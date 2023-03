«Los microplásticos pueden llegar al Teide desde otros continentes»

El catedrático de Química Analítica de la Universidad de La Laguna Javier Hernández Borges lidera un equipo de investigadores de esta rama y las de Medicina y Biología que ha descubierto por primera vez restos de microplásticos en las nevadas del Parque Nacional del Teide. Según las conclusiones de este estudio, que acaba de publicar la revista científica internacional Science of The Total Environment (Ciencia de todo el medioambiente), estas partículas contaminantes pueden llegar a las aguas subterráneas o quedar regados por la Isla a través de las escorrentías, con sus consecuentes perjuicios sobre el suelo y los recursos hídricos.

¿Qué supone para un investigador de la Universidad de la Laguna como usted publicar en una revista científica?

Es una buena pregunta. Significa que de alguna manera podemos mostrar el culmen de un trabajo, el objetivo final de un estudio, llegar a una conclusión tras una hipótesis de partida que te has planteado en algún momento. El hecho de que una revista científica de prestigio acepte un trabajo que has realizado junto con todo un equipo es un orgullo y ratifica, además, que la investigación está bien hecha y que los resultados son importantes.

Es la primera vez que en España se realiza un estudio de microplásticos en la nieve. ¿Cómo surge la idea de hacerlo en el Parque Nacional del Teide, donde las nevadas son puntuales?

La idea es entender la contaminación por microplásticos en Canarias desde distintas perspectivas. Lo que pretendemos es ver cuál es el alcance actual de la contaminación por microplásticos en el medioambiente de Tenerife. Estas partículas han aparecido ya en todos los compartimentos medioambientales, como el mar, la tierra y la biota [conjunto de organismos vivos]. El único medio que nos faltaba de ese comportamiento era el aire. En este caso analizamos los microplásticos que caen con la nieve o con la lluvia. Teníamos curiosidad por saber cuál era su perfil. Habíamos visto que existían pocos estudios de la nieve y nos planteamos que igual aquí en Tenerife podría ser interesante estudiarlo, sobre todo porque tenemos nevadas puntuales.

«Estas fibras pueden obstruir el tracto digestivo y provocar la muerte por asfixia»

¿Qué microplásticos encontraron en el Parque Nacional del Teide?

Hemos hecho dos muestreos puntuales. Lo que hemos encontrado fundamentalmente son microfibras provenientes a nuestra ropa, de tejidos sintéticos o semisintéticos que están catalogados como microplásticos. En general se localizaron microfibras azules, negras, transparentes y rojas, con un tamaño inferior a un milímetro y con un 63% de fibras celulósicas entre las que hay naturales, como el algodón y el lino, que no plantean ningún problema. Luego en ese porcentaje hay una parte que son semisintéticas, como la viscosa, también catalogada como microplástico. Tenemos aproximadamente el 21% de fibra de poliéster, 6,3% de fibras acrílicas y 1,1% de fibras de naylon. Todo eso que suma más de un 28% son tejidos sintéticos.

¿Cómo se trasladan estas fibras hasta llegar al Teide?

No hemos hecho estudios pero creemos que pueden provenir de dos fuentes: de grandes ciudades de otros continentes, porque se ha visto que los microplásticos pueden cruzar países enteros y recorrer largas distancias en cuestión de horas, o desde muy cerca.

«Algunos de estos contaminantes actúan en alteraciones inmunológicas»

¿Cómo fue la recogida de muestras en el Teide?

Hicimos tres muestreos en el año 2021: uno cinco días después de que se abriera el Parque Nacional del Teide tras el paso de la tormenta Filomena, otro en una segunda tormenta recién abierto el Parque y cuando nadie había llegado a pisar la nieve y un tercer muestreo en este segundo episodio tormentoso en una ladera del Teide con poca afluencia de personas, en la que se tomaron tres muestras pequeñas de las que no pudimos sacar conclusiones tan profundas. En ese segundo muestreo vimos que estos microplásticos se depositaron con la nieve. En el primero, una parte fue con la nieve y otra procedía de personas que visitaron el Parque. De hecho, las concentraciones eran mayores que en la segunda nevada.

Los perfiles de los microplásticos hallados en el Teide son similares a los del Everest. ¿Por qué?

Los autores de los estudios realizados señalan que las concentraciones encontradas en el Everest han sido por la actividad antropogénica que hay en el propio pico por los escaladores que llevan ropa en la que las fibras se desprenden. Entonces es algo que ya se sabe. A donde quiera que vamos a disfrutar, habrá fibras que se desprenden de nuestra propia ropa. Entonces no es que lo trasladen, es que vas a un lugar y se desprenden estas fibras, luego vas al otro y desprendes esas mismas fibras. Puede existir un traslado a nivel atmosférico pero eso requiere hacer otro tipo de estudio más a largo plazo.

¿Quién hizo la recogida de estas muestras?

Durante la primera y la segunda nevada, las recogidas de muestras, 63 en total, las hizo nuestro equipo. Somos un grupo multidisciplinar que está formado por químicos, biólogos, ambientólogos y oceanógrafos físicos. En el caso de las tres muestras de la ladera, contamos con el apoyo de compañeros como los escaladores Pedro Millán y Giancarlo Callissardi, que son dos montañeros que de manera periódica van al Teide. Nos hicieron el favor de tomarnos esas muestras, les dijimos cómo recogerlas y preparamos todo el material para que lo pudieran hacer.

«Donde más se concentran en Tenerife es en Playa Grande, Arico y Puertito de Adeje»

¿Cómo es el proceso de estudio de estas muestras?

