«Debemos descubrir por qué nos cuesta gestionar la investigación en la ULL»

¿Qué fue lo que la empujó a presentarse a las primeras elecciones al Rectorado, hace ahora cuatro años?

Yo ya había sido vicerrectora de Tecnología y de Servicios Universitarios con anterioridad y, aunque no pensaba presentarme a rectora porque me parecía muy próximo a mi anterior cargo, detecté que la Universidad debía adaptarse a los cambios que se aproximaban en cuanto a digitalización y, dada mi profesión, era un reto interesante. Por eso decidí presentarme. La ULL debía afrontar esa transformación y yo tenía la capacidad de ayudar.

¿Cuáles son los retos que afronta ahora si revalida el cargo como rectora?

Me encanta mi trabajo, lo de resolver retos y hacer que la comunidad universitaria sea el motor de cambio en Canarias. Creo que la universidad pública y la ULL son capaces de cambiar el mundo. La primera gran acción que hacemos es poner 3.600 profesionales todos los años en la calle. Trabajar para que esta institución, que es tan importante para Canarias, lo siga haciendo excelentemente bien es para mí un honor. Además, me lo paso pipa. Creo que ahora tengo una experiencia, tanto en gestión interna como en gestión externa, que permitirá que avancemos más rápidamente y no considero sostenible desaprovechar esa experiencia.

Uno de los retos que afronta ahora la ULL es la aplicación de la LOSU. ¿Qué supone su implantación para la Universidad?

La LOSU es un reto, pero no es el único que tenemos. Nuestro elemento inspirador es César Manrique, quien nos inspira a continuar trabajando en la senda de la sostenibilidad a través de tres vertientes. Primero, la sostenibilidad ambiental, porque necesitamos campus verdes, generar nuestra propia energía y tratar de consumir menos. Después, la sostenibilidad económica, porque uno de nuestros grandes retos es la infrafinanciación. En ese sentido, tenemos la suerte de que ya hay sobre la mesa un documento que reconoce ese problema, pero nosotros también tenemos que trabajar y ser eficientes para que cada euro público nos rinda, al menos, como seis. Por eso es tan importante agilizar la gestión. Otro reto muy vinculado a la LOSU es que nuestro personal cuente con unas condiciones de trabajo adecuadas para ofrecer una docencia e investigación de calidad. La ley establece una reducción de créditos para ellos y por eso tendremos que contratar nuevo profesorado. Eso obligará a que el Gobierno de Canarias nos permita aumentar el techo de gasto en el capítulo I y ponernos a trabajar para tener el Personal Docente Investigador que necesitamos.

En cuanto a ese plan de financiación plurianual, ¿en qué punto se encuentra para su aprobación definitiva?

A día de hoy continúa siendo un borrador y hay que cambiar variables. No es un documento completo que podamos firmar y, dado que el Gobierno de Canarias va a entrar en un proceso de elecciones, probablemente no sea un documento que podamos dejar cerrado. Pero es cierto que hay un trabajo detrás importante y, por sostenibilidad, entiendo que el gobierno que venga a continuación debería retomarlo. Pero seguimos con la incertidumbre.

¿Qué opina de la propuesta del Cabildo de Tenerife de retrasar los horarios de la ULL a cambio de financiación?

El problema de los atascos es de Tenerife, y la ULL, igual que cualquier empresa o institución, debe ayudar a solucionarlo. Cuando el Cabildo nos solicitó el cambio, vimos que no teníamos aulas suficientes, porque se solaparían los horarios de la mañana y la tarde, y de todas formas en ese momento estábamos en medio del curso y no podíamos cambiar el horario. Hay algunos centros que podrían empezar a las 10 de la mañana, como varios cursos de Medicina, y otros como Enfermería, podrían retrasarlo a las 9 de la mañana. Desde el primer minuto, se lo dije al presidente del Cabildo, la universidad lo haría sin que se pusiera dinero encima de la mesa, únicamente por responsabilidad social, porque estamos comprometidos. Investigamos para resolver un problema tan grave como el cáncer por lo que obviamente también queremos resolver el problemas de las colas.

Además del cambio de horarios, ¿qué propone para el PAS?

Una de las líneas de nuestro programa para las elecciones es fomentar el teletrabajo para el PAS. La estrategia de cambio climático que pondrá en marcha el Gobierno de Canarias habla de escalonar las entradas de las universidades y nosotros ya las escalonamos, porque tenemos horario de mañana y tarde. El alumnado es el grupo mayoritario y por eso hay que centrarse en él.

Siempre ha defendido la presencialidad del alumnado, ¿cómo casa eso con las nuevas formas de docencia on line?

El cartel de mi campaña es un avatar hecho a través de inteligencia artificial y también el primer párrafo de mi programa está hecho por inteligencia artificial. Evidentemente, estamos en un punto disruptivo con el uso de la tecnología y negar que eso nos va a ayudar a formar a nuestros estudiantes es una tontería. Serán herramientas que utilicemos para formar mejor, para que nuestros estudiantes crezcan personal y profesionalmente, pero también hay que tener en cuenta qué quieren de los egresados de la ULL sus futuros empleadores. Y ellos dicen que deben saber gestionar su frustración, que deben saber relacionarse con los compañeros y que deben saber comportar en sociedad. Así que para que haya buenos profesionales deben tener habilidades suaves que solo se entrenan cuando nos relacionamos los unos con los otros. Esa es la importancia de que la ULL siga siendo presencial.

¿Que propone para mantener y hacer crecer el número de matriculados en la ULL?

El éxito de las nuevas titulaciones creadas a lo largo de los últimos cuatro años hablan de lo actualizado que tenemos nuestros estudios. Debemos seguir trabajando en nuevos títulos. Es importante que el alumnado estudie cinco años en la ULL y obtenga dos titulaciones, una de grado y otra de máster, y para eso hay que tener un máster para cada grado. También tenemos que seguir innovando y ver cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Hay estudios más profesionalizantes en los que deberíamos experimentar con grados duales. También tenemos un mandato para aumentar el número de alumnos de edades entre 25 y 65 años, y ofreceremos microcredenciales.

No solo hay que ofrecer al alumnado formación, sino también infraestructuras. La ULL tiene dos cuentas pendientes, las facultades de Educación y Ciencias de la Salud.

Las infraestructuras han sido las grandes abandonadas porque con una gotera se puede dar clase. Ya hemos hecho una apuesta decisiva en los laboratorios docentes, por esa nueva forma de dar clase, centrada en el estudiante y basada en proyectos. En cuanto a los dos grandes edificios pendientes, el compromiso es licitar y ejecutar la redacción de los proyectos. La redacción del proyecto del edificio para Ciencias de la Salud podría costar más de un millón de euros, por lo que necesitamos el compromiso real de otras administraciones, porque solos no seremos capaces.

¿Qué es lo primero que haría si gana estas elecciones?

He detectado un problema al que hay que meterle mano: la gestión de la investigación. Tenemos un plan estratégico y la financiación necesaria, por lo que debemos ser eficientes ejecutando el plan. Debemos ver por qué nos está costando tanto gestionar la financiación y simplificar los procesos para que el investigador se centre en lo que tiene que hacer y hagamos un buen acompañamiento de todos los procesos.