Más de 22.600 personas en la ULL eligen de forma telemática a su rector

La Universidad de La Laguna (ULL) elige el jueves 13 de abril a la persona que ocupará el cargo de rector durante los próximos cuatro años. Las 22.603 personas que componen la comunidad universitaria están llamadas a votar entre las 09:30 y las 19:00 horas. Por primera vez en unas elecciones al Rectorado de la ULL no habrá mesas electorales físicas ya que la votación será electrónica y se podrá hacer desde cualquier lugar, siempre y cuando se cuente con un dispositivo electrónico, así como el nombre de usuario y la contraseña institucionales que tienen todos los miembros de la comunidad de la ULL.

La actual rectora, Rosa Aguilar, opta a revalidar su cargo frente a Francisco García, quien se presenta a estas elecciones por primera vez. Rodríguez es doctor en Economía por la ULL desde 2002 y catedrático del Área de Organización de Empresas del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica. Forma parte del Área de Emprendimiento de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas de España y actualmente dirige el Instituto Universitario de la Empresa. Por su parte, Rosa Aguilar Chinea se licenció en Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1993 y leyó la tesis doctoral en Informática en la Universidad de La Laguna en 1998. Es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática en el Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación competitivos.

Están llamadas a estos comicios las 22.603 personas que componen en la actualidad la comunidad universitaria: 20.093 estudiantes, 987 miembros del profesorado doctor con vinculación permanente; 762 integrantes del personal de administración y servicios; y 761 profesores no doctores o con vinculación no permanente. En estas elecciones, el peso de cada colectivo será diferente durante de recuento y se aplicará una serie de ponderaciones a través de las cuales el voto del profesorado doctor con vinculación permanente tiene un peso del 51%; el del resto de personal docente e investigador, 9%; el del alumnado, 30%; y el del Personal de Administración y Servicios, 10%. El nuevo sistema de votación supone además que no habrá mesas electorales presenciales repartidas por los campus, como ocurría siempre, sino que se organizará el sistema en cuatro mesas virtuales, cada una correspondiente a los colectivos que ejercen su derecho al sufragio. Por ello, tampoco se podrán conocer los resultados segregados por facultades y escuelas, pero sí por los cuatro colectivos citados.

Las urnas cerrarán a las siete de la tarde y se podrá asistir al recuerdo de votos que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho. Dado que el procedimiento es digital, se estima que en pocos minutos se conocerán los resultados provisionales de las votaciones. Aunque se trata de las primeras elecciones al Rectorado que se desarrollarán de manera electrónica, este sistema ya se probó el pasado mes de noviembre, cuando se votó la renovación parcial del sector del alumnado del Claustro.