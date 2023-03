«Somos menos visibles, pues se asocia la profesión a los hombres»

María Nieves Febles Benítez es la nueva decana del Colegio Oficial de Arquitectos (COA) de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Febles Benítez es la primera mujer que ostenta dicho cargo en la citada institución. Y en el nuevo equipo directivo figuran más profesionales femeninas que masculinos: Víctor M. Acosta Díaz, como secretario; Cristina Sáenz-Marrero Lorenzo-Cáceres, tesorera; Beatriz Simón Franco, vocal; Elena García Pérez, vocal, y Jorge Díaz Rodríguez, vocal. La nueva decana del COA explica que «la generación de arquitectas entre las que me incluyo, que hicimos la carrera entre finales de los setenta y principios de los ochenta (1974-1981), éramos una minoría». Por aquella época, el ratio de alumnas femeninas que finalizaban los estudios de Arquitectura respecto a los hombres era inferior al 10 por ciento. «Hoy en día, el ratio se sitúa en torno al 50 por ciento y sigue al alza», explica Febles.

Otro asunto es el ejercicio de la profesión. Febles comenta que, de su generación, casi todas las arquitectas «ejercimos la profesión». Sin embargo, hoy, «la competitividad laboral, la falta de trabajo y las dificultades para congeniar la vida profesional y familiar obligan a que muchas compañeras se queden por el camino, o trabajen de forma parcial, al menos durante la crianza de los hijos, impidiéndoles ser más competitivas y llegar a cargos de dirección».

Pero, en el ámbito laboral, tanto en el sector privado como en el público, «seguimos estando obligadas a demostrar nuestra valía de forma constante; somos menos visibles en los medios de comunicación y en la proyección pública, ya que se sigue asociando la arquitectura a una profesión de hombres». Pero advierte que existen mujeres arquitectas con grandes trabajos y edificios de notable interés, ganadoras de premios y con mucha calidad. Y, por otra parte, un importante grupo desempeña cargos profesionales en la administración pública, donde se ha incrementado el número, así como en otros sectores emergentes, como el diseño, procesos participativos y sociales, además de en el sector inmobiliario y en la actividad política.

«Mujeres arquitectas hemos participado desde 2018 en Cascos Púrpura, una asociación para el ejercicio de la profesión con perspectiva de género, integrada por 150 compañeras», aclara Febles Benítez. De ese colectivo han salido las cuatro integrantes de la Junta de Gobierno del COA.

«Empecé a trabajar con mucha ilusión, que aún mantengo», explica. Al principio se sentía una privilegiada por acceder al campo de trabajo de la arquitectura, solo reservado a hombres. «Sin embargo, no entendía que algunos promotores privados que nos encargaban sus edificios no me miraban a los ojos, ni se comunicaban conmigo cuando les explicaba su proyecto», reconoce. Ante eso, dice que «intenté que fuesen atendidos por mi compañero y pareja, Agustín Cabrera; sin embargo, él me impidió que así fuera, porque afirmaba que tenían que entender que, por ser mujer, no era menos profesional que él por ser hombre». «Este empuje y apoyo me ha valido para desarrollar mi profesión con libertad y no achicarme con las dificultades de género», manifiesta.

Cuando empezó a ejercer eran muy pocas mujeres arquitectas. Pronto llegó Maribel Correa Brito, proveniente de Barcelona, donde estuvo unos años en el estudio PER. «Desde el principio, ella fue mi referente femenino como arquitecta en Tenerife y en algunas ocasiones trabajamos en proyectos comunes, junto a Diego Estévez, su compañero y pareja», señala Febles. Después, se incorporaron otras, como Araceli Raimundo, Pía Oramas, Alicia Pérez Ojeda o Cristina Vázquez de Parga. Luego vendrían muchas más. «Entre nosotras siempre mantuvimos contacto; no estábamos organizadas como grupo específico femenino, pero nos ayudábamos y teníamos relación profesional», indica la nueva decana.

Desde los 14 años ya tenía decidido estudiar la carrera de Arquitectura, «por ser una profesión que cumplía con mis expectativas, porque tenía una parte humanística y otra técnica y, además, era creativa», apunta. Estima que, «seguramente, el hecho de pasar mi infancia en Venezuela, país en desarrollo y plena ebullición durante los años 60, contribuyó a esta decisión, pues me crié en un ambiente cosmopolita, con muchas compañeras hijas de emigrantes que queríamos ir a la universidad».

Durante más de 40 años ha desarrollado su actividad en el estudio familiar, Cabrera-Febles, CF Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, junto a Agustín Cabrera Domínguez, su pareja. Víctor Cabrera Febles se incorporó al mismo en 2012. En estas décadas, han desarrollado planeamiento y trabajos de arquitectura, de manera especial para las administraciones.

Fue integrante de la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias de 1983 a 1990, así como vocal de Cultura y Patrimonio, entre 2010 y 2014, y componente del comité de redacción de la revista Basa. Además, María Nieves Febles Benítez formó parte de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, entre los años 2000 y 2002.

Para el COA de Tenerife, La Gomera y El Hierro apuesta por una estructura de funcionamiento y de decisión menos piramidal, «a favor de una organización en red corresponsable, con colaboración e implicación de grupos de trabajo de los diversos colectivos profesionales de arquitectos, con el objetivo de crecer y formarnos individualmente y construir colectivamente el Colegio». «Queremos recuperar la voluntad de servicio público de nuestra profesión, abrir el COA a la sociedad a través de nuestros eventos culturales y sociales, técnicos y de proyectos comprometidos con la ciudad, el territorio y el paisaje», comenta.