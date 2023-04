«Hay que agilizar políticas asistenciales como los bonos de comedor o las becas»

¿Por qué permaneció en la ULL tras terminar sus estudios?

Cuando terminé la carrera, me surgieron varias posibilidades, una de ellas vinculada a la administración pública, pero había algo en la vida universitaria que me atraía. Cuando estudiaba, me gustaba ir a un aula vacía y exponerlo como si estuviera dando clase. Creo que ahí estaba mi vocación. Estudié el doctorado mientras trabajaba en el Ayuntamiento de La Laguna pero no opté por la vía fácil de permanecer en la administración pública.

Antes de presentarse a rector, ya formó parte de un equipo anterior como vicerrector. ¿Qué le llevó a dar ese paso?

He pasado por diferentes responsabilidades dentro de la gestión universitaria pero la de vicerrector ha sido mi gran experiencia. Recuerdo esa época como muy nutritiva, con experiencias vitales muy potentes. Llevé el Vicerrectorado de Relaciones con la sociedad y ahí descubrí lo mucho que nos podemos aportar los unos a los otros. También descubrí vínculos con colectivos culturales universitarios y conocí el potencial que tiene la universidad en cuanto a extensión universitaria. Desgraciadamente, la riqueza cultural de la universidad a veces pasa desapercibida. Fue a partir de ahí que me quedé con el gusanillo de seguir aportando.

Llegaría al Rectorado en un momento en el que usted afirma que la universidad está en crisis. Y, además, con una nueva ley de universidades (LOSU) que hay que poner en marcha. ¿Cómo abordaría ese gran cambio?

Creo que lo que la universidad pública me dio a mí está en riesgo para los jóvenes de hoy. Eso me mueve, porque me revelo contra la idea de que la gente, en función de su situación socioeconómica, pueda acceder o no a estudios superiores. Me gusta ver la universidad como un ascensor social. Ahora, la LOSU plantea para la universidad importantes retos y oportunidades. Entre los retos, tendremos que ser muy ágiles para adaptarnos a las nuevas condiciones de incorporación de trabajadores. Vamos a necesitar más Personal Docente Investigador y tendremos que ser capaces de incorporarlos más rápido, pero nuestras infraestructuras no están preparadas para ello. Ese es uno de los retos más importantes. Entre las oportunidades está el aumento de la financiación, ya que se tendrá que destinar el 1% de PIB de cada región para financiar las universidades públicas y eso marca un mandato para nuestro Gobierno autónomo. La ley también conmina a firmar acuerdos plurianuales, lo que nos dará más recursos y un sistema estable.

En cuanto a esa financiación plurianual en la que el Gobierno de Canarias y las universidades públicas ya están trabajando, ¿qué le parece el borrador?

Se nos ha hecho llegar un borrador pero no tenemos mucha información. Nos parece importante que el Gobierno de Canarias acepte que hay que firmar un marco plurianual y que reconozca que hay una infrafinanciación de al menos 17 millones de euros para la ULL. Pero vemos cuestiones que no nos gustan, como que tenga que firmarse deprisa. Hay que trabajar en el fondo de financiación por circunstancias específicas, porque ahí se incluye la insularidad, pero en el borrador no se tiene en cuenta. También habría que hacer proyecciones para ver qué impacto tendrá este sistema en nuestra universidad a medio y largo plazo. Vamos a afrontar un proceso de renovación de la plantilla y eso hará que salgan de la universidad investigadores senior de alto rendimiento que tienen muchos periodos de investigación, lo que deteriorará nuestros indicadores y eso habrá que tenerlo en cuenta al establecer una financiación por objetivos. No hay que tomar decisiones apresuradas pero estamos de acuerdo en que hay que plantear un marco de financiación estable y suficiente.

«Lo que la universidad pública me dio a mí está en riesgo para los jóvenes de hoy»

Esa financiación no es la única a la que podría optar la ULL. El Cabildo de Tenerife ha anunciado que ofrecerá una mayor financiación a las facultades que retrasen su horario para así ayudar a descongestionar la autopista TF-5. ¿Se puede condicionar la financiación a un aspecto como los horarios?

No nos ha gustado el estilo al plantearlo. Nos parece que hay cierta falta de respeto institucional. La ULL lleva en sus genes contribuir a la sostenibilidad del medioambiente y somos líderes en la consecución de los ODS, por lo que si hubiera que hacer una adaptación en este sentido, la haríamos gratis. No hace falta que nos compren. La Ley canaria de Cambio Climático recoge que el Gobierno de Canarias ha de poner en marcha una estrategia con medidas como el deslizamiento horario de las universidades, pero para ello se plantea un horizonte de cuatro años. En ese tiempo se podrían cambiar titulaciones o hacer nuevos edificios que permitan turnos paralelos. Pero el anuncio del Cabildo me parece populista y que no pretende resolver realmente el problema.

El alumnado y el profesorado son solo una parte de la comunidad universitaria. En el caso del Personal de Administración y Servicios, ¿cabría la posibilidad de cambiar su horario para ayudar en ese sentido?

Todas las medidas se pueden explorar, pero con sosiego. El teletrabajo tiene penetración en cierto sector del PAS pero obviamente hay labores que deben ser presenciales. Es algo que hay que hablar con administraciones y empresas del área metropolitana, y no solo con la ULL.

Las universidades viven un cambio de paradigma con la llegada de numerosas herramientas que facilitan las lecciones virtuales. ¿Cómo afronta esa llegada una universidad 100% presencial como es la ULL?

Una de las cuestiones más positivas de la pandemia es que lo digital ha ganado peso. La oferta on line debe crecer en la ULL pero sin perder de vista que somos presenciales y que nuestra capacidad competitiva se asienta ahí. Evidentemente, las modalidades híbridas han venido para quedarse y debemos aprovecharlas pero la esencia de la ULL debe ser presencial porque eso aporta valor.

¿Cuál es su propuesta en cuanto a nuevas titulaciones?

Tenemos que innovar en nuestro escaparate de títulos. Algunos centros están interesados en las dobles titulaciones y tenemos que ser ambiciosos en ese sentido porque el alumnado también lo demanda. Nuestro planteamiento pasa por ser ambiciosos, haremos pruebas piloto, porque es difícil acertar a la primera, pero hay que poner en marcha algunos dobles grados que pueden servir de referencia para otros proyectos. Hay que apostar, de forma sosegada, por algunas experiencias que muestren cómo avanzamos.

¿Cómo afrontaría la construcción de las dos facultades pendientes de la ULL, Educación y Ciencias de la Salud?

La prioridad es la Facultad de Educación porque no podemos permitir que titulaciones como esa estén en esa situación. Es un grado referente para el presente y para el futuro. Pero esos edificios no dependen de la ULL, sino que debemos contar con colaboraciones externas. Pondremos todas nuestras energías para hacerle ver al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que necesitamos de sus recursos económicos para esas infraestructuras que son básicas. En la última crisis, Educación y Sanidad han sido claves, nos han salvado.

¿Qué es lo primero que haría si gana las elecciones a rector?

Agilizar y fortalecer las políticas asistenciales. Los bonos de comedor deben llegar de manera ágil al estudiantado, y las becas Erasmus, también. Ahora mismo, los alumnos están volviendo de sus estancias Erasmus y aún no han cobrado las becas, por lo que solo pueden irse los chicos de familias que puedan pagar los viajes por adelantado. No puede ser que unas políticas que buscan la equidad, por mala gestión, no cubran el objetivo para el que se crearon.