"Me apetecía escribir una historia con h minúscula sobre la Guerra Civil"

¿Cómo nació este libro?

Antes ya había escrito en catalán tres novelas sobre la Guerra Civil,historias vinculadas con el contexto bélico y el enorme drama que se dio en Catalunya, donde hubo una guerra dentro de otra guerra que enfrentó a distintos sectores de la sociedad. Ahora me apetecía más escribir no de la historia, con H mayúscula, sino de las historias, con h minúscula, porque tocaba rescatar a las personas que vivieron el desastre entre 1936 y el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Al final me di cuenta de que algunos de esos personajes estaban en casa...

¿En casa?

Sí, los tenía en casa... Creí que contar de manera novelada las vehemencias personales y colectivas que sufrieron mis padres en unos años tan difíciles podía convertirse en un buen punto de partida... París éramos nosotros (Planeta) es una trama de superación que gira alrededor de todos los que lograron sobreponerse al exilio y a la invasión de Francia por los nazi, no una biografía de mi padre. El libro va más allá de la historia de mi familia porque lo escribí pensando en todas las personas que hicieron este recorrido vital.

Dicen que los escritores suelen recurrir a los temas que más cerca tienen, pero tirar de estas vivencias familiares exige una fortaleza emocional notable.

Si, solemos escribir de los asuntos que más y mejor conocemos [sonríe]. Sabía que este iba a ser un reto apasionante y que debía prepararme para acometer un ejercicio de contención personal y literario considerable. Involucrar a mis padres para sacar adelante esta novela me pareció una idea acertada y, sobre todo, cercana porque mi objetivo era crear una historia de amor y amistad: los dos se conocieron en Francia –mi padre ya había formado una familia con una relación anterior– y crearon algo muy sólido en medio de un escenario de una brutalidad extrema...

¿Hubo una primera mujer?

Sí, haciendo una referencia al lenguaje de la época, mi padre estaba mal casado antes de conocer a mi madre... En los años 20 los matrimonios pactados eran habituales y él buscó una mujer para que le pusiera la casa en orden [Andreu Claret deja claro que eran otros tiempos]. La carga afectiva era baja y, por lo tanto, aquello duró lo que duró... Además, en medio de esa relación, hubo una hija que murió de una fiebre de Malta (Brucelosis) y él se quedó traumatizado... Recurrir al amor y a la amistad para sobreponerse a un exilio y a la barbarie alemana se merecen unas cuantas historias como París éramos nosotros.

Muchas de esas heridas no han cicatrizado ochenta y pico años después...

Empiezan a cicatrizar pero algunas siguen abiertas... Hace 15 años, cuando escribí la primera novela, quise buscar testimonios de la Batalla del Ebro (1938) y me encontré con muchísimas reticencias. Es verdad que entonces había más supervivientes de aquella tragedia [las fuentes apuntan que hubo más de 6.500 fallecidos, 30.000 heridos y 5.000 prisioneros] y no era nada fácil recordar. En los últimos años se han empezado a contar las verdades de la guerra, no quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Es muy evidente que hubo malos y buenos porque su origen estuvo en una sublevación militar contra una república legítima, pero en su desarrollo se dieron muchas circunstancias. En Madrid, por ejemplo, se dio una resistencia épica en torno a la Casa de Campo y, en cambio, en Cataluña hubo años de violencia desbordada y de guerras en medio de la guerra en las que las izquierdas se pelearon a tiros por las calles de Barcelona...

Entre todas esas guerras también estuvo el conflicto en las Islas.

Por eso es importante poder contar la Guerra Civil en base a las otras guerras que se dieron dentro de ella. Eso no ayuda a olvidar, pero sí a curar muchas heridas.

Heridas que partidos como Podemos y Vox airean constantemente para evitar el olvido, ¿no?

Los extremismos no ayudan a cicatrizar el dolor de esos años, pero lo de Vox más que un extremismo es un negacionismo absoluto y eso es un mal principio para todos. Negar un conflicto de esa envergadura o lo que supuso el franquismo es ocultar una verdad que debemos contar con todos sus matices... Esconder no es olvidar.

¿Un periodista lo tiene más «fácil» a la hora de encontrar esos matices?

Yo soy un periodista veterano [ahora forma parte del consejo asesor de El Periódico de Cataluña] que durante años hizo periodismo internacional en instantes épicos en los que en esta profesión había mucha pasión... Yo no digo que hoy no haya periodistas que ejerzan el oficio con pasión, pero un alto número de profesionales están sometidos por las crisis que afectan al sector.

¿Y cómo ve un veterano lo que ocurre alrededor de este periodismo?

Aprovechando que usted antes mencionó de pasada los extremismos, uno de los mejores valores que tiene El Periódico es la verdad y la búsqueda de un equilibrio con soluciones apoyadas en grandes mayorías para evitar las divisiones. Mi padre sufrió de lleno esas fracturas mientras Franco se divertía engordando el Régimen. Este periodismo, en general, tiende a aproximarse demasiado al engaño y a unas fake news que le están haciendo mucho daño.

¿Qué es lo que más le molesta del oficio?

Me molesta mucho la polarización y la facilidad con la que algunos se despachan con mentiras... Las redes sociales deberían ser una oportunidad para enriquecernos pero eso no ocurre y el periodismo sufre las tonterías que circulan por ellas, sobre todo, en Twitter. Con el señor Musk eso irá a peor.