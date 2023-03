El conocido economista Gonzalo Bernardos ha adelantado una noticia que los españoles llevan esperando desde hace tiempo, y es que los tipos de interés se mantendrán de momento. Este cambio se debe al colapso del banco Silicon Valley Bank (SVB) y su posterior intervención.

Las acciones de la compañía redujeron su valor un 60% entre el 9 y el 10 de marzo, lo que llevó a la retirada de 42 millones de dólares por parte de inversores. Esta situación ha obligado a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos a intervenir ante los problemas de liquidez.

Bernardos, en una entrevista en el programa de LaSexta Más vale tarde, ha señalado que esto tendrá consecuencias para los tipos de interés, especialmente si el Banco Central Europeo "realiza bien su trabajo".

Las subidas del euríbor y de los tipos de interés han provocado un importante repunte en las hipotecas variables, y desde el Banco Central Europeo también temen un posible efecto contagio. El riesgo de que la falta de liquidez se extienda a otras entidades financieras es algo que está sobre la mesa.

Bernardos entiende que ha llegado el momento de que el organismo que preside Christine Lagarde actúe en consecuencia. Indicó que "si el Banco Central Europeo hiciera bien su trabajo, la subida del 3 al 3,5% quedaría abortada". Cree que algunos bancos del continente podrían seguir los pasos del Silicon Valley Bank, aunque España no se encontraría entre los afectados.

En Estados Unidos, la Reserva Federal no tiene previsto elevar los tipos de interés en este momento de crisis del SVB. Gonzalo Bernardos considera que "no tiene sentido que la Reserva Federal eche más dinero al mercado, y por otro, con la subida, lo quite".

Cuando sucede algo como lo que le ocurrió al SVB, los mercados financieros no tardan en reaccionar. Las bolsas suelen bajar y siempre hay miedo a que se produzca el efecto contagio. Sin embargo, el profesor de Economía descarta que España pueda verse alterada por el problema que salpica a Estados Unidos.