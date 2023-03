La lucha de las universitarias por lograr la igualdad en las aulas

La desigualdad entre hombres y mujeres continúa siendo un problema en el mundo universitario y laboral. Según un estudio de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna realizado en el curso 2019 - 2020, las carreras con menos porcentaje de mujeres son las de Arquitectura e Ingenierías con un 21,80% frente a un 78,20% de hombres. La problemática de esta cifra está influenciada por el liderazgo predominante de los hombres en directivas, además de una falta de referentes femeninos y la desinformación sobre estudios superiores durante la Educación Secundaria. En cambio, existe una mayor presencia de mujeres en la rama de Ciencias de la Salud, suponiendo un 71,18% del total de matriculados. Este número se debe principalmente a la idea cultural de asociar los cuidados y la protección al rol femenino.

En el caso del personal docente e investigador, existe una clara desigualdad entre ambos géneros. Los hombres ocupan la mayor parte de la plantilla en todas las ramas excepto en Artes y Humanidades, donde los datos arrojan una equidad entre hombres y mujeres. No obstante, la tónica general de las ramas de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura varían entre solo un 26% y 34% de representación femenina.

Nueve mujeres estudiantes de la Universidad de La Laguna expresan sus inquietudes y expectativas de futuro. Todas coinciden en que el déficit en cuanto a la poca presencia de mujeres en carreras de técnicas todavía se da por la percepción de la mujer hacia un papel subordinado y no como profesional de la materia. Además, recalcan el factor cultural como eje principal de la desigualdad existente en ciertas ramas universitarias. Estas son sus opiniones:

Ana Jing García-Pérez. Natural de San Cristóbal de La Laguna, comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina en el año 2018. Prevé especializarse en la rama de neurocirugía. Nadie en su entorno familiar se ha dedicado a la rama de las Ciencias de la Salud. La lagunera, de 22 años, se inclinó por estudiar medicina gracias a su pasión por cuidar a los demás y por la biología humana. En su carrera, el 70% de las estudiantes son mujeres y coincide en que la razón se debe a la disposición de velar por la salud de la población junto a un sentimiento de protección. Sin embargo, cuando piensa en su futuro laboral, observa que hay una sobrerrepresentación masculina en las jefaturas debido a la mayor presencia de hombres en la universidad décadas atrás. A pesar de ello, considera que en el futuro será la mujer la que predomine en estos puestos y la medicina será más humanitaria y empática.

Irene Hernández. Procedente de Güímar y estudia el Grado en Diseño. Inició sus estudios en 2019 y prevé acabar en el presente año 2023. Es la primera mujer en su familia en estudiar esta carrera universitaria por la cual se decidió gracias a sus gustos en crear y dibujar. En el curso de Irene hay un 80% de mujeres matriculadas, por lo que piensa que se debe a que es un grado que se interpreta como una carrera de destreza y disciplina y que, de cierto modo, a la mujer se le educa para poder tener un puesto de trabajo óptimo. La guimarera cree que debería de dejarse ver al género femenino en el diseño como “la ayudante” o como aquella persona que solo aporta algo en un proyecto diseñado por un hombre. Sin embargo, Irene ve en su generación mucha predisposición femenina por defender el valor de su trabajo para lograr grandes puestos.

Yazmina Carrillo. Nació en 2001, reside en Taco y estudia el Grado en Periodismo. Comenzó sus estudios en 2019 y actualmente se encuentra terminando su carrera. No hay antecedentes en su familia de una mujer que haya accedido a un grado universitario. Desde pequeña siempre ha mostrado un gran interés por la radio y las informaciones que escuchaba, es por ello que a los 12 años decide dedicar su futuro al periodismo. En su ciclo hay una mayoría de presencia femenina, cree firmemente que las mujeres han perdido el miedo a estudiar carreras lideradas por hombres y es un gran paso para la visibilización del género femenino en los medios de comunicación. Le encantaría además presenciar a sus compañeras en cargos directivos en empresas de comunicación.

Jennifer Millán. Estudia el último año del Grado en Logopedia en la Universidad de La Laguna. Reside en Barranco Grande, Santa Cruz de Tenerife y tiene 21 años. A pesar de que Logopedia no era su primera opción, tras cursar el primer año creció un gran sentimiento vocacional en ella y continuó sus estudios en el grado. En su promoción, hay un gran porcentaje de mujeres matriculadas, aproximadamente el 90%. Jennifer opina que esta situación es provocada por el estereotipo de roles con la mujer en el acompañamiento, cuidado y rehabilitación del paciente, mientras que en el lado masculino prefieren carreras que tengan un rol de más reconocimiento académico e investigador, es por ello que optan por grados más técnicos. A pesar de que actualmente existe una mayoría femenina, considera que no existen referentes de mujeres dentro del ámbito investigador y cree que contar con mujeres logopedas pioneras en su campo les ayudaría a poder concebir ese papel de mujer investigadora que también se pueden desarrollar en este campo.

