La ONG de ámbito nacional Nofumadores.org tendrá una reunión con el presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Rivero, para exponerle la importancia de prohibir fumar en todos los acontecimientos deportivos y culturales en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro se celebrará el próximo martes, 4 de abril, en la sede de la entidad.

El portavoz en Canarias del colectivo, Abel Román, recuerda que ya hay clubs nacionales, como el Barcelona, el Málaga o el Deportivo de La Coruña, y próximamente el Valencia, que han adoptado o adoptarán tal prohibición. Además, en el País Vasco no está autorizado fumar en los estadios e instalaciones deportivas, tanto cerradas como abiertas.

Román recuerda que, en la pasada pandemia, se impidió fumar en todos los partidos de fútbol. Y explica que organismos como la FIFA o la UEFA han prohibido tal acción en sus competiciones. Para el representante de Nofumadores.org, en el mundo del fútbol se promueven estilos de vida saludable y el consumo de tabaco está en contra de ese objetivo.

Román plantea una pregunta. «¿Si un empresario ofreciese al presidente del Gobierno regional montar una empresa que genere puestos de trabajo e ingresos fiscales, pero causara entre la población la muerte de dos mil personas al año, como ocurre ahora por el tabaco, y consumiese en el tratamiento de enfermedades derivadas de dicho producto el 30 por ciento del presupuesto sanitario, qué diría el presidente, aprobaría y apoyaría ese negocio?».

La organización no gubernamental señala que en España ya son más de 500 las playas en las que no está permitido fumar y una de ellas es Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, dentro de una campaña de estilo de vida saludable. A juicio de Abel Román, conseguir ese objetivo requiere que, de forma ineludible, se impida fumar en todos los espacios deportivos públicos y, sobre todo, lograr que cunda el ejemplo que se da a niños, adolescentes y jóvenes. Recuerda que el deporte es la insignia en la búsqueda de la salud física, emocional y mental.

Aclara que la ética en el deporte no está circunscrita a no ejercer la violencia física o verbal, sino actuar en todos aquellos casos en que se provoca un sufrimiento gratuito e innecesario, como los daños que causa en la salud el hecho de que parte de los espectadores fumen en el estadio. Según Abel Román, para una persona no fumadora respirar el humo generado por otra que fume cinco cigarrillos equivale a haber fumado uno. «Y a eso no hay derecho, porque contraen cáncer y mueren por ello; y ese sufrimiento es injusto e innecesario», aclara Román.