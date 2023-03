El incierto futuro de una tradición

Pensar en Canarias es pensar en el gofio. Este alimento, consumido en las Islas desde la época aborigen hecho a base de millo, trigo, cebada o casi cualquier cereal, ha basado la dieta de la población canaria a lo largo de su historia. En el Archipiélago, se producen tres millones de kilos de este producto al año. Sin embargo, en los últimos tiempos el consumo de este producto ha disminuido de forma notable y esto ha conllevado al abandono de muchos molinos que lo tuestan de manera tradicional. La Cultura del Gofio en Canarias: Estrategias para su Salvaguardia es un proyecto desarrollado por la empresa Trivo y financiado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural cuyo objetivo es poner en valor la profesión molinera. Josué Ramos y Cathaysa Cabeza son los impulsores de esta iniciativa.

Fase inicial.

El proyecto, iniciado en el segundo semestre de 2022, aún se encuentra en su primera fase. El objetivo es resaltar el gofio como producto histórico y contemporáneo centrado, sobre todo, en los riesgos a los que se enfrentan los molineros en el futuro. “Saber en qué situación están los molineros de las Islas y cómo nos enfrentamos a los próximos años, de ahí nace el estudio”, explica Cathaysa Cabeza, técnica de la investigación. En esta primera parte, los investigadores han tenido una toma de contacto inicial al estudio del gofio a nivel histórico y de documentación. También se han realizado unas primeras entrevistas a los molineros de Canarias para conocer sus preocupaciones y saber cómo ven el futuro de una tradición cada vez más desaparecida. Uno de los puntos principales de este análisis son las entrevistas a los molineros.

El equipo ya ha visitado nueve de los treinta molinos que siguen activos en Canarias, ubicados en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. El molino de gofio de Las Mercedes, el molino de La Atalaya y el gomero Imendi, son algunos de ellos. A falta de terminar las entrevistas, los molineros ya arrojan algo de luz del por qué ha disminuido el consumo del gofio. Uno de los motivos es que la generación de los 80, que ahora son padres de los niños actuales, se vieron influenciados por la entrada de los productos ultraprocesados y de rápido consumo.

Esto ha provocado que estos padres críen a sus hijos bajo la misma bollería y no con productos más sanos como el gofio. “Entendemos que el alimento de desayuno o de merienda, donde se puede consumir el gofio de manera más rápida, no se elabora con este”, apunta Cabeza. El gran problema, sin duda, al que se enfrentan los molineros es a la falta de relevo generacional. La dificultad para encontrar a personas que continúen con la profesión es un quebradero de cabeza para el sector del gofio. El trabajo de la molienda implica un largo periodo de práctica en el molino, no se aprende de un manual, sino que se tiene que estar mucho tiempo con un maestro para aprender de forma correcta.

Adaptarse o morir.

A pesar de que existe un sinfín de productos que le hacen la competencia al gofio, los molineros intentan adaptarse a los tiempos. Muchos de ellos se ajustan a las nuevas tendencias, como el auge de consumir macroalimentos o productos de kilómetro cero, es decir, aquellos alimentos que se producen de forma local. Rayco Herrera, molinero del municipio gomero de Hermigua, cogió las riendas del negocio tras la muerte de su hermano. Su plan era elaborar gofio pero diversificándolo y buscando nuevas combinaciones. “Nuestra idea era combinar cereales como antaño pero añadiendo legumbres, frutos secos e incluso tenemos pensado incorporar café o cacao a la mezcla”, aclara Herrera. También hacer gofio sin gluten o de otra variedades atrae a mucho público que cuida su salud y su alimentación, ya que posee una gran fuente de hidratos de carbono. “Una de las cualidades del gofio son sus importantes aportes proteicos dependiendo de los aminoácidos que contenga según la mezcla”, explica Agustín Mesa, nutricionista. Es un alimento muy completo que pueden consumir todas las personas.

