¿Es o no momento de convocar una huelga de médicos en Canarias?

El día 8 de mayo empieza una huelga indefinida de los médicos, facultativos y residentes en Canarias. Una huelga anunciada por CESM Canarias tras la negativa de la Administración a firmar acuerdos y, ante la nula respuesta a negociar un cronograma de puesta en marcha de propuestas que el sindicato le presentó desde hace más de un año y en reiteradas ocasiones.

La Huelga es una herramienta de negociación, puede considerarse extrema sí, pero, sigue siendo una herramienta, un derecho que tiene cualquier trabajador para presionar y reunirse con la empresa cuando esta se enroca en lo contrario. Sabemos que Sanidad, es un ámbito en el que las huelgas se deben hacer con sensibilidad y responsabilidad.

Los sanitarios suelen ser muy reacios, tanto a convocar como a secundarlas, no solo porque conlleva pérdida salarial, lo que muchos ciudadanos pensarán, sino por el grado de estrés profesional y ciudadano que producen. Cuando los médicos llegan a este tipo de medidas, es porque se encuentran en una situación límite, insostenible, intolerable, indignante e inadmisible. Los médicos también necesitan ser cuidados. Necesitan estar motivados, considerados, con cargas de trabajo asumibles.

Tanto los Colegios Oficiales de Médicos de Canarias, sociedades científicas, plataforma de Atención Primaria como AMAPCAN, plataforma de odontólogos, asociaciones de pacientes, como otros sindicatos, han dado su apoyo a nuestras reivindicaciones y convocatoria de huelga.

La población, no debería ver la Huelga como un “arma” de negociación, de intenciones políticas ocultas, si no como lo que es, una herramienta que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos, cuando no les dejan otra alternativa para que se les escuche, para poder alcanzar mejoras en sus condiciones laborales, formativas y retributivas. Los médicos en Canarias han visto como recientemente en otras CCAA, sí que han conseguido llegar a acuerdos importantes en beneficio de los profesionales y usuarios, está claro, que para ello es necesario e imprescindible que exista voluntad política para mejorar la Sanidad.

Nunca parece haber un momento oportuno para convocar una huelga por las innumerables variables que existen; políticas, económicas, sanitarias, sociales, morales, éticas, etc. Mientras se busca ese momento para la Huelga Perfecta, se da a la Administración el poder de seguir ninguneando y desprestigiando al colectivo, repercutiendo negativamente en la salud y seguridad, tanto de los profesionales como de los pacientes

Los médicos no hacemos esta huelga solo por nosotros, sino por nuestros pacientes, porque creemos firmemente que deben ser atendidos con el tiempo y la atención que se merecen, con los medios e infraestructuras adecuados, evitando la demora insufrible de listas de esperas quirúrgicas, pruebas complementarias, consultas, etc.

Ciudadano, usuario, no deje que la Administración le engañe o confunda, la huelga médica se ha convocado también por ustedes, porque queremos y velamos por su seguridad, porque puedan recibir la mejor atención, la que se merecen. Necesitamos que todos esos aplausos se traduzcan en apoyo por una Sanidad Pública de Calidad.

#Huelgamedicos8m

¡¡¡¡ÚNETE A NOSOTROS!!!!