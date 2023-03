Al menos 200 sanitarios en Canarias se niegan a practicar la eutanasia

Un total de 200 sanitarios en Canarias se niegan a practicar la eutanasia. Son el grupo de médicos, enfermeros y farmacéuticos de la sanidad pública y la privada que han decidido convertirse en objetores de conciencia para no llevar a cabo esta ayuda a morir regulada por ley desde 2021.

La cifra es baja, según constata el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín. De hecho, tan solo representa el 1% del total de sanitarios que integran la sanidad canaria. "Hay muchos que hasta que no se ven con el problema encima, creen que no les va a ocurrir y no se inscriben", explica Martín. De ahí que el profesional crea que estos números puedan ir en aumento. "Seguramente hay muchos que aún no se han registrado", resalta. En febrero del año pasado eran 113 los profesionales que se habían dado de alta como objetores de conciencia, según datos proporcionados en aquel entonces por la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, los sanitarios que se niegan a realizar la eutanasia ha crecido un 77% en el último año en las Islas.

"Entre los compañeros hay distintas sensibilidades hacia este tema", explica Martín. Una parte de los profesionales considera que la eutanasia es necesaria para ayudar al paciente; otros creen que va en contra de los propios preceptos de la medicina, dado que la vocación y la carrera trata de "salvar vidas". "Son libres de elegir", sentencia el profesional.

La inscripción en el Registro de la declaración de objeción de conciencia y, en su caso, su modificación o revocación posterior se puede realizar por la persona interesada mediante procedimiento electrónico que está disponible en la sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma. El registro, confidencial y de acceso restringido, se puso en marcha pocas semanas después de que se publicara la Ley Orgánica 3/2021. Así, si la norma entró en vigor el 25 de junio de 2021, el registro en Canarias se creó el 6 de julio de ese mismo año.

El número de objetores de conciencia en las Islas crece un 77% en un año

Los profesionales pueden abandonar y entrar esta lista siempre que quieran, de modo que puedan reflexionar y sentirse totalmente libres para decidir si se adhieren o no a esta cláusula de conciencia. Solo los directivos hospitalarios tienen acceso a estos datos, de modo que se pueda llevar a cabo una correcta gestión del derecho de la ayuda para morir. Los profesionales, sin embargo, muestran reticencias con respecto a que esta información se hayan centralizado y solo sea manejada desde la Administración. "Los registros de objetores de conciencia siempre han estado en manos de los colegios profesionales", recuerda Martín, que afirma que de esta manera es mucho más difícil "llevar un control". "Antes lo hacíamos a través de una Comisión Deontológica, teníamos toda la estructura montada y era muy sencillo", lamenta el presidente de los médicos de Tenerife, que se pregunta cómo Sanidad hará cumplir la voluntad de los profesionales.

España fue el quinto país en regular la eutanasia a través de una ley. La eutanasia o prestación de ayuda para morir es una prestación sanitaria de financiación pública que consiste en proporcionar los medios necesarios a una persona que ha manifestado su deseo de morir.

Para solicitar la eutanasia es imprescindible que la persona se encuentre en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, con limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo y asociado a un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. Estas condiciones deben ser certificadas por el médico responsable y por un médico consultor.

Durante el primer año de su puesta en marcha se registraron 173 solicitudes de eutanasia en todo el territorio nacional, 8 de ellas en Canarias, que fue la sexta comunidad en recibir más peticiones. Tras su evaluación se realizaron 75 prestaciones para morir, cuatro de ellas en las Islas. Durante 2022, en Canarias se realizaron diez eutanasias, siete en la provincia de Las Palmas (cuatro mujeres y tres hombres) y tres en la de Santa Cruz de Tenerife (dos mujeres y un hombre). Todas las solicitudes tuvieron su origen en centros de la red pública del Servicio Canario de la Salud. De las diez eutanasias realizadas en el año 2022, seis pacientes fallecieron en su propio domicilio y cuatro en el ámbito hospitalario, siempre respetando la voluntad de la persona.

En lo que llevamos de 2023 se han tramitado cuatro solicitudes, tres en la provincia de Las Palmas y una en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en los primeras semanas de este año se ha realizado una eutanasia.