La salud mental es un tema estrella en las conversaciones sociales y en la red; pero hay un estigma muy grande en torno a lo que consideramos salud mental, avisa Cruz Roja: «se sigue asociando a depresiones profundas, a una bipolaridad, o a esquizofrenia, y las personas no piden ayuda porque consideran que aún no están en ese punto de necesidad», afirma Mar Echenique, psicóloga responsable de Cruz Roja Te Escucha, el servicio de atención telefónica psicosocial gratuita de la entidad.

Desde su puesta en marcha, la entidad ha recibido 18.700 llamadas. Y del total de los usuarios, el 59 por ciento son mujeres.

"La mayoría que acude a la prestación debería haberlo hecho antes", explica una psicóloga

La normalización de las emociones negativas provocan que no se cuide correctamente la salud mental: «normalizamos el hecho de tener ansiedad en nuestro día a día, o que no dormimos porque tenemos pendiente un determinado proyecto que nos preocupa, o nos intentamos autoconvencer de que es sólo una racha, y todo va a pasar»; sin embargo, estos ya son síntomas más que suficientes para activar nuestro mecanismo de defensa y autocuidado, ya que no hay que estar «muy mal» para pedir ayuda. «La mayoría de la gente que nos llama debería haber llamado antes; si lo hubieran hecho, al menos, con 2 o 3 meses de antelación no hubieran necesitado una ayuda especializada de segundo nivel, ni habrían caído en la desesperanza o un bucle negativo», comenta la psicóloga Patricia Morales. La labor de los voluntarios que atienden el 900 107 917 es dar herramientas para afrontar todas las situaciones, que van desde problemas cotidianos del día a día, hasta la atención especializada, «es un servicio que nada tiene que ver con los trastornos mentales, ni que va a acabar con medicación o seguimiento psiquiátrico en la mayoría de los casos».