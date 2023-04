Hablamos de salud bucodental con el Dr. Oscar González Ramos, dentista desde hace 38 años, experto en gestión de servicios sanitarios y profesor honorario de la Facultad de Odontología de Sevilla.

Como puerta de entrada al organismo, ¿ Sería la boca el sitio con mayor exposición al contagio de enfermedades?

Sin duda alguna. Tanto siendo el emisor, como el receptor. Fluidos corporales, alimentos, aire, objetos extraños, aguas (piscinas y mar) y así un listado de elementos que pueden ser en sí el ente patógeno o servir de transportador del mismo. A esto añadimos que las estructuras bucales son sumamente complejas. 32 dientes, cada uno con forma y disposición diferente, mucosas muy vascularizadas, glándulas, músculos, un entramado nervioso y vascular delicado. Esto convierte a la cavidad bucal en una compleja estructura a controlar.

¿ A partir de cuándo debemos prestarle ese control?

Desde el embarazo. Cada semana de gestación va marcando maduración y diferenciación de estructuras. Y como todo el organismo en formación de ese bebé, se necesitan nutrientes específicos para la embarazada. También en ese período se debe instruir a la embarazada sobre este tema. Informarle; desde el extremo de que el bebé puede nacer con un diente (y sería normal), sobre cómo limpiar- le su boca, determinados hábitos, y llevarlo a revisiones según programa asistencial al que pertenezca.

Programa asistencial ¿existen?

Existen. De hecho, las embarazadas atendidas en el sistema público reciben estas charlas. Luego hay un vacío ilógico en el neonato que no recibe prestaciones curativas de su dentición temporal (no se obturan dientes de leche), para entrar a los 6 años en otro programa, discutible. Un niño con 5 años puede tener una pieza permanente en boca y tener una caries. Pues el sistema no se la obtura hasta que cumpla 6, y entre en ese otro programa. Podía ser un único pro- grama con sus diferentes grupos afectados y la edad no parece ser el mejor parámetro para establecerlos. Un paciente puede estar sin dientes a los 20 años, otro pue- de tener una pieza de leche toda su vida.

Eso de 5 años, 6 años y por un tema de poner una línea que defina quién se cura y quién no por unos meses, parece ilógico. ¿solución?

Gestión.

Los colectivos vulnerables, un encamado, una persona sin movilidad,¿ qué opciones tienen?

Lo tienen difícil. Las consultas públicas están muy justitas para atender esos colectivos. Incluso, algunos centros. En la privada, hay de todo; consultas muy solventes en ese sentido y otras no. Tengo conocimiento de diferentes compañeros con campañas puntuales e iniciativas. Soy el coordinador en Canarias de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer (de Sevilla) y algo hemos hecho. El personal cuidador de PROBOSCO en La Orotava y ORO- BAL en Los Cristianos han sido forma- dos sobre salud bucodental. También educadoras de guardería. Estamos ultimando con ACU- FADE para hacer lo mismo. Hemos atendido refugiados ucranianos y par de cositas más en esa línea.

¿Por qué Sevilla y no Las Palmas? La fundación tiene la sede en Sevilla, pero eres docente en la Facultad de Sevilla y tenemos una en Las Palmas.

Te veo venir. Yo me gradúo en 1985. Hago un diplomado internacional en Costa Rica, luego me voy a Sevilla y hago dos expertos y un máster. Allí me enrolé con algo de cooperación en vacaciones con la fundación (la FOS) que la preside quien fue mi tutor; el profesor Antonio Castaño. Y des- de 2011 no me he desprendido de ellos. Ahora no lo haré. ¿ Y Las Palmas?. Pues allí tienen una brillante docente canaria graduada en la Complutense de Madrid. Con un doctorado y un nivel que yo quisiera para mí. Es mi hija.

Las actividades desarrolladas con la fundación (salvo la atención a refugiados ucrania- nos) se ha enfocado a cuidado- res. Pero; ¿ y a pacientes?

Para atender pacientes necesitas una infraestructura. Un gabinete, un sillón, compresor, etc. Y eso tiene miga. Me refiero a llevar la atención al paciente. A no hacer que se desplace. Para ello lo ideal es una consulta móvil. Un dentibus. Y algunos pasos hemos dado. Esperemos que no topemos con los muros que para estas cosas siempre se postulan. Vamos a ver después de mayo como se conforman los órganos de poder y decisión para abordar con soluciones la atención a ese colectivo olvidado. Pero creo que merece la pena poner en valor esa formación a los cuidadores. Tengamos en cuenta que hay personas totalmente dependientes, que no te entenderían en una charla. ¿qué haces?. Pues a por los cuidadores.

Si los programas y prestaciones bucales son deficientes, la ciudadanía tiene que ir a la privada. ¿no son exagerados algunos precios?

Habrá de todo. El Colegio juega un papel ético muy adecuado con los dentistas, pero la odontología privada es una actividad de “libre mercado”. Sería interesan- te definir ¿ qué es caro?, caro es tener que irse a estudiar odontología a la península porque en Canarias no hay facultad pública. Eso,¿ quién lo paga?. ¿quién paga esos estudios? Es muy caro estudiar odontología para una persona de Canarias. Y luego de sacar la carrera, solo tienes lo básico. Y lo digo con conocimiento familiar de causa. Entonces haces una superación en endodoncia, implantología, ortodoncia, y eso no se hace aquí. Y es caro. Muy caro. Hay jóvenes que han gestionado un préstamo para la carrera y luego pagarlo cuando entre al tejido laboral. Si te lanzas a montar tu consulta, es muy caro. Seguros, personal, equipos, tu formación. Una consulta no vende por catálogo. Que tú pides, das una entrada y entonces es que se activa el proceso para hacerte llegar tu producto. No. En sanidad tiene que estar el insumo ahí.

Desde baberos hasta hueso artificial. Hace poco participé en un estudio aún sin publicar donde entre otras cosas sale el coste de un paciente con el solo hecho de sentarse en el sillón. Es decir, cuánto está invertido y se está gastando por cada minuto de un paciente sentado en un sillón.

Entonces la solución estaría en la pública. Pero es muy cara igualmente para mantenerla. Porque los gastos de personal y demás son los mismos.

Claro. Pero hay dos puntos claves. Uno; la salud no es un gasto. Es una inversión. Si queremos una población sana, hay que invertir. Y lo otro es la gestión. Salvo contadas excepciones que bordean la legalidad, las consultas privadas las gestionan los dentistas. Que hasta en eso tienen que invertir; cursos de gestión de clínicas dentales, de economía, de viabilidad. Para todo el personal. Ellos saben el terreno que pisan. Por donde van las necesidades, las previsiones, los horarios, prioridades. Pero si quien gestiona no tiene la formación y experiencia para esto, difícilmente se pueda ser eficiente. Se puede hacer mucho, si se gestiona bien.