Alexandra Ortiz. Nació el 28 de noviembre del 2000, vive en Santa Cruz de Tenerife y estudia el Grado en Psicología. Inició sus estudios en 2019 y actualmente se encuentra en el último curso. Es la primera mujer de su familia en estudiar esta carrera universitaria por la que se inclinó gracias a su interés en conocer el funcionamiento del cerebro humano. En un futuro espera poder dedicarse a la neuropsicología. En su curso académico hay una presencia mayor de mujeres, al menos un 70% frente a un 30% de hombres, por lo que Alexandra cree con seguridad que se debe a que las mujeres en el ámbito de la salud se enfocan más en el cuidado y bienestar de los demás desde épocas pasadas.

Laura Isabel Marcano. De 19 años, nació en Venezuela aunque llegó a Canarias siendo un bebé y en la actualidad vive en San Cristóbal de La Laguna. Decidió estudiar Historia y está en segundo año de carrera. Apostó por este grado por su interés por comprender la actualidad y asegura que su profesora de Historia de España, María Ángeles Abreu, le llevó a decidir qué estudiar. En palabras de Marcano, su inspiración y sus formas creativas y originales de impartir no solo las clases, sino de aprender de nuestro pasado eran las mayores bazas de la docente. En su grado, la desigualdad entre la cantidad de hombres y mujeres es muy notable porque en su clase no llegan ni a 20 mujeres de 76 matriculados aproximadamente. La estudiante no entiende el por qué hay tan pocas mujeres en su carrera y desconoce si se debe a cuestiones de estereotipos. Sin embargo, considera que las historiadoras tienen la misma capacidad que los historiadores para explicar la historia, sin importar el género. En las expectativas laborales, la estudiante mira con esperanza el futuro y espera que se erradique la brecha de género que existe. Anhela que las historiadoras en el futuro sean más reconocidas por su labor y que se le dé la misma importancia que a los historiadores.

Natalia Riobo. Estudiante de Farmacia desde el año 2021 y originaria de Arona, la joven de 19 años asegura ser una amante de la química y la biología, dos pilares de Farmacia. En esta carrera, más de la mitad del alumnado matriculado son mujeres y considera que uno de los motivos es el cambio de mentalidad de las estudiantes del grado porque se dirigen hacia su propio interés y sus objetivos a corto y largo plazo dentro de este campo tan amplio. Riobo explica que históricamente, en las boticas, las mujeres trabajaban ayudando a sus maridos. En la actualidad, pese a que los jefes de muchos laboratorios siguen siendo hombres, las mujeres licenciadas pueden alcanzar altos cargos y ser claves en empresas farmacéuticas o en instituciones públicas relacionadas. Este cambio refleja la importancia de la figura de la mujer en la ciencia.

Beatriz Fraga. Natural del municipio tinerfeño de Fasnia y nació en 2002. Con 20 años, estudia el tercer curso de Economía en la Universidad de La Laguna. Su pasión por esta materia proviene de su padre que también pasó por la Facultad de Económicas. En su grado no existe una gran desigualdad entre estudiantes hombres y mujeres. Considera que existe una falta de presencia femenina en gran parte dada por el gran peso que tienen las matemáticas en la carrera. Además, apunta que hay una gran representación masculina dentro del profesorado que imparte clases en la facultad. Concuerda además con otras compañeras en que los cargos directivos dentro de la materia económica siempre han sido ocupados por figuras masculinas. Sin embargo, ve una gran proyección de la mujer en cargos directivos, papeles en los organismos públicos e internacionales y reclama una mayor presencia femenina en investigaciones de carácter cuantitativo. De esta manera, se demuestra que las mujeres pueden ser resolutivas en esa parte más científica que hasta ahora ha sido desarrollada por hombres.

Verónica Pérez. La joven de 22 años reside en San Cristóbal de La Laguna y estudia el segundo año del Grado en Matemáticas. Su interés por la física y las matemáticas siempre ha estado presente desde que tiene uso de razón, es por ello que tuvo claro desde el inicio que quería estudiar Matemáticas. En su clase existe una mayoría de hombres matriculados, aunque recalca que el porcentaje de mujeres es más alto que años anteriores, en el que solía suponer solo un 10% de los estudiantes. No obstante, Verónica considera que desde hace mucho tiempo las mujeres de su rama han demostrado estar a la altura y sobrepasar el nivel que los hombres habían impuesto. A pesar de las dificultades que existen en el propio sistema impuesto, espera que las mujeres en las matemáticas no se dejen amedrentar por la falta de equidad en el gremio y tengan su espacio y reconocimiento equitativo, que es bien merecido. Además, no cree que las mujeres tengan un deber específico a cumplir, más que seguir inspirando a las próximas generaciones y poder ejercer sus derechos o luchar por defenderlos.