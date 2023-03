La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual entregó el pasado miércoles los VII Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy en un acto celebrado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y que contó con la colaboración de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (Aproafa). Una de las galardonadas fue la periodista Verónica Pavés, del periódico EL DÍA. Jota Abril, miembro de la Junta Directiva de la Academia, entregó el premio en Prensa Digital a Pavés por su reportaje «El viaje temporal de las perseidas», publicado en eldía.es.

«Quiero agradecer a la Academia la existencia de estos premios, que son un estímulo para nuestro trabajo de periodismo científico. Quiero dar las gracias, también, a mis jefes, que, desde un medio local han apostado por el periodismo científico», aseguró Verónica Pavés. «Me gustaría también desde aquí solicitar más financiación de I+D en Ciencia para Canarias, algo que nos ayudaría a crecer y diversificar nuestra economía», apuntó la periodista tinerfeña.

La ceremonia fue conducida por la periodista y miembro de la Junta Directiva Sandra Golpe y comenzó con las palabras de la investigadora María Blasco, directora del CNIO y miembro del jurado, y con un emotivo vídeo en recuerdo de Margarita Salas, que participó en la primera edición de estos galardones.

La presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, destacó en su discurso que estos premios, que honran la memoria de Concha García Campoy, «son de los más especiales para los miembros de la Academia porque llevan la esencia de un referente profesional para todos nosotros y nos hacen ser más generosos. Ponen en valor el trabajo comprometido y honesto de tantos compañeros de radio, televisión y prensa que logran desde la divulgación científica hacer interesante lo importante».

Más dinero para I+D en Canarias nos ayudaría a crecer y diversificar la economía Verónica Pavés - Periodista de El Día

El presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, entregó el premio en la categoría de Prensa Escrita a Laura Chaparro por su reportaje «Los microorganismos son los amos», publicado en la revista Muy Interesante. La premiada destacó en su discurso que «los periodistas de ciencia vimos como la pandemia consiguió lo nunca visto, que las noticias de ciencia abrieran los informativos durante muchos meses seguidos. Esto puso de manifiesto la importancia de un buen periodismo especializado, que es precisamente lo que defendía Concha García Campoy. Ella siempre fue un referente para todos los que nos dedicamos a esto».

Luis del Olmo, presidente de honor de la Academia de la Radio, entregó el premio en la categoría de Radio a Eva Caballero por su trabajo de divulgación en Radio Euskadi. La periodista destacó que «la radio no se hace sola y en mi caso cuento con grandes colaboradores; gracias a los compañeros del departamento técnico y a Radio Euskadi por creer que la ciencia tiene espacio, que interesa y que es un contenido de servicio público». El equipo del reportaje «Antropoceno: nuestro legado en las rocas», emitido en Crónicas de La 2, con guion de Reyes Ramos y realización de Ramón Senent, recogió el premio en la categoría de Televisión, de manos de María Blasco. Ramos defendió que «este premio es de todo el equipo, porque un buen documental en televisión no podría hacerse si no se trabaja en equipo. Mi gratitud también a todos los expertos y científicos que inspiraron este trabajo y que lo han llenado de buen contenido».