Los ángeles de Fran

"Buenos días Fran, hoy tienes muy buena cara". El suave hilo de voz de la enfermera Yurena Valencia le hace abrir los ojos y pestañear. El pequeño de siete años reconoce su cara y trata de sonreír, aunque los músculos de su rostro no respondan como quisiera. Su presencia le reconforta. Nadie mejor para curarle de esa molesta tos que lleva dos días atormentándole que su amiga sanitaria.

Su madre, Vanessa Fajardo, mira atentamente la intervención desde los pies de su cama del pequeño. Una cama que ha preparado durante toda la infancia de Fran para adaptarla a sus necesidades médicas. La enfermera y el médico especialista en oncología médica y pediátrica Dinesh Lalchandani (más conocido como Dino), revisan el funcionamiento de los pulmones de Fran y le toman la temperatura mientras le hacen unas carantoñas. "Está mucho mejor", sentencia Lalchandani mientras se retira el estetoscopio de los oídos. Hoy satura casi a 90, pero el día anterior les había dado un buen susto. Saturaba a 88. "Campeón, estás casi para darte el alta", le dice a Fran mientras le hace una cariñosa cosquilla en el vientre.

Cuando Lalchandi y Valencia recibieron el mensaje de whatsapp de Vanessa Fajardo informándoles de la dificultad respiratoria del niño, les faltó tiempo para meterse en el vehículo del Servicio Canario de la Salud (SCS) y poner rumbo a su casa, ubicada en los altos de El Sauzal. Ellos dos han sido los responsables de poner en marcha el Programa de Atención Domiciliaria Pediátrica para pacientes crónicos complejos y con necesidades paliativas. Un nuevo servicio disponible en la isla de Tenerife, que ha cambiado la forma de dar cobertura sanitaria a los niños que padecen enfermedades que amenazan su vida y les obligan a mantener una relación permanente con los hospitales o los centros de salud.

Este servicio es necesario para preservar el bienestar de los pacientes y no someterlos al estrés de un ingreso hospitalario o una visita a urgencias. Existen servicios similares en España, pero el equipo de Tenerife es pionero porque no trabaja desde el hospital, sino desde el centro de salud. En los nueves meses y medio que lleva funcionando el servicio han conseguido una cartera de pacientes que ya llega a medio centenar y una satisfacción de los usuarios que roza el 90%.

El servicio es pionero en España, porque es el primero que trabaja desde Atención Primaria

«La gasa del botón gástrico está manchando, no me gusta», interrumpe Fajardo, que se ha convertido en toda una experta en los cuidados de su hijo. Fran tiene una enfermedad muy rara que le impide hablar, moverse y hasta comer. Una encefalopatía que viene acompañada de epilepsias. «Solo hay cinco casos por cada 100.000 habitantes», ratifica Fajardo. Lo dice con la serenidad de alguien para el que la enfermedad no es nueva, a pesar de su rareza. También la tuvo su pequeña, la hermana de Fran. Ella murió sin diagnóstico, pero lo aprendido de aquel trágico suceso ha ayudado a Vanessa y a su marido, Francisco, a proporcionar los mejores cuidados a su segundo pequeño.

La enfermera empieza a examinar la zona que le ha señalado la madre del pequeño. «Ellos son nuestros ojos», explica Valencia, que insiste: «hay que hacerles mucho caso». Tras estudiarlo detenidamente se percata de que el botón gástrico de Fran está supurando un poco, pero no hay peligro. «Está funcionando muy bien», insiste después de hacerle varias pruebas.

Este proyecto estaba en la mente de sus precursores desde hace tiempo. «Sabemos que solo un 20% de los niños que tienen alguna enfermedad de este tipo acceden a los recursos de cuidados paliativos», explica Lalchandi. Esta cifra es tan baja porque las Unidades de Paliativos se encuentran en hospitales, a los que muchos niños no llegan porque su enfermedad no requiere ingreso. «Se quedan en un limbo», insiste.

Solo el 20% de los niños con enfermedades crónicas acceden a los cuidados paliativos

Por eso se empeñaron en llevar a cabo este proyecto desde Atención Primaria. «Somos el nexo entre los pediatras de los centros de salud y los especialistas en el hospital», explica, por su parte, Valencia. De hecho, la experiencia de estos últimos meses ha ratificado dicha necesidad. Del total de niños que atienden el 75% han sido derivados desde Atención Primaria. El 25% restante, desde los hospitales.

Son un equipo pequeño. De hecho, está formado por tan solo dos personas: Dinesh Lalchandi y Yurena Valencia, promotores de esta iniciativa que ahora se implanta por primera vez en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Se consideran el nexo de conexión entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, con lo que, en sus visitas, pueden tanto llevar el conteo de las vacunas del niño hasta facilitarles el ingreso en un hospital si así lo requieren. También tratan de poner en contacto a las familias y a los pacientes con recursos de asistencia social o con psicólogos, si lo creen necesario.

Este modelo de cuidado, más centrado en el paciente y sus familiares, tiene beneficios tanto para el enfermo, como para la familia y el sistema. Por un lado, se preserva el entorno familiar y el ritmo de vida de estos menores –que además suelen tener problemas para asumir los cambios de rutina– y se disminuye el riesgo de infecciones. Para sus papás, el servicio estimula el empoderamiento y la implicación de forma activa en los cuidados, disminuye los gastos familiares y facilita la comunicación con el personal sanitario que, en este caso, están atentos a cualquier problema las 24 horas del día a través del móvil. «Los padres hacen un uso muy racional», afirma Valencia, que relata que los padres pueden contactar con ellos cuando tienen alguna duda o si ocurre una urgencia.

Pero este servicio también tiene beneficios para el sistema sanitario, porque racionaliza el gasto, evita el uso de camas hospitalarias y promueve la continuidad asistencial. Y es que se estima que el coste sanitario derivado de la atención a los niños y niñas y adolescentes con enfermedad crónica compleja supone entre un 30% y un 40% del gasto sanitario total en pediatría. De este porcentaje, el 80 % corresponde a costes de hospitalización.

Los sanitarios recogen su maleta de viaje llena de bártulos de atención sanitaria y se despiden de Fran y de su madre. Lalchandi se asegura de darle suficientes instrucciones a Fajardo: «recuerda darle el medicamento, cualquier cosa nos llamas». La madre asiente. El equipo deja atrás la casa y se despiden hasta la próxima visita. Su intervención a domicilio ha evitado que Fran abandone su hogar y su marcada rutina, y a la vez ha dado seguridad y tranquilidad a su madre Vanessa, que nunca podrá agradecer lo suficiente el esfuerzo de los profesionales por procurar que su hijo esté bien.