¿Quiénes son los más guapos del mundo? Esta puede ser una pregunta que alguna vez nos hayamos hecho y, con casi mucha seguridad no coincidiremos con los criterios de otras personas, sean o no más o menos allegados o compartamos o no inquietudes. Es algo muy subjetivo pero que a la Inteligencia Artificial le da igual porque no parece manejar criterios subjetivos, sino un conjunto de datos que van conformando un mapa estadístico con el que establece la probabilidad más elevada de acertar cualquier respuesta que le pidamos.

¿Cómo ve Canarias la inteligencia artificial? La firma de ropa de baño 'Pour Moi' ha utilizado datos del foro más grande del mundo, Reddit. Mediante búsquedas de conceptos y palabras en sus post como 'atractivo', 'sexy', 'hermoso', 'guapo' o similares junto a determinados países y con unas determinadas características. Con esos datos, han pedido a una herramienta de inteligencia artificial que le mostrara rostros de lo que se considera 'atractivo' en esos países. Estos son los resultados: 1. India El estudio revela que las personas de la India son las más atractivas del mundo, según la Inteligencia Artificial. 2. Estados Unidos Estados Unidos ocupa la segunda posición. La IA muestra así la belleza típica estadounidense. 3. Suecia Las mujeres suecas siempre han tenido fama de ser muy bellas, sobre todo en el sur de Europa, pero sus compatriotas varones no les van a la zaga. 4. Japón Japón es toda una referencia en estilo, estética y belleza. 5. Canadá Los habitantes de Canadá también destacan por su belleza en este cuadro de honor de los más guapos. 6. Brasil Los brasileños son los únicos representantes de Sudamérica más atractivos. 7. Francia Francia, país puntero en moda y cosmética, ocupa con justicia un puesto en el 'top ten'. 8. Italia La estética del país transalpino también llega a la belleza física y entran en los diez primeros puestos. 9. Ucrania La famosa belleza eslava, cuando además los ucranianos son morenos, rompen corazones en todo el mundo. 10. Dinamarca La belleza vikinga de los daneses cierra el 'top ten'. Esta es la visión gráfica de la inteligencia artificial sobre Canarias