uno de nuestros diagramas favoritos, el color-intensidad. Este diagrama forma parte de un conjunto de gráficos que nos ayudan a entender qué procesos físicos son los que dominan en cada momento. Pues bien, más recientemente hemos descubierto nuevas binarias de rayos-X, transitorias en este caso, que también han mostrado esta fenomenología Z en sus épocas más brillantes, para luego convertirse en fuentes más mundanas conforme su luminosidad caía al finalizar la erupción. De ahí que podamos definir la fenomenología Z como aquella asociada al punto álgido del banquete, cuando el disco de acreción funciona a su máxima capacidad transportando material hacia la estrella de neutrones central. Si bien el proceso probablemente funciona exactamente igual en los agujeros negros, estos, al no tener superficie sólida con la que ‘parar’ el material, lo engullen directamente, evitando crear alguna de las inestabilidades que creemos que están detrás de estas idas y venidas en forma de Z. Quizás porque siempre han estado ahí, los astrofísicos tenemos el vicio de olvidarnos de estas superheroínas demasiado a menudo. Por suerte, reuniones como la que mencionaba más arriba nos recuerdan su importancia y utilidad. Durante mi tesis y carrera postdoctoral dediqué una parte importante de mi tiempo a estos objetos. Ahora, tras varios años dedicándome a las fuentes transitorias, me he dado cuenta de que entre todas las cosas que no entendemos bien, quizás los discos de acreción más grandes y poderosos son los que se llevan la palma. A estas alturas, algunos de los mejores ejemplos ya se imaginarán ustedes dónde están. De vuelta a las fuentes Z. BIOGRAFÍA: Teo Muñoz Darias ( https://teomunozdarias.wordpress.com/ ) nació en La Gomera y creció en La Rioja, Navarra y Tenerife. Tras obtener el título de Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna, se marchó a Italia para trabajar como investigador postdoctoral en el Observatorio de Brera. A esta experiencia siguieron sendas estancias postdoctorales Marie Curie en Reino Unido, en las Universidades de Southampton y Oxford. Siempre dedicado al estudio de los agujeros negros, actualmente es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. * Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez