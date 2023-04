Recientes imágenes como las del Papa Francisco en un abrigo blanco de plumón o la de Donald Trump violentamente detenido por un grupo de policías han disparado las alarmas sobre la Inteligencia Artificial (IA), capaz de producir increíbles imágenes hiperrealistas. El algoritmo y su aplicación al mundo de la imagen genera multitud de preguntas. Por ahora una serie de fallos recurrentes -especialmente en el detalle de las manos y su posición- ayuda a identificar las fotos creadas artificialmente de las captadas 'in situ' por una cámara. ¿Qué pasará el día que la tecnología se perfeccione y no logremos distinguir entre imágenes verdaderas y falsas? No solo es un reto para la sociedad y la democracia, también para los artistas que viven del diseño, la fotografía, el vídeo, el cine y los efectos especiales. ¿Llegarán ellos también a ser sustituidos por la tecnología?

David Holz, CEO de Midjourney, ya ha anunciado cambios tras las polémicas por las fotos de Trump y el Papa. A partir de ahora, el bot que facilitaba la creación de imágenes dejará de ser gratuito y se ha implementado una suscripción mensual que va de los 10 a los 60 dólares.

Estilo Edward Hopper o Leibovitz

Los generadores de imágenes no han dejado de evolucionar y con instrumentos como DALL-E 2, Midjourney y Stable Diffusion cualquiera puede obtener en cuestión de segundos una imagen soñada. Basta con precisar aquello que se está buscando con palabras 'et voilà': aparece en menos de un segundo. Se puede precisar incluso con qué tipo de lente queremos el enfoque, el plano que buscamos, el modelo, el fondo, el tipo de cámara, carrete y estilo fotográfico. Se puede escoger entre 1.000 entradas con nombres de artistas de todos los tiempos y estilos, desde Edward Hopper a William Eggleston o Annie Leibovitz.

Este tipo de tecnología está generando mucho miedo, especialmente para quienes trabajan para bancos de imagen. "Hay una disrupción en el mercado muy bestia", señala el fotógrafo Ferran Izquierdo. Hay un cambio de paradigma y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Izquierdo es jefe de estudios en la escuela de Moda, Diseño Gráfico y Fotografía Idep, donde este año han empezado a impartir clases de IA a sus alumnos. "Los generadores de imagen son una herramienta más en el proceso creativo", indica. "Cuanto más sepas de fotografía y fundamentos estéticos mejor podrás utilizar las nuevas tecnologías. Pero es mundo vivo. Quizás dentro de tres meses todo ha evolucionado".

'Softwares' enfocados al porno, el manga y las caras de actrices

Franc Aleu, colaborador de La Fura, está enganchadísimo a la IA. Fue de los primeros en utilizar Midjourney y ahora experimenta con softwares libres surgidos tras la liberación de Stable Difusion. "Se ha abierto la veda porque genera modelos muy diferentes de imágenes. Los hay enfocados al porno, al 'deepfake', al maga, a un tipo de pintura, las caras de actrices... hay miles". Aleu es descendiente de una saga de fotógrafos y confiesa que le encanta sentirse parte de este nuevo mundo que, igual que sucede con las redes sociales, ya conoce la censura. "En Midjourney si escribes en el prompt: "pecado de la gula" o "teta" no te sale nada. Pecado, gula y teta están censurados. Pero si pones "niño explotando con granadas" no hay problema".

"Toda mi vida he dicho que las imágenes siempre son ilusorias, que la fotografía es una interpretación de la realidad y no un reflejo de ella. Ahora con la aparición de la IA es palmario", señala Joan Fontcuberta

Más de 2 millones de imágenes al día

Este año se han generado más imágenes por ordenador que todas las que se han hecho a lo largo de la humanidad. Según 'The New York Times', en octubre DALL-E 2, el generador de imágenes que OpenAI lanzado en primavera, ya tenía más de 1,5 millones de usuarios que crean más de 2 millones de imágenes todos los días, según la empresa. Midjourney, otro popular generador de imágenes de IA, tiene más de 3 millones de usuarios en su servidor oficial de Discord. Google y Meta también han creado sus propios generadores de imágenes, pero no los han lanzado al público.

Convivir con la duda

"Toda mi vida he dicho que las imágenes siempre son ilusorias, que la fotografía es una interpretación de la realidad y no un reflejo de ella. Ahora con la aparición de la IA es palmario", señala Joan Fontcuberta, referente de la fotografía española. La verosimilitud de las imágenes trucadas del Papa y de Trump son una muestra de lo que viene, una sociedad que "deberá convivir con la duda mientras no haya formas de hallar certezas". Estamos ante un cambio de era, descubriendo un nuevo mundo. "El cambio de régimen visual es tan importante como cuando apareció la fotografía. Entonces nunca se había visto imágenes que no fueran hechas a mano. Aprisionar en un daguerrotipo un gesto era algo que no se podía entender pero era fascinante. Ahora ocurre igual, no entendemos aún qué hace la Inteligencia Artificial pero lo apreciamos porque el resultado es desconcertante y maravilloso. Estamos dando los primeros pasos todavía no dominamos el medio". Para Fontcuberta, lo más interesante de la IA es explorar aquello que la fotografía tradicional no tiene: "el espacio latente producido por los accidentes de la tecnología, las imperfecciones que genera."

"Esto engancha. Me he llegado a obsesionar"

Lo mismo opina Ariadna Arnés, que tras 30 años dedicada a la fotografía está descubriendo un mundo nuevo con las herramientas de la IA. Hace dos meses empezó a trabajar con IA y dos de sus creaciones fueron elegidas para exposiciones en dos galerías neoyorquinas, organizadas por Obscura y Joyn. "No las he vendido aún. El mundo del NFT es muy endogámico. Los coleccionistas van a nombres que ya están posicionados, buscan la rentabilidad más que descubrir potencial", explica. Arnés admite que se siente como cuando empezó como fotógrafa. "Esto engancha. Me he llegado a obsesionar, es que es alucinante plasmar todo lo que sale de mi cabeza sin salir de casa. Basta con el ordenador"." Para ella no tiene sentido replicar la fotografía convencional pero sí las posibilidades de "jugar con el surrealismo, con cosas extrañas como personas con cuatro piernas, fruto del error del sistema".

Caras extrañas y demasiado perfectas

¿Puede la IA llegar a sustituir al fotógrafo? Por ahora parece difícil porque en la mayoría de los casos es fácil identificar las imágenes generadas con IA. Por un lado los patrones de belleza que utiliza son irreales: hay algo extraño, demasiado perfecto en las caras que reproduce. Por otro, basta fijarse en detalles como las manos o los dientes de las modelos. Pero la tecnología avanza muy rápido, cada día surgen cosas nuevas. La fotografía de bodegón, ilustrativa o para bancos de imágenes como Photostock desaparecerá pronto con el advenimiento de este mundo virtual. "Detectar el engaño entre lo real y las imágenes generadas artificialmente será cada vez más difícil. Incluso a mí, que soy fotógrafa, me cuesta ver la diferencia a veces", admite Arnés. Y Aleu recuerda que si el libro electrónico no ha acabado con el físico, la fotografía tradicional seguirá existiendo, adaptándose a los nuevos tiempos porque no hay vuelta atrás. "Ahora puedes hacer campañas de moda o hallar cualquier imagen desde el ordenador. Muchos oficios se irán al garete. Da miedo. Si fuera joven no sabría qué hacer".