El primer Congreso de la Escuela de Pacientes congrega a 300 personas

El primer Congreso de la Escuela de Pacientes de Canarias congregó ayer, en el Auditorio del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, a cerca de 300 personas. Unos 200 pacientes y 100 profesionales se dieron cita en el recinto para debatir y compartir experiencias, en el marco de una jornada que también contó con la participación de distintas asociaciones. «La Escuela de Pacientes es una iniciativa que pretende acompañar a estas personas, a sus familiares y a sus cuidadores. En la actualidad, contamos con 15 coordinadores en todo el Archipiélago y con 225 profesionales del ámbito sanitario, que son los que intervienen a su vez con aquellos pacientes que se convierten en formadores. Estos últimos suman 77 ahora mismo», informó el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, tras inaugurar el evento junto con el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres. Hasta el momento, han pasado por la escuela 435 personas aquejadas de patologías neumológicas, insuficiencia cardíaca, diabetes y enfermedades oncológicas.

Tras la apertura del congreso, el doctor Joan Carles March impartió una ponencia sobre las aportaciones que realiza la formación de paciente a paciente, y aprovechó la ocasión para compartir su experiencia en la escuela de Andalucía. Al finalizar, tuvo lugar un reconocimiento a todas las personas que desempeñan un papel activo en la agrupación de las Islas.

El resto de la jornada estuvo marcada por el desarrollo de talleres, la impartición de charlas y la celebración de dos mesas redondas. Una de ellas contó con la intervención de diferentes asociaciones y estuvo moderada por la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar. El otro debate permitió que los profesionales y los pacientes abordaran acciones encaminadas a realizar mejoras en la escuela. «Después de un período marcado por la pandemia, nuestro objetivo ha sido celebrar una reunión presencial para aprender de otros y compartir vivencias», explicó Daniel López, director de la Escuela de Pacientes de Canarias.

Cristina Guillén fue una de las pacientes expertas que asistió ayer al evento. Según contó esta administrativa del servicio de Oftalmología del Doctor Negrín, su andadura en la escuela comenzó hace cinco años, poco después del nacimiento del proyecto. «En 2015, me diagnosticaron un cáncer de mama en una revisión rutinaria y ya hace siete años que terminé el tratamiento. Fue Daniel quien me invitó a participar y la verdad es que ni me lo pensé, ya que yo no pude tener la importante ayuda que oferta la escuela», señaló.

Y es que, a su juicio, las personas que sufren una misma enfermedad, o que ya han logrado superarla, pueden comprender mejor la situación de los pacientes. «En realidad, nos sentimos más seguros entre iguales. Los profesionales nos ayudan en la parte médica, pero durante la enfermedad acontecen muchos miedos y angustias que solo pueden comprender aquellas personas que han vivido la misma experiencia», valoró Guillén.

La Escuela de Pacientes de Canarias surgió en 2018 para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Así, gracias al asesoramiento de los profesionales, los pacientes activos formadores ofrecen herramientas que ayudan a las personas diagnosticadas de la misma patología a afrontar mejor el proceso.

En el transcurso de todo este tiempo, se han impartido 167 talleres. Atendiendo a las temáticas, 47 han estado asociados al cáncer de mama; 41 a la diabetes; 29 a la enfermedad renal crónica; 25 a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 10 a las ostomías; 10 a los cuidadores; y cinco a la insuficiencia cardíaca.