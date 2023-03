Los logopedas piden ganar presencia en centros sanitarios, ‘coles’ y residencias

Los logopedas quieren ganar presencia en colegios, centros sanitarios –tanto hospitalarios como de atención primaria– y residencias de Canarias. Los profesionales, en conmemoración del Día Europeo de la Logopedia que se celebra hoy, evidencian que su papel ha estado invisibilizado – es incluso confundido– durante décadas, por lo que insisten en las mejoras para la salud que supone que su figura gane espacio en todos estos ámbitos.

El logopeda es el profesional que interviene en las alteraciones de la comunicación, el lenguaje oral y escrito, el habla, la voz, la audición y funciones orales no verbales (como respiración y masticación). Es un servicio que se puede requerir en cualquier momento de la vida de una persona. "Podemos tratar muchos problemas que están relacionados con discapacidad y daño cerebral a quienes la rehabilitación temprana puede generar muchos beneficios", explica Susana Nieto, presidenta del Colegio de Logopedas de Canarias.

La logopedia es una profesión sanitaria reconocida, y sin embargo, la presencia de estos profesionales en este sector es irrisorio. Ejemplo de ello es el Servicio Canario de la Salud donde solo se ofertan 38 plazas de logopedia en hospitales, con cifras que varían dependiendo del centro. Los logopedas tienen un papel fundamental en la rehabilitación de muchos pacientes, entre ellos de los críticos. "Muchas veces las personas que están en UCI pierden capacidad de sus funciones orales no verbales, como la deglución", explica Nieto, que insiste que con una correcta y rápida intervención se puede recuperar mucho más rápido.

"Además, de momento no estamos tampoco en los centros de salud", insiste. No obstante, sobre esto último, los profesionales se muestran esperanzados porque su figura se incluya gracias a la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria (2022-2023), +AP, impulsada por el Servicio Canario de la Salud (SCS). "Hemos mantenido una reunión con la directora de Programas Asistenciales, Rita Tristancho, que nos ha comentado que quieren integrar la figura en los centros de salud", explica Nieto, que asegura que ha habido "mucha sintonía" entre la administración y el colegio profesional. No obstante, también admitió no saber aún cómo llevarlo a cabo ni tener fecha concreta para hacerlo.

En el mismo encuentro los logopedas hicieron hincapié en la necesidad de que los profesionales de la salud conozcan esta profesión para que puedan actuar mejor con sus pacientes. Por este motivo se acordó informar y formar a los especialistas que tratan a pacientes susceptibles de ser derivados a logopedas (pediatras, otorrinos, neurólogos…) sobre las áreas de intervención logopédica, y trabajar de forma conjunta en lo que deben ser protocolos de derivación que puedan manejar los médicos de los distintos servicios.

Los logopedas también solicitan valorar su presencia en los centros escolares, dado que en estos momentos la Consejería de Educación solo contrata "maestros de audición y lenguaje". Además, "se suele producir una confusión" entre ambos perfiles, creyendo que estos maestros son logopedas, cuando ni siempre es así ni están habilitados para realizar las mismas funciones. "Un logopeda solo puede estar en aquellos centros acreditados como sanitarios, algo que solo tienen algunos centros privados de las Islas y, de momento, no se ha valorado en los públicos", lamenta. En lo que se refiere a la Educación, los profesionales también consideran importante reforzar la formación en logopedia en toda España. "No tenemos logopedas como profesores de universidad", explica, e insiste que "es complicado conseguirlos porque no existen doctores en logopedia". La presidenta del Colegio se reunió con los representantes de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna, la única de Canarias con Grado de Logopedia, para abordar la mejora de los estudios de grado. En dicho encuentro concretaron cambiar su plan de estudios para ayudar a incluir a estos profesionales. Asimismo mostró su preocupación por la dificultad de investigación desde el área propia, debido a la falta de doctores logopedas.

Otra solicitud a la Universidad es que las prácticas del Grado han de llevarse a cabo en centros con acreditación sanitaria y con logopedas colegiados. Esto es fundamental –indicó Susana Nieto– para la calidad de la formación y como garantía, en general, para los usuarios de los servicios de logopedia.

En esta misma reunión se acordó que el Colegio impartirá próximamente charlas al alumnado de los cuatro cursos del Grado para que puedan conocer a fondo lo que ofrece la profesión, y la importancia de colegiarse.

Por último, y dada su capacidad para mejorar la salud y el bienestar de las personas con discapacidad, los logopedas creen que su papel sería fundamental en los centros de mayores. "No tenemos datos concretos de los profesionales que ejercen su labor en residencias de las Islas, pero sabemos que no son demasiados", insiste la presidenta. "Es importante que se nos tenga en cuenta", lamenta.

La celebración del Día Europeo de la Logopedia se produce en el segundo año de vida del Colegio, un tiempo de estructuración de la nueva organización y de incorporación de colegiados, más de 150 profesionales, a fecha de hoy, en las siete islas. Coincidiendo con esta fecha, el Colegio Profesional instalará, además, mesas informativas a la entrada de los centros hospitalarios de las islas y en la Facultad de Psicología y Logopedia de la ULL, atendidas por miembros del Colegio y con dípticos sobre la logopedia y el Colegio. Los profesionales hacen un llamamiento a todos los logopedas que tienen su actividad en las islas para que se incorporen a este Colegio profesional porque así lo exige la normativa actual y porque, más allá de esta obligación legal, "es una garantía para las personas a las que prestamos nuestros servicios", concluye Nieto.