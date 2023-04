¿Qué hay en ‘El amor comienza en ti’?

Todos mis libros hablan de ayudarnos a vivir con mucho amor... Éste, en concreto, lo he dedicado al amor hacia uno mismo, es decir, es un chute para subir nuestra autoestima. La experiencia me dice que la mayoría de las personas sufrimos por falta de amor a nosotros mismos.

¿Y eso cómo se arregla?

Ja, ja, ja... Si lee el libro y hace los ejercicios verá que el aprecio que sentirá por su vida aumentará. Las cosas empiezan a cambiar a tu alrededor cuando se restablece el amor a uno mismo.

¿Eso significa que no nos sabemos querer?

No, no nos sabemos querer porque vivimos en un mundo caótico, lleno de contrariedades y desafíos y al lado de gente extraviada que nos transmite toxicidad por todas partes... Eso es lo que hace que muchas veces nos caigamos. Lo único que tenemos que hacer es coger fuerzas y volvernos a levantar... Yo repito muchas veces que disfrutar de la vida es uno de los objetivos vitales que tiene el ser humano y para lograrlo hay que ser feliz.

Cuando existe algo malo en tu cabeza debes poner todos los medios a tu alcance para sanar

Como dicen que las palabras se las lleva el viento, más vale dejarlas por escrito, ¿no?

En estos casos es muy bueno tirar de lápiz y papel o de bolígrafo y papel porque los ejercicios que les propongo a los lectores son sencillos y esclarecedores. Una de esas pruebas, por ejemplo, consiste en saber qué relaciones de todas las que tengo elevan mi energía y me hacen sentir bien y cuáles provocan que caiga en picado... Esto no significa que elimine las tóxicas, pero sí que es un buen medidor para priorizar las más sanas...

Usted defiende en las páginas de este libro que querernos a nosotros mismos no es ser egoísta.

Noooo... [silencio]. Eso no es ser egoísta; ser egocéntrico, narcisista o vanidoso es todo lo contrario al verdadero amor a uno mismo porque estás personas terminan sufriendo y al final la vida pone a cada uno en su sitio. La humildad y la vulnerabilidad sí que son unos elementos asociados a ese amor verdadero del que hablamos... Las personas que aprenden a quererse a sí mismo saben que no son mejores que nadie y son consciente de que moralmente han salido victoriosas de mil y una batallas. La humildad es la cualidad más próxima a una persona generosa y en una sociedad tan canibalizada no es fácil encontrar a personas que lo dan absolutamente todo sin tener que recibir nada a cambio. A lo que le acabo de decir hay que ponerle un gran pero...

¿Qué pero es ese?

Que si un día te olvidas de ti no pasa nada, pero cuando eso ocurre muchas veces lo normal es que te hundas y acabes abajo del todo. ¿Y qué pasa entonces?...

Que se hunde en la miseria.

No, en la miseria no... Se hunde mucho más allá de la miseria y las posibilidades de ser una persona dispuesta a ayudar desaparecen.

De sus libros me suele llamar la atención los ejemplos que pone en medio de un escenario dominado por una salud mental deteriorada.

Yo comprendo muy bien a las personas que están afectadas por un problema de salud mental porque sé lo que es pasar por ello. Lo importante es que cuando te das cuenta de que algo no va bien en tu cabeza tienes que poner todos los medios disponibles para sanar. Si no lo haces, las posibilidades de que termines arrastrado/a por una gigantesca ola de malas sensaciones son altas. Hay que sanar a nivel mental, sanar en la parte física e intentar volver al camino del que nos salimos sin saber por qué. Luchar por salir es el primer objetivo y, una vez se logra, tenemos que buscar una vida mejor.

No deja de ser curioso que casi todo el mundo reconozca que éste es uno de los grandes problemas de esta sociedad y las inversiones no lleguen o aparezcan a cuentagotas...

Los políticos están tan confundidos y extraviados como los padres que conocen que su hijo tiene un problema pero no saben cómo ayudar. A nuestros padres, abuelos, bisabuelos nadie les enseñó a amarse y, sobre todo, a decir a sus hijos «te quiero» sin límites y vergüenza. Esa es una de las cuestiones que trato en El amor comienza en ti (Planeta). Al final todo se reduce a saber identificar a las personas que han perdido el norte y aquellas que tienen claro dónde queda el norte.

¿Cómo encuentra los ejemplos que usa como refuerzo en sus libros?

Normalmente están en un círculo muy cercano o en ocasiones recurro a personas que acabo de conocer. Creo que abrir esa vía es darle un sello de autenticidad a lo que hago... En esas historias reales hay cosas que me han pasado a mí y eso es lo que al final provoca que un texto sea divertido... El conocimiento es global, pero las experiencias que nos ocurren a diario son personales.

Abogado, periodista, escritor, ‘coach’... No podía perder la ocasión para preguntarle por el embarazo subrogado que afecta a la familia de Ana Obregón. ¿Tiene una opinión de todo lo ocurrido?

Estoy a favor de la decisión que ha tomado y en contra de enjuiciar la vida de los demás... Es muy fácil juzgar el día a día del que tienes al lado y no mirarte a ti. En eso algunos son campeones del mundo e incluso olímpicos. Sinceramente, creo que esa niña va a ser muy feliz y tendrá una autoestima más alta que la mayoría de las personas que no se quieren... Ana Obregón sólo ha querido ser feliz y nadie puede criticarla por eso. Me siento incapaz de pronunciarme sobre un asunto tan personal. ¿Alguien es capaz de cortar de raíz la alegría que esa mujer siente ahora mismo por la vida?

¿Lo que nadie puede decir es que en ese acontecimiento no haya amor?

Ana no ha cometido ninguna ilegalidad porque allí no hay una limitación de edad para responder por un hijo... Igual en unos años la pone, pero ahora no está y ella ha actuado con valentía después de sufrir una situación terriblemente adversa en su núcleo familiar.

Una parte de la entrevista ha girado en torno a los cambios que se dan en nuestras vidas, pero esas situaciones no suelen salir bien si una persona no se prepara para que se produzcan esas mutaciones.

Yo escribo para todas las personas sin pensar si ésta tiene más formación o no... Todos debemos prepararnos para un cambio, pero otra cosa bien diferente es que lo queramos dar. Hay que respetar las opiniones porque vivimos en una sociedad diversa en la que cada uno/a es libre de querer arreglar su vida cuando esta se tuerce.