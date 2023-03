Transición Ecológica apuesta por un portal web para conocer los datos climáticos

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena presentó ayer, en rueda de prensa, el portal web Atlas Climático Digital Interactivo de Canarias. Se trata de una página donde los ciudadanos pueden acceder a información y mapas sobre datos climáticos. Se encuentra dentro de la página de la propia Consejería y la ciudadanía puede acceder a ella entrando en www.atlasclimatico.sitcan.es. «El objetivo es concentrar en un solo entorno virtual todos los datos que se han recopilado a lo largo de los años vinculados a las temperaturas, precipitaciones y, también, a las proyecciones propiamente climáticas», explicó Valbuena.

Además, los nuevos datos que se obtengan se añadirán a esta web con el fin de mantenerla actualizada. La información se despliega a través de distintas pestañas. Son las variables de temperatura, aire, precipitación, humedad relativa y frecuencia nubosa, como el mar de nubes. Asimismo, también se clasifica el clima canario actual con los datos de los últimos 50 años según Köppen –relación de la vegetación natural con el clima– y las tendencias observadas de la evolución del cambio climático. Esta información puede consultarla la población con mapas interactivos, lo que facilita la comprensión. En el caso de que un ciudadano quiera saber la temperatura media de un sitio, puede seleccionar un lugar y mes concreto y ver cuál es la temperatura mínima, media y máxima de esa zona del archipiélago.

Pablo Mayer, profesor del departamento de Geografía, y Ángel Luque, doctor en Ciencias Físicas, ambos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han sido los encargados de desarrollar esta aplicación. Una de las finalidades que tenían los docentes era identificar cuáles son los principales tipos climáticos que existen en las Islas. Los resultados reflejan que las islas más occidentales hay una mayor presencia de climas templados y, por el contrario, en las islas más orientales reinan los climas secos, desérticos y esteparios. En el caso de Tenerife, predominan los climas templados con veranos secos y cálidos. «Lo que se intenta es que las personas que quieran obtener distintos datos climáticos lo puedan encontrar de forma rápida», asegura Mayer.

Respecto a los datos que se pueden extraer del portal, se observa cómo las temperaturas han ido subiendo en los últimos treinta y cuarenta años. Hay puntos orientados al sur por encima del mar de nubes donde las temperaturas han aumentado. En cambio, por la cara norte suben de manera mucho más suave. En cuanto a las precipitaciones, se aprecia una tendencia de disminución muy clara. Tanto es así, que si se observan los meses más lluviosos, se ve una fuerte caída de esas lluvias. Cualquier persona puede consultar estos datos que se encuentran en la página web.

El fin es aglutinar datos observables y las tendencias en materia de acción climática, siempre desde una vertiente investigadora. No solo se dirige a la gente de a pie, sino que es una herramienta que puede ser de gran ayuda para los grupos de investigación que realicen trabajos o análisis en los que precisan de datos científicos de carácter climático. La comunidad científica podrá utilizar esta página web para investigaciones como los usos vinculados al suelo que están relacionados con los parámetros climatológicos. Según comenta el consejero, «es vital esta web porque es necesario que los profesionales del área científica tengan un buen repositorio de datos». Los obstáculos con los que se encuentran muchas veces tienen que ver con la carencia de información y este es un lugar al que pueden acudir. En el caso de Canarias, las investigaciones que se llevan a cabo sobre los efectos del cambio climático en nuestro territorio. Para contrastar las posibles hipótesis, los expertos deben contar con una base de datos. «Mis compañeros no paraban de pedirme datos climáticos», asegura el geógrafo. El proyecto supone un alivio para aquellas personas que no sabían a dónde acudir para resolver esas dudas.

Toda la información que se almacena en el portal proviene de todas las series de la Agencia Estatal de Meteorología. En el análisis para la creación de los mapas se utilizaron datos de los últimos treinta años respecto a la precipitación. Para la temperatura se tuvo en cuenta los datos del periodo 1990 y 2020 para poder analizar cuál es la temperatura actual.