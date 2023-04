«Afganistán es el primer país en el que la mujer no tiene derecho a existir»

¿Cómo llegó a ser jueza en su país natal?

Terminé el colegio en la ciudad donde nací, al norte de Afganistán. Después de la salida de los talibanes, en 2001, nos fuimos a vivir a Kabul. En su universidad me licencié y terminé en el año 2008 la carrera de Derecho. Luego hice otros exámenes hasta llegar a jueza. Nos presentamos 1.700 personas y aprobamos 100, 19 de ellas mujeres. Desde abajo fui subiendo de nivel y llegué a ser la jefa superior de la Policía de Defensa en el Ministerio del Interior. Fui la primera mujer en tener un cargo así porque todos los anteriores eran hombres. Además de ser jueza del Tribunal Supremo.

Habló en La Laguna sobre «La situación de las mujeres y niñas en Afganistán». Descríbala.

Lo he querido centrar en la negación del acceso a los estudios y a los derechos básicos a las mujeres y las niñas. Impedir por sistema que lleguen a la educación. Siento un gran dolor, que es complicado de expresar con palabras porque en Afganistán se oye el nombre de la mujer, pero, en realidad, no tiene ningún rol en la sociedad, no vale para nada. Ni siquiera se las ve ya por las calles. El principal problema es la falta de permiso para ir a los colegios y acceder a los estudios superiores. Además, tampoco tienen posibilidades en el mercado laboral porque están exclusivamente destinadas a quedarse en casa. Como los talibanes no les permiten trabajar y las mujeres tienen un papel principal en la ayuda a otras personas de la sociedad afgana, esto supone que ese apoyo fundamental en la cadena de la solidaridad social tampoco llegue a esos vulnerables. Afganistán es el primer país del mundo en el que la mujer no tiene derecho a existir.

La entrada de los talibanes en Kabul, a mediados de agosto de 2021, marcó un antes y un después. Sobre todo un “antes” porque después de 20 años de cambio de régimen la sociedad afgana retornó dos siglos atrás.

Es muy doloroso, no solo para mí sino para todas las mujeres en Afganistán. Me da pena y tristeza lo ocurrido porque en esos veinte años habíamos avanzado muchísimo, en general, y en especial en el ámbito de la justicia y la judicatura. El mundo es responsable, al cien por cien, de este retroceso de doscientos años que supone la vuelta de los talibanes al poder. No nos creíamos que habían vuelto al poder, fue un gran sufrimiento. Y muy rápido. Tuvimos que dejarlo todo a tras, allí quedaron muchos documentos que es muy difícil que puedan recuperarse, pero, sobre todo, buena parte de nuestras vidas que cambiaron radicalmente de u n día para otro.

¿Echa de menos más apoyo internacional a su país y en concreto a las mujeres afganas?

Naciones Unidas y el resto de organismos internacionales saben que las mujeres dan su vida cada día en Afganistán y son responsables, pero solo piensan en sus intereses. Las víctimas afganas son las sometidas por los talibanes y no se debe permitir que sufran este tipo de persecución. Estados Unidos y la Unión Europea nos ayudaron a levantar la posición de la mujer en Afganistán, pero ahora nos han dejado solas.

Viendo el sistema mundial y la inacción de los gobiernos, no tengo esperanza ninguna

La comparación con la ayuda a Ucrania tras la invasión rusa sonroja a muchos. ¿También coincide usted e eso?

Esta es una evidente contradicción, La Unión Europea y la ONU han actuado de dos maneras distintas en conflictos con similitudes, salvando todas las diferencias porque es diametralmente opuesta (y mejor) la situación de la mujer, pese a que en Ucrania haya un conflicto bélico con toda su crudeza. Entiendo el sufrimiento del pueblo ucraniano, al que ofrezco todos mis respetos, porque la gente nunca quiere la guerra. Ellos también son víctimas. Pero otra cosa es el apoyo internacional. Huimos de la discriminación y en Europa la hemos vuelto a ver con las diferencias al afrontar la ayuda a un país y a otro. En Afganistán no ha existido ninguna contestación contundente al régimen de los talibanes. Ni sanciones, ni bloqueos comerciales o económicos. Es la política de dejar hacer sin intervenir. Asuntos internos.

¿Cuál es la situación actual de las juezas afganas? Las cifras señalan que 60 permanecen en el país y 180 lograron refugiarse fuera, 8 de ellas en España.

Hemos llegado a tener 270 juezas en Afganistán. Quedan 50 dentro del país y en España somos siete. Hay una asociación internacional de jueces que trabaja intensamente para sacar de allí a las compañeras que permanecen aún en el interior. Tengo muchos amigos jueces que son torturados y los están pasando muy mal.

¿Cómo ha sido la experiencia en España?

Encontrarme con mis compañeros españoles en la asociación ha sido muy positivo, algo genial. Estoy muy contenta de haberlos conocido y haber podido intercambiar opiniones o criterios profesionales y ponerlos en relación con Afganistán, La gente aquí es muy parecida al pueblo afgano, por ejemplo en la amabilidad. Pero la reacción de los gobiernos ha sido hasta ahora justamente la contraria a la de sus pueblos. En cuanto a mi vida aquí, está muy centrada en la tarea de divulgar la causa de las juezas afganas. Soy soltera, vivo con mi madre, mi hermano y su mujer, y tres sobrinos. Todavía tengo allí cuatro hermanas más, con sus respectivas familias. Aquí intentamos mantener nuestras costumbres en casa, en lo privado. Resaltaría es que me puedo mover por muchas zonas de España para dar a conocer la situación y ser la voz en ámbitos de justicia, universidades o sociales. Que aquellos organismos interesados me inviten para sensibilizar y despertar conciencias. Estoy dispuesta ir a donde sea para contar. Hago todo lo que está en mi mano para defender a las mujeres y a las niñas afganas. Ese es mi trabajo ahora.

Pese a todo, ¿mantiene la esperanza en el futuro de Afganistán y de la mujer en el país?

(Silencio). Con el sistema mundial y la inacción de los gobiernos no tengo ninguna esperanza.