Para los deportistas es una fuente de carbohidratos y proteína muy potente, algo vital para las personas que realizan actividad física. Eso sí, dependiendo de las características energéticas de cada individuo. Asimismo, las personas con enfermedades como la de Crohn o con diabetes, deben moderar su consumo. En el caso de Rayco Herrera, su molino goza de reconocimiento. Ha ganado cinco veces el máximo galardón de AgroCanarias a mejor gofio, algo que le ha abierto muchas puertas para seguir llevando su producto fuera de la Isla colombina. “El secreto del éxito de nuestro gofio está en la buena materia prima, en el cariño que le hemos puesto al producto y en intentar sacar lo mejor de él”, expresa con orgullo el gomero. Además, el molinero resalta que para conseguir este éxito “no puedes quedarte con los brazos cruzados esperando a que te hagan un pedido, tienes que usar las herramientas de hoy en día como las redes sociales para vender tu producto”.

Esta innovación se refleja en los 5.000 kilos semanales y en los 250.000 anuales que producen. Una de las principales bazas con las que combatir a la bollería industrial es la concienciación. “El mayor proyecto que se puede hacer es dar a conocer el gofio en los colegios y las guarderías”, sentencia el molinero. Introducir el gofio en la alimentación de los más pequeños puede hacer que lo tomen regularmente. Sin embargo, Herrera ha visto cómo algunos servicios que piden sus clientes van menguando. Un ejemplo de ello son las moliendas particulares, donde la gente lleva sus propios cereales para que se los muelan y tuesten en el molino. “Al principio hacíamos 20 moliendas semanales y actualmente apenas 10”, lamenta. La razón es porque la gente mayor, que es la que más lo suele hacer, ha ido muriendo.

Molinos e historia.

Para hacer un gofio tradicional y de calidad son necesarios los molinos. Estas estructuras se empezaron a construir en Canarias desde que se fundaron los primeros asentamientos castellanos aunque han ido decayendo en los últimos años. Existen documentos que indican que desde 1494 ya se pusieron en pie los primeros molinos, incluso antes de que terminara la conquista del Archipiélago. Entre los siglos XVI y XVII hubo una enorme proliferación de construcciones de este tipo y a principios del siglo se construyeron los últimos. “Muchos de los molinos que hemos visitado son heredados del siglo pasado o incluso más antiguos, como los de La Orotava, que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC)”, comenta la técnica Cathaysa Cabeza. En cambio, hay molinos más recientes, como el de Las Mercedes, el cual se construyó en los años 40. Normalmente las piezas como las muelas, se han ido trasladando de un molino a otro.

«La idea es combinar cereales como antaño con legumbres o frutos secos o, incluso, café» Rayco Herrera - Molinero de La Gomera

Producto identitario.

El gofio es un alimento muy importante y representativo para Canarias porque es histórico. Ya en las poblaciones aborígenes lo consumían y ha perdurado en el tiempo hasta hoy. “Se recoge en fuentes escritas que era el pan de las Islas, ya que aquí se consumió gofio más que pan, desde las poblaciones más pobres hasta las familias más ricas”, aclara la técnica del proyecto. Si miramos a nuestro alrededor, tenemos topónimos relacionados con los molinos y el gofio y también expresiones de nuestro habla que tienen que ver con este producto. Es por ello que se ha denominado como un producto propio del Archipiélago. Tanto es así que, desde 2014, el gofio ya cuenta con la I.G.P. (Identificación Geográfica Protegida). Esto supuso un reconocimiento y una protección que el sector molinero llevaba años reclamando.

El gofio, un salvavidas.

Canarias no es la única región en la que el gofio forma parte de la dieta. En el norte de África, la población bereber lo consume. Lo más probable es que los habitantes de esta zona trajeran ese alimento a las Islas porque el denominador común que tienen es que en ambas regiones la harina se tuesta. A pesar de ser conocido en la zona norteafricana, el pasado año, la ONU, en su búsqueda por intentar paliar la grave hambruna que azota diferentes países de África, apostó por comprar mil toneladas de gofio. La cercanía de las Islas con el continente africano y la facilidad para el traslado de mercancía es uno de los motivos que impulsó esta medida.