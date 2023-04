Secar los platos con un paño de cocina es una práctica común en muchos hogares, pero puede ser un error. Un estudio realizado por la Sociedad Estadounidense de Microbiología reveló que el 49% de los paños de cocina analizados eran un criadero de bacterias, algunas de las cuales podían causar intoxicaciones alimentarias.

En lugar de dejar que los cubiertos se sequen al aire libre, algunos se apresuran a limpiarlos con un paño de cocina para guardarlos rápidamente y no tener que preocuparse más de tal actividad. Si bien es cierto que los paños de cocina no presentan ningún riesgo a primera vista, pueden ser auténticos caldos de cultivo para las bacterias.

Probablemente no lo sepas, pero los paños de cocina pueden contener bacterias peligrosas. De hecho, este último puede acumular las bacterias presentes en las manos, el fregadero, el plan de trabajo y los platos sucios.

Una vez húmedo, el paño de cocina se convierte en un caldo de cultivo para el crecimiento de microbios. Peor aún, algunas personas tienen la molesta costumbre de limpiarse las manos con el paño de cocina que también se usa para secar los platos.

Secarlos al aire

Si te preguntas cuál es la mejor manera de secar los platos, es una buena idea dejar que los cubiertos se sequen al aire en una rejilla. Es, por tanto, la forma más eficaz de evitar la transmisión de gérmenes de una superficie a otra.

Eso sí, antes de lavar tus cubiertos, asegúrate primero de deshacerte de todos los restos de comida y no dudes, al mismo tiempo, en limpiar y desinfectar bien el fregadero para que no se contamine con ninguna bacteria.

Como puedes ver, lavar bien los platos no servirá de mucho si no te acuerdas de secarlos correctamente. No es necesario usar una toalla de cocina o una toalla de papel, simplemente deja que tus cubiertos se sequen al aire en un escurreplatos para evitar cualquier riesgo de contaminación bacteriana.

Y es que, para ser más precisos, los cubiertos no deben secarse. Para secar, basta con dejar al aire libre antes de guardar. Y es por eso que un escurreplatos es tan recomendable.