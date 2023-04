Te invitamos a disfrutar del espectáculo ‘The Hole X’ abre El Agujero desde el jardín botánico Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, el Viernes 28 de abril a las 21:30 horas.

The Hole X es un espectáculo para adultos que no deja indiferente a nadie y este nuevo show con la que la compañía LETSGO celebra el décimo aniversario del espectáculo original que dio comienzo a la saga: The Hole, rescata la esencia original y la adereza con nuevos e impresionantes números circenses, sensuales stripteases y acrobacias aéreas, manteniendo a sus personajes más icónicos y su descarado humor.

¿Quieres ir?

Para entrar en el sorteo exclusivo para suscriptores de El Día, regístrate a través del siguiente formulario y podrás ganar dos de las entradas dobles que tenemos disponibles para que tú y un acompañante disfruten del espectáculo del Viernes 28 de abril.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Avisaremos a los ganadores a partir del día 24 de abril, por ello, no te olvides actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos contactarte inmediatamente en caso de que seas uno de los suertudos. Puedes actualizarlos desde tu perfil de suscriptor iniciando sesión en 'Mi cuenta'.