Las llamadas al 112 Canarias por violencia machista crecen un 10% en el primer trimestre

Las llamadas al 112 Canarias por violencia de género crecen un 10% en el primer trimestre. El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, SAMVV 112 Canarias registró en el primer trimestre de este año 3.830 peticiones de ayuda de mujeres víctimas de violencia machista lo que supone un 10,18% más que las recibidas en el mismo periodo del año pasado, según datos facilitados por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

El pasado mes de marzo fue el que registró más llamadas a este servicio, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y que se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112, con 1.431 lo que supone el 37% del total. Le sigue enero con 1.265 (el 33%) y febrero con 1.134 (el 30%).

Crecen las peticiones

Por meses, la variación fue más significativa en marzo con un 23% más de llamadas que las recibidas en marzo del 2022 pasando de 1.160 el año pasado hasta las 1.431 de este año. Enero anotó una subida del 4,20% al pasar de 1.214 a 1.265 y febrero experimentó un ascenso del 2,90% anotando 1.134 llamadas frente a las 1.102 del año pasado. La provincia de Las Palmas ha registrado este primer trimestre 2.029 llamadas lo que supone el 53% del total frente a las 1.801 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (47%).

Durante este primer trimestre del año Tenerife es la Isla con más peticiones al 112 Canarias con 1.625, lo que representa el 42% del total; le sigue Gran Canaria con el 38% (1.473); Lanzarote con el 8% (299), Fuerteventura con el 7% (257), La Palma con el 4% (136) y La Gomera y El Hierro con el 0,5% al realizar cada una 20 llamadas al servicio.

El último mes

En cuanto al pasado mes de marzo, el SAMVV 112 Canarias contabilizó 1.431 llamadas, de las que el 60% fueron de emergencia, por una situación de peligro inminente para la víctima y, en sus hijos, en el caso de que los tuviese, el 16% fueron por casos de urgencia y el 24% por peticiones de información. Es decir, en números brutos, 859 llamadas correspondieron a situaciones de emergencia, 343 peticiones de información y 229 por situaciones de urgencia.

En cuanto a la edad, 32 de las peticiones las realizaron menores de edad; 312 tenían entre 18 y 35 años; 307 entre 36 y 55 años; 98 entre 56 y 75 años y 8 entre 76 y 96 años.

En cuanto al tipo de violencia, el 41%, fue violencia física y el 4,5% física con el agravante de agresión sexual; el 44% fue violencia no física, el 4% de consulta. El resto fueron violencias no definidas y llamadas de coordinación. En cuanto a los agresores, el 47% era la pareja, el 27% era la expareja, el 2% era un hijo, otro 1% un amigo, en el 17% de los casos no indicaron la relación. En el 94% de las llamadas, la víctima no tenía orden de protección.

El 41% de las llamadas fue realizada por la propia afectada, el 24% fueron alertantes accidentales, el 4% por un familiar, y el 24% fue alertada por una institución.

Acogida

En este último mes, el 112 tuvo que activar los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), que el ICI gestiona junto a los cabildos, en 200 ocasiones y se tuvo que dar acogida inmediata a 29 mujeres y 23 menores que tuvieron que abandonar su hogar para protegerse de su maltratador. Una vez activado este dispositivo de atención se desplaza al lugar acordado para contactar con la mujer y los profesionales que estén interviniendo. Este recurso está disponible las 24 horas del día los 365 días del año, y es un apoyo clave para romper con la violencia de género. En total durante marzo se tuvieron que movilizar 807 recursos policiales y 72 recursos sanitarios

En cuanto a la distribución por Islas de las peticiones de ayuda recibidas en el último mes, Tenerife las lidera con el 43% del total, lo que supone 613 llamadas, Gran Canaria realizó el 38% (539), Lanzarote el 8% (114), Fuerteventura el 6,5% (93), La Palma el 3,2% (46), La Gomera el 1% (14) y El Hierro el 0,8% (12). Este sigue el mismo patrón que la distribución de llamadas registradas durante todo el primer trimestre, salvo por la variación de Lanzarote que se situó en marzo como la tercera isla con más peticiones mientras que en el cómputo trimestral figura Fuerteventura.

El 016 es el teléfono del servicio de atención o asesoramiento sobre violencia contra las mujeres. Es gratuito y confidencial. Para casos de emergencia llame al 112.