Canarias pone un marcha un protocolo para el manejo de la endometriosis

Tal y como explica González, existen diferentes unidades específicas de Endometriosis en la comunidad autónoma. No obstante, gracias al desarrollo de este protocolo, se podrán crear otras. «Ya se está trabajando en la formación de los equipos en los hospitales de tercer nivel de la región. Además, se llevará a cabo una campaña de sensibilización para los profesionales de Atención Primaria», informa.

Equipo multidisciplinar

Para elaborar este plan, se han tomado como referentes los protocolos derivados del Ministerio de Sanidad y se ha contado con la intervención de un equipo multidisciplinar de expertos del SCS, entre los que figuran especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Obstetricia y Ginecología, psicólogos clínicos, personal de enfermería y matronas. A este grupo de trabajo se ha sumado la Asociación de Afectadas de Endometriosis en Canarias. «Lo que en realidad refleja el documento es una agilidad en los circuitos diagnósticos y terapéuticos, especialmente a nivel de tratamientos quirúrgicos. Ahora bien, desde mi punto de vista, lo más destacado de nuestro protocolo es que incorpora la voz de las pacientes», comenta la técnica.

Pero, ¿qué es lo que ha impulsado el desarrollo de la iniciativa en las Islas? Básicamente, las demandas de las propias aquejadas, que llevan años reclamando una atención más especializada. «Nos preocupa el retraso diagnóstico, pues se estima que la demora oscila entre siete y diez años. Por tanto, necesitamos concienciar a todos los profesionales, sobre todo del ámbito de Atención Primaria, para que se pueda acelerar la derivación a la atención especializada ante la más mínima sospecha», señala Aythamy González, que además subraya que desde el pasado año, el Ministerio de Sanidad elaboró la Guía de Atención a la Mujer con Endometriosis. «Por las connotaciones especiales que tiene nuestra comunidad autónoma, era necesario que tratáramos de implementar acciones encaminadas a homogeneizar el abordaje de la enfermedad y a dar respuesta a la equidad», agrega.

De forma paralela, desde el SCS se ha trabajado en la ejecución de una línea de trabajo en la Escuela de Pacientes de Canarias centrada en impartir formación a las afectadas para que estas a su vez puedan trasladar sus conocimientos sobre la dolencia a estas mujeres. «La escuela de pacientes nace con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que están diagnosticadas de una misma patología, a través del trato entre iguales. El propósito es, por tanto, ofrecer orientación y de abordar el impacto psicológico que puede provocar la endometriosis a las mujeres», apunta González.

La endometriosis es una patología que se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina. Existen diferentes tipos y estadios, pero todos requieren un abordaje diferencial. «Puede ser infiltrante, generarse en los ovarios e, incluso, en el peritoneo», anota la matrona.

El síntoma más característico es el dolor, algo que llega a tener efectos en la vida social, sexual y laboral de las mujeres. «Se acentúa durante los períodos menstruales, pero se puede volver persistente e invalidante», advierte la sanitaria.

La patología puede ocasionar problemas digestivos severos, náuseas, distensión abdominal e infertilidad. «Muchas de las mujeres afectadas requieren bajas laborales frecuentes y acaban perdiendo su trabajo. También terminan limitando su actividad social, lo que repercute de forma negativa en su salud mental», recalca Aythamy González.

En la actualidad, la afección no tiene cura, si bien existen tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Una patología crónica de causas desconocidas

El martes, 14 de marzo, tuvo lugar la celebración del Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Este tejido crece cada mes con el fin de prepararlo para un posible embarazo, pero, cuando no se produce, el tejido se elimina en forma de sangrado: la menstruación. Sin embargo, hay ocasiones en las que, por razones que todavía se desconocen, este tejido aparece en otras zonas del cuerpo de la mujer como los ovarios, los intestinos, la vejiga e, incluso, los pulmones, lo que les provoca grandes problemas. Se estima que esta afección la padecen entre el 10 y el 15% de las mujeres en España en edad reproductiva, es decir, más de dos millones; 14 millones en Europa; y cerca de 180 millones en todo el mundo. No obstante, las cifras podrían ser muy superiores, puesto que como aseguran desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), muchas pacientes todavía no están diagnosticadas. Una de las metas actuales de los expertos es la detección precoz de esta enfermedad.| R.G.