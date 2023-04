«Lo que pasan en Irán mujeres y niñas es para escandalizar al mundo civilizado»

Su charla en La Laguna llevaba por titulo Injusticias por razón de sexo. Resúmala.

Viví de niña y adolescente en mi país una situación totalmente distinta a la que se sufre todavía hoy en día desde 1979 cuando llegó la Revolución Islámica. La condición de mujeres y niñas puede cambiar de la noche a la mañana como pasó en Irán. He acompañado estos días a la jueza afgana Gulalai Hotak que sentenció en su día a muchos talibanes y ahora está perseguida y amenazada por ellos. Como allí, en Irán todo cambió de un día para otro. Lo que pasan actualmente mujeres y niñas en ambos países es para escandalizar al mundo civilizado.

Irán está de actualidad por las protestas populares y la brutal represión tras la muerte de la joven Masha Amini. ¿Cómo lo vive desde fuera?

Con dolor. Antes de la Revolución lo que se respiraba era la libertad de la mujer para expresarse o vestirse como quisiera. Eso acabó un día. Las chicas teníamos que llevar obligatoriamente el hiyab (velo) para ir al colegio y mis hermanas y yo nos negamos. Fuimos sin él y nos lanzaron gases lacrimógenos. Algo horrible que he recordado como si fuera ayer viendo la represión de estos días. Hablamos con mis padres –somos tres hembras y un varón que ya nació en España– y nos fuimos en septiembre (la Revolución fue en febrero). Habíamos estado un año antes de viaje por América y Europa con una etapa en Madrid, y allí volvimos. A Torrejón de Ardoz.

Usted profesa la fe bahai, religión perseguida en Irán.

En efecto, con muchos ajusticiados y encarcelados. Era la minoría religiosa más importante de Irán profesada por 300.000 personas (nueve millones hoy en todo el mundo). La tradición es tratarlo todo en el seno de la familia como en asamblea. Decidimos salir del país pero antes había que estar unos días con el velo en clase mientras se arreglaban todos los papeles. Así pudimos salir. En Madrid me casé con un iraní exiliado y bahai también con el que tuve un hijo. Me siento doblemente perseguida: por mujer y por bahai. MI religión, que nace en 1844, es independiente y universal, no persigue el proselitismo. También hay comunidades en Canarias, en Las Palmas y en Tenerife.

¿La brutal represión ha podido con las protestas ?

Masha Amini se convierte en un símbolo y origina un movimiento por todo el país que se mantiene aún. No llevar el velo o tenerlo mal puesto puede llevar incluso a la muerte pero las mujeres lo hacen como forma de protesta y muchos hombres las apoyan. Fue la mecha para la salida masiva de la gente a las calles con un lema: Mujer, vida y libertad·. Mujer porque el régimen las convirtió en las primeras víctimas como ciudadanas de segunda categoría. Vida por aspirar a ella como queramos con derecho a a respirar. Y libertad, con velo o sin velo, la que quiera que se lo ponga, lo respeto aunque es una tergiversación del Corán que se acrecienta por la ignorancia en Irán.

¿Qué significa ser mujer en e l Irán de hoy?

Ser una persona de segunda clase. Heredar la mitad que los varones. No poder montar en una bicicleta o en moto. Si te quieres casar necesitas el permiso de los hombres de la casa. No puedes vestirte como quieres ni expresarte como quieres ni tener la creencia que quieres. No puedes ir a un campo de fútbol, por ejemplo, acceder a la magistratura ni presidir instituciones o colectivos. Además, como mujeres bahai también están perseguidas. Solo por eso pueden entrar en tu casa y romperlo todo. No es un concepto tan radical como en Afganistán pero se carece de libertad. Por eso muchas mujeres van sin velo como síntoma de rebeldía. Las cárceles están llenas y se han convertido en universidades por la gran cultura de quienes están presos.

Las recientes imágenes de niñas envenenadas han dado la vuelta al mundo.

Las envenenan para crear el terror en las familias y que las envíen a clase con el velo. Han muerto varios, igual que otros niños con disparos, o jóvenes que han perdido ojos porque tiran ahí. Y la comunidad internacional mira para otro lado. Los niños son el tesoro de la sociedad y los jóvenes el futuro. Me interesan mucho y de ahí que tome parte en proyectos de la comunidad bahai por todo el mundo destinados a ellos para concienciar a estas edades del empoderamiento juvenil. El hombre es una mina llena de gemas de valor inestimable y solo la educación es capaz de sacar esas gemas.

El retorno de los talibanes en Afganistán le habrá traído viejos fantasmas a la cabeza.

Sí, claro, pero en Afganistán es aún mucho peor porque la mujer ya no puede respirar ni las niñas ir al colegio desde Sexto. Están hechas para procrear y punto. No pueden ir al médico si es un hombre ni a un hospital sin la compañía de un hombre. Si no pueden tampoco estudiar para ser doctoras la realidad es que están ahogadas. A partir de los 13 años son un objeto de venta. El mundo las deja tiradas de la noche a la mañana y sale corriendo. Literalmente.

¿Cómo valora el gesto reciente de embajador de Irán en España de evitar darle la mano a la reina Letizia en una recepción?

Me parece una vergüenza y me da tristeza. Él estaba aquí y no allí. Lo veo como un escándalo. Ana Pastor, la reportera, tiene que llevar velo para entrevistar y él aquí no le da la mano a la reina. Demuestra que la presión internacional al régimen iraní no existe. Mis padres nos enseñaron que allá donde vivamos tenemos que obedecer las leyes del país. No podemos venir a España a llevar el burka, aunque lo pueda respetar.

Se fue con doce años de Irán. ¿Lo añora todavía?

(Silencio con los ojos rayados). Sí, me emociona después de 44 años porque no he vuelto nunca y siempre lo añoro. Es muy triste porque allí nací, fui al colegio y compartí cosas con mi familia. Las familias tienen mucha fuerza en Irán y las bahais todavía más. Lo hacíamos todo juntos.

¿Hay esperanzas de cambio?

Muchas, pese a todo. Los bahais apoyamos los derechos a la mujer y educamos a nuestros hijos e hijas en la igualdad. Pensamos que el mundo es como un pájaro con dos alas, una es el hombre y la otra, la mujer. Hasta que no haya equilibrio entre las dos alas, no puede volar hacia la paz y la unidad. La frase es de Mirza Hussein-Alí Nurí o Bahá'u'lláh, el fundador de la religión bahai. También existe otra metáfora sobre la unidad que defiende mi fe: el mundo es como un jardín y cuantas más flores de colores diferentes hay, más bello es el jardín. Esta valentía actual de las mujeres iraníes tiene inspiraciones. Por ejemplo, la de Mahvash Sabety sus Poemas enjaulados. Ya es mayor, estuvo presa y ha vuelto a ser encarcelada de nuevo. También hace 180 años, en 1852, otra mujer, la poetisa y mártir Tahirir, llamada solaz (placer) de los ojos, fue ahorcada porque delante de un grupo de hombres se quitó el velo. Antes de ser ajusticiada dijo una frase que repito siempre: «Podéís matarme ahora, pero no podréis detener la emancipación de la mujer».