Las traemos a nuestro laboratorio en la Universidad de La Laguna. En el caso de la nieve es relativamente sencillo pero el proceso es largo. Tomamos la nieve, dejamos que se derrita y la filtramos a través de unos filtros de un tamaño de malla de 50 micras. Luego lo visualizamos en lupa binocular y vamos determinando el color, el tamaño y la forma. A continuación, sacamos una foto con la que podemos medir las fibras y saber la longitud. Es un proceso que lleva de 3 a 4 horas. Cuando hablamos de muestras más complejas, como organismos vivos, antes de la visualización hay que digerir las muestras y eliminar con agua oxigenada cualquier materia orgánica que pueda dificultar la observación.

¿Son resultados exactos o puede existir contaminación en las muestras?

No son exactos. En el proceso estamos encontrando fibras de nuestros tejidos. Entonces podríamos estar contaminando las muestras. Por eso cuando hacemos el muestreo tenemos que ser extremadamente cuidadosos y ponernos ropa muy colorada para ver si podemos detectarlas rápidamente. En el laboratorio tenemos que lavar todo muy bien, filtrar las soluciones, filtrar el aire del laboratorio y trabajar con batas naranjas porque este color casi nunca aparece en las fibras. Entonces, si existe algún tipo de transferencia, el naranja lo podemos detectar.

¿Estas partículas de microplásticos pueden llegar a las aguas subterráneas?

Hay pocos estudios en el mundo. Se pueden contar con los dedos de una mano sobre aguas subterráneas. En principio pueden pasar a las aguas subterráneas pero aun no se sabe mucho de esto. Sería muy interesante estudiarlo.

¿Qué daños causan en general al ser humano y al medioambiente?

En el medioambiente pueden tener diferentes efectos. En el suelo pueden afectar a las propiedades físicas y químicas (minerales, textura y color). También pueden tener efectos a nivel biológico (seres vivos), ya que los organismos vivos que habitan la Tierra pueden ingerir estos microplásticos y bien puede que los acaben excretando, o puede que obstruyan su tracto digestivo provocando asfixia y muerte en el animal. En el ser humano se han hecho pocos estudios. En su lugar, se han hecho pruebas en ratones y parece que producen inflamaciones de tejidos, estrés celular y también alteran el sistema inmunológico. Hay que tratar de estudiar cuáles son los efectos reales que le pueden causar al ser humano.

«Nos estamos dando cuenta que en los propios alimentos aparecen microplásticos»

¿Cómo afecta a las especies marinas?

En el caso de los mares, están siendo ingeridos por casi todas las especies marinas en el mundo y pueden tener esos efectos que ya mencionamos de obstrucción del tracto digestivo. Mientras más grande es el plástico, más efecto tiene en el organismo. Por ejemplo, en un mejillón un plástico de 5 milímetros o un centímetro no lo asimilaría y no le haría daño, pero ingerir fibras sí. Al final es el tamaño lo que determinará la repercusión en su organismo.

Si un pez tiene microplásticos y la persona lo consume, ¿estos microplásticos pasarían al ser humano?

De momento se han detectado microplásticos en las agallas y estómagos. Son cosas que no solemos comer. No quiere decir que no haya una fragmentación incluso de nanoplásticos que ingerimos. No hay que descartar cualquier posibilidad, pero habitualmente no sucede. Si así fuera el caso, las concentraciones que se transfieren son muy pequeñas, y aunque las ingiramos, a nosotros nos afecta solo si las consumimos en grandes niveles.

¿Puede existir algún otro producto que no sea de mar que contenga microplástico?

Sí, se han encontrado en la leche, en el agua, en cervezas, vinos y en la sal proveniente del aire o de las propias conducciones y materiales que se usan en una determinada industria. Supongamos que un líquido pasa por una tubería, la tubería está vieja y va perdiendo parte del plástico y pasa al líquido. Luego hay plásticos aerovagantes que son de los que hablamos y encontramos en el Teide, cuando nuestras fibras pasan al aire. En una industria hay trabajadores con ropa que liberan fibras a esos alimentos y es eso lo que se está encontrando como contaminante en algunos casos.

¿Cuáles son los lugares de Tenerife donde se han encontrado más microplásticos?

Estamos desarrollando un proyecto que se llama Implamac por el que estamos monitorizando actualmente 17 playas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Donde más se concentran microplásticos es en Playa Grande, en Arico, y el Puertito de Adeje. Las playas en forma de U como la de Arico, actúan como colador por su orientación noreste y vientos predominantes y por eso hay más concentración de microplástico. De resto, las concentraciones son bajas. En suelos tinerfeños todavía no podemos decir mucho, solo hay un estudio en Fuerteventura y sabemos que en Santa Cruz es donde hay más concentración por la cantidad de población.

¿Cree que la población está concienciada sobre este problema casi invisible?

La población cada vez está más concienciada de los problemas medioambientales, pero creo que igual queda un largo camino por recorrer. Necesitamos formación, porque hay mucha gente que quiere ayudar pero no sabe cómo. Deberíamos contar con más pautas o información fiable y verídica de cómo podemos evitar que aumente esta contaminación.

¿Están coordinados con las administraciones para tomar medidas contra estas y otras amenazas al medio natural?

Esto de los microplásticos es relativamente nuevo. Las administraciones aún no saben cómo enfrentarlo. Sin embargo, considero que podrían tomar medidas. Si un ayuntamiento conoce cómo hacer las cosas para enseñar a su población a preservar el medioambiente, podría actuar como una primera línea de contacto ante este problemática.

En cuanto al próximo proyecto de investigación, ¿podría comentarnos su avance?

Tenemos la investigación del Teide financiado por Canarina. Hemos muestreado casi más de 80 muestras de suelo y casi 60 muestras de excremento de conejo y unas 11 de muflón en las que hemos encontrado microplástico. Todavía es pronto para dar los datos pero nos gustaría seguir por esa línea.