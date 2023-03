El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido al Gobierno que no se entrometa en la negociación salarial con los sindicatos para un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

"Que nos dejen en paz (...) que no nos digan si me tengo que sentar", ha reclamado Garamendi en un coloquio junto a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo en el foro "Wake Up, Spain!" organizado por El Español. "Que se nos deje trabajar con tranquilidad y discreción", ha añadido Garamendi que ha mostrado su voluntad de hacer un esfuerzo para cerrar este pacto que sirve de indicación en las negociaciones salariales. "Hemos negociado cosas más complejas y han salido adelante", ha añadido.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado la autonomía en esta negociación de patronal y sindicatos y ha reclamado a la CEOE que diga ya si quiere acuerdo o no tras más de un año de negociaciones abiertas. "La discreción no puede ser sinónimo de inactividad", ha añadido Álvarez.

El líder de CCOO, Unai Sordo, también ha reivindicado esa autonomía en la negociación bipartita y ha lamentado que no se haya cerrado aún un acuerdo que impida la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Sordo ha recordado que la última propuesta de los sindicatos es incorporar un mecanismo que liga la recuperación del poder adquisitivo no solo a la inflación sino a la marcha de las empresas con datos objetivos.

La patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT mantuvieron la semana pasada una reunión que terminó sin grandes avances y con el compromiso de volver a reunirse después de Semana Santa. Los sindicatos han planteados subidas iniciales del 5 % para 2022, del 4,5 % para 2023 y del 3,75 % para 2024.