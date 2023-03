La presencia femenina en las ingenierías de Canarias cae un 5% en diez años

La presencia femenina en las carreras universitarias de carácter más técnico, las de ingeniería y arquitectura, sigue siendo irrisoria. Del total de alumnos matriculados durante el curso pasado (2021-2022) en carreras de esta rama del conocimiento en Canarias, solo el 25,18% eran mujeres. Un porcentaje que, aunque supone un importante avance con respecto a 1986 –cuando las alumnas matriculadas apenas suponían el 20%– que en la tendencia global de los últimos 36 años muestra un retroceso con respecto a los porcentajes que se lograron entre 2002 y 2010, años en los que este mismo indicador situó entre el 29 y el 30%.

La diferencia con el resto de facultades es abismal. En Ciencias de la Salud el porcentaje de mujeres matriculadas es ya del 70%, frente al 58% de finales de los 80. En Ciencias Sociales y Jurídicas las mujeres suponen el 61% de los matriculados, una cifra que, por otra parte, apenas ha variado en estos 36 años. En Artes y Humanidades las mujeres matriculadas suponen el 65% del total, un punto porcentual menos que en aquel entonces (66%). En estas tres ramas el número de matriculadas ha permanecido invariable o ligeramente al alza en los últimos 20 años. En Ciencias (rama que engloba carreras como Física, Matemáticas, Biología, Química), las mujeres matriculadas son más que hace 36 años. En concreto en este último año supusieron el 48,2%, frente al 44% del año 86. Y aunque en este caso exista una mayor paridad, en los últimos años también se ha visto un retroceso en el espacio conquistado por mujeres con respecto a la primera década de los 2000. Desde 2001 hasta 2012 el número de alumnas matriculadas en Ciencias osciló entre el 53 y casi el 60%.

En comparación, en las Ingenierías no ha habido un descenso tan brusco, pero están mucho más lejos de conseguir la paridad. En la Universidad de La Laguna, los seis los grados en los que existe una mayor brecha entre hombres y mujeres son el de Tecnologías Marinas (11,8%), Ingeniería Mecánica (10,3%), Ingeniería Radioelectrónica Naval (10%), Ingeniería Mecánica (10,3%), Informática (12,2%), Electrónica Industrial y Automática (12%). De hecho, el único de estos grados que consigue una representación par es el de Arquitectura 44,3%. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria son cuatro los Grados universitarios donde la representación femenina no llega al 20%: Ingeniería Eléctrica (16,2%), Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática (18,7%), Ingeniería Informática (12,1%) e Ingeniería Mecánica (14%). Por el contrario, Arquitectura, Ingeniería Química e Ingeniería Química Industrial logran la paridad. Además, en los últimos 20 años el porcentaje de matrículas firmadas por mujeres ha crecido en la Universidad de Las Palmas pero ha descendido en la de La Laguna.

Peña Fabiani, física y responsable del Departamento de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, cree que no hay una «única causa» que pueda interpretar estos datos. Detrás están los roles de género impuestos a las mujeres, el estigma del estudio técnico, la falta de referentes o, simplemente, el desconocimiento. Y muchos de estos problemas comienzan en la secundaria. Ya hay varios estudios que concluyen que el instituto supone una «etapa crítica» en la cual las chicas inician su distanciamiento de las Ciencias y las Matemáticas para encajar o ser aceptadas en los grupos sociales. Así lo pone de manifiesto el informe La educación científica en las Comunidades Autónomas. Conocimientos y Competencias a la luz de PISA 2015 donde se describe cómo esta brecha ocurre incluso aunque las chicas rindan mejor en las asignaturas técnicas.

«El instituto es un punto clave», manifiesta Fabiani, que insiste que es el momento de incidir para que «ellas mismas eviten ponerse barreras psicológicas». En ese periodo es vital que las mujeres encuentren referentes (en buenos docentes o en profesionales que puedan contarles su labor), pero también que puedan «experimentar» y descubrir por sí mismas que son capaces de llevar a cabo todo tipo de tareas tecnológicas. «No es lo mismo un instituto en el que se ha introducido la robótica a través, por ejemplo, de la First Lego League, que el que no lo ha hecho», explica Fabiani, que insiste en la importancia de que se lleven a cabo este tipo de iniciativas para que las chicas puedan dar rienda suelta a sus capacidades. «Si no creen que pueden hacerlo, nunca les llamará la atención», añade Coromoto León, matemática e ingeniera informática de la ULL, que asegura que el problema se encuentra en la base «donde no hay presencia femenina».

De hecho, León afirma que la entrada de mujeres es tan baja, entre otros motivos, «por el desconocimiento». «En el colegio y el instituto la informática es transversal, pero no es una asignatura en sí», recalca, y considera que se tiene que orientar mejor a las niñas «para que sepan qué pueden hacer en el futuro». La investigadora hace hincapié también en las perspectivas laborales de una carrera como Ingeniería Informática. «Hay mucho trabajo, pero es precario y muy competitivo –resalta–, por lo que puede que haya mujeres que lo que prefieran sea estabilidad». Pese a los datos, Fabiani abandera su optimismo. «Esto ya ha cambiado mucho», insiste. Y si bien quizás el cambio no se vea reflejado en los números per sé, sí en que lo hace en la forma en la que se contempla a las mujeres que estudian ingenierías. «Mi hermana estudió ingeniería, eran dos mujeres, y se consideraban bichos raros», rememora. Ahora, son algunas más –en total 1.616–, pero lo importante es que «ya está normalizada su presencia». Por lo que ahora solo falta que sean más las mujeres que se animen, algo que creen «que ocurrirá a la larga».