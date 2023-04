"Mi sueño es diseñar una misión basada en la biomedicina"

¿De qué siente más orgullo de todo el trabajo realizado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)?

Haber creado un equipo dentro del grupo de investigación del doctor Mariano Barbacid. Cuando entre como investigadora postdoctoral en el centro, me plantearon un problema que llevaban 30 años intentando resolver. Querían producir una proteína insoluble, para ver cómo funcionaba como diana terapéutica. Básicamente, me dieron el proyectillo que creían que no iba a salir, que me iba a llevar mucho tiempo y con el que me iba a volver loca haciendo protocolos para no publicar nada. Y, sin embargo, de ahí salió una vía de investigación enorme en la que estamos involucrados un equipo de diez personas y muchos estudiantes. Me han dado la libertad absoluta para dirigir esa línea de investigación, diseñar los experimentos, formar nuevos estudiantes y transmitir esos conocimientos. Ahora veo que esos estudiantes están implicados y han aprendido lo que es trabajar en equipo para sacar adelante nuestro «bebé». Haber creado esa dinámica es de lo que me siento más orgullosa.

¿Cómo cree que su experiencia laboral previa puede contribuir en las misiones espaciales?

Esa dinámica del trabajo en equipo es casi lo más importante que ha buscado la selección de astronautas. Obviamente hay que tener ciertas capacidades intelectuales y requisitos médicos que debes cumplir, pero casi todo el resto del proceso ha sido una evaluación psicológica. Porque debíamos demostrar que, llegado el momento de embarcarnos en una misión espacial, en la que hay que convivir seis meses con otras tres personas en un recinto confinado y sin escapatoria, éramos capaces de solucionar problemas y hacer investigación. En eso consiste las misiones a la estación espacial internacional en trabajar en equipo, tener una buena dinámica y buscar el éxito de la misión. Y eso es lo que hago siempre en laboratorio.

Durante la selección de la ESA se codeó con muchos científicos con una gran trayectoria, ¿sintió vértigo alguna vez durante en ese proceso?

Continuamente. Lloré de emoción cuando me invitaron a la primera etapa, porque yo no pensaba ni pasar el screening. Al fin y al cabo soy una biotecnóloga que viene de una ciudad pequeña. Me imaginaba un algoritmo filtrando a todo aquel que no respondiera que había estudiado en Oxford o una cosa así. Por eso, cuando me invitaron a ese pequeño grupo para hacer las pruebas, fue un orgullo inmenso. Cuando empecé a conocer los perfiles claro, aunque no me guste compararme, al final es inevitable, porque la gente que había llegado allí era fascinante. Y eso fue en parte de lo mejor del proceso. Conocer a ese tipo de gente con vidas tan extraordinarias y que, encima, no alardeaba nada pese a tener currículums que nos callarían la boca a todos.

¿Sigue teniendo relación con ellos?

Sí, sí. Hemos construido lazos bastante profundos, especialmente los que llegamos al final. Los 17 de esta promoción hemos pasado por mucho y ha sido muy intenso.

¿Qué le gustaría lograr de esta experiencia?

De la experiencia ya han salido muchas cosas que me llevo de por vida. Pero como siempre hay que ir un pasito más allá, mi sueño ahora sería tener una misión asignada. Y el sueño perfecto es que esa misión esté relacionada con investigación biomédica, a poder ser oncológica. Así juntaría un poco mis dos perfiles.