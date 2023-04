Inspección inteligente de placas electrónicas en segundos

AgnosPCB, una empresa de base tecnológica, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que da servicios de diagnóstico de alta tecnología a la industria manufacturera de electrónica, ha sido la ganadora del Premio Canarias Innovación y Tecnología David J. Leacock. Su propuesta, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para detectar y prevenir errores en el proceso de producción de placas electrónicas (PCB) en cuestión de segundos, le ha valido una cartera de clientes integrada por más de 200 empresas de todo el mundo, entre ellas multinacionales como Apple, Intel o Bosch.

AgnosPCB fue creada por tres ingenieros canarios, tras más de cuatro años de desarrollo, en septiembre de 2021, fecha en la que lanzaron los primeros productos al mercado: un software de inspección inteligente durante la manufactura de placas electrónicas, según indicó Juan Pedro Calderon Negueroles, CEO de la Compañía. «El primer lanzamiento fue un software con una pequeña cámara, que causó bastante revuelo en el mercado de la manufactura. Enviamos unos prototipos a personas que hacían manufactura en Estados Unidos y en Europa, y tuvo muy buena acogida. Eso nos empujó a lanzarlo al mercado y tuvo bastante impacto, en muy poco tiempo», indicó Calderon, ingeniero electrónico y fundador de AgnosPCB junto con los ingenieros informáticos José Julio Rodrigo Bello y Jonathan Rodríguez.

Su primer gran cliente fue Apple, al poco tiempo llegó Intel, Bosch... y ahí empezó también una alta demanda de empresas repartidas por todo el mundo. «En España tenemos dos empresas solamente, el resto son todas internacionales, y todos los equipos de inspección se montan en Canarias y se envían desde Canarias a todas partes del mundo».

Tres ingenieros isleños fundaron la Compañía en 2021 para contribuir a diversificar la economía de Canarias

Según señala el CEO, lo que hace tan especial el sistema de AgnosPCB es que la inspección, que es a través de una fotografía de la placa electrónica, la realizan redes neuronales, inteligencia artificial, y en cuestión de segundos es capaz de advertir cualquier error en algún componente mal colocado o mal soldado que esté girado. «Lo hace igual que lo haría un humano, es decir, si por ejemplo, hay un elemento que está ligeramente girado, pero está bien soldado, sigue funcionando bien. Eso solo un humano lo sabe, pero una máquina convencional de inspección no es capaz de entenderlo y te marca error. Nuestro sistema es capaz de entender que no lo es, lo cual acelera mucho la inspección, en lugar de un minuto y medio que tarda una máquina convencional, tarda sólo tres o cuatro segundos».

Personal canario

A pesar de que fueron presionados para constituir la empresa fuera de España, sus fundadores se mantuvieron firmes en el objetivo de contribuir a innovar el tejido productivo de su tierra y de hecho todo el personal es canario. «Estuve casi 10 años trabajando en Reino Unido, pero viajando por todo el mundo y me encontré a muchos canarios en empresas en Nueva Zelanda, Australia, Atlanta... Todos me decían que si pudiesen se volverían, pero o bien no encontraron trabajo aquí o las condiciones económicas no eran las adecuadas, terminaron formando sus familias allí, y me dije, por qué no crear nosotros la empresa en Canarias, y eso fue lo que hicimos. Es nuestro granito de arena para diversificar la economía y nuestra contribución a la sociedad canaria. Tenemos un clima fantástico, gente amable y buena comida, muchos ingenieros querrían venirse a vivir aquí».

Prestigio

Para Juan Pedro Calderon, el Premio Canarias Innovación y Tecnología David J. Leacock, no sólo es un importante reconocimiento al duro trabajo realizado durante estos dos años, sino que supone un prestigio por estar impulsado por investigadores y emprendedores de reconocido prestigio. «Ha sido una palmadita en la espalda que nos viene muy bien, anímicamente y por el prestigio también. El jurado que está detrás del premio son profesionales muy capaces y con mucho recorrido, y de hecho eso fue lo que nos impulsó a presentarnos, queríamos saber la evaluación que tenía nuestra empresa a los ojos de todo este jurado, y nos ha alegrado muchísimo haber logrado el Premio».