El aceite es uno de los productos más representativos de la gastronomía mediterránea. Conocido como oro verde, se utiliza mucho para aderezar sabrosos platos y como aliño en las ensaladas. Sin embargo, este elemento tan empleado en las cocinas es uno de los mayores contaminantes del agua debido a que una parte importante de estos aceites se utiliza en el proceso de fritura donde sufre cambios y alteraciones químicas, y por tanto, se hace muy necesario que su desecho sea el adecuado.

Como es bien sabido, el agua no se mezcla con el aceite. Al tirarlo, por ejemplo, por el desagüe del fregadero de nuestras cocinas, este finalmente llega a los mares y océanos y se queda en la superficie. Esto crea una capa superficial que evita que no se produzca la oxigenación correcta del agua y, la flora y fauna marina se ve seriamente afectada y abocada a una lenta y agónica muerte. A su vez, evita que los rayos solares no puedan pasar, por lo tanto, la flora marina no puede hacer la fotosíntesis.

El vertido de este elemento a través de las cañerías que pueden entrar en contacto con las redes pluviales, causa graves problemas en las redes de saneamiento y sobrecostes en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Los aceites vegetales, grasas alimentarias y aceites para el coche, si son vertidos por el desagüe provocan bolas de grasa que atascan los colectores dificultando la salida de los gases y dando lugar a los malos olores en las ciudades, además de un grave impacto medioambiental.

Como fuente de contaminación urbana, un litro de aceite usado contiene aproximadamente 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual que circula por las alcantarillas y redes de saneamiento y puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua, que es equivalente al consumo de agua anual de una persona en su domicilio.

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados del pasado año 2021 se pone dura con la recogida de este contaminante. El articulado de esta nueva normativa establece la "obligatoriedad de recoger el aceite de cocina usado de los hogares a partir del 31 de diciembre de 2024".

¿Dónde se debe tirar el aceite de cocina?

El aceite usado se tira en el punto limpio. La opción más adecuada es esperar a que el aceite se enfríe y guardarlo en envases de vidrio bien cerrados. Una vez envasado, debemos llevarlo al punto limpio.

¿Cómo tirar el aceite de cocina usado?

Una vez que tenemos claro que el aceite doméstico usado puede causar no solo grandes daños en la red de alcantarillado sino que provoca importantes daños al medioambiente al acabar en los mares y océanos, es muy importante que sepamos cómo reciclar este producto.

Lo primero que se debe hacer es esperar a que el aceite se enfríe para con posterioridad guardarlo en envases de vidrio bien cerrados.

¿Y la botella de plástico del aceite? ¿Dónde la tiro?

El reciclaje de estas botellas es bien distinto a la del mismo aceite en sí. Estas se depositan directamente en el contenedor amarillo, que es el indicado para los envases de plástico, las latas, briks, o las botellas de detergente.

¿Qué pasa si reciclamos el aceite de cocina?

Sorpréndete con los beneficios de reciclar aceite. Evitas emisiones de CO2, concretamente, por cada tonelada reciclada ahorras la emisión de tres toneladas de dióxido de carbono. La depuración de las aguas residuales no precisará de tanto esfuerzo y el consiguiente incremento del coste económico.

Estas son algunas de las maneras para reutilizar el aceite y así evitar la contaminación: