«Sal de escena, ¡sin más!» reivindica el rol laboral femenino en esta sociedad

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias presentó este viernes la campaña del 8M, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer. De la mano de los siete cabildos insulares, el lema que han lanzado es Sal de escena, ¡sin más!. Se centra, en concreto, en aquellas tareas que realizan las mujeres y en qué pasaría con ellas si las mujeres desaparecieran. En palabras de Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, «no solo se trata de actividades de responsabilidad o de autocuidado, sino de todos esos trabajos precarios en los que estamos mayoritariamente las mujeres». La campaña, según explica Fumero, «la hemos querido alejar del victimismo y darle un toque irónico».

En la campaña se hace referencia al colectivo de las Kellys, la asociación de camareras de piso que luchan por mejorar su calidad de vida y en cómo afectaría a la sociedad en la vida cotidiana. También aparecen en el spot las tomateras y, además, las tutorías escolares, ya que «en su mayoría son las madres o abuelas de esas niñas y niños escolarizados las que acuden a ellas», argumenta la directora. El alma de esta campaña es darle valor al trabajo que realizan de forma diaria las mujeres y que no es reconocido. «No tenemos que sentir esa carga cultural y educacional que supone la culpa y la vergüenza que nos azota cuando salimos de escena», asevera la directora. Desde la consejería explican que «no se trata de huir de las responsabilidades, sino de no llevar un peso para que la sociedad funcione». Según datos de la ONCE, si las mujeres con discapacidad pudieran acceder al mundo laboral supondría un aumento de siete millones del PIB.

La campaña va dirigida a las funciones que las mujeres tienen en la sociedad

Los datos reflejan que las féminas soportan, en algunos ámbitos, la responsabilidad total de ciertas tareas. Esto, sumado a la precariedad laboral, «la dependencia económica se acentúa», comenta Kika Fumero. La situación se agrava cuando se añaden otros factores como la discapacidad, el lugar en el que viven, la etnia cultural, el nivel adquisitivo, entre otros. Asimismo, el agradecimiento a las madres y abuelas también fue un punto a tratar. María José Pestana, la Coordinadora de Igualdad del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), aseguró que «tenemos que agradecer a nuestras mayores cómo nos han ido abriendo el camino».

El pasado año, 49 mujeres fueron asesinadas en España, unos datos que reflejan el gran problema al que se enfrenta la sociedad. Dos de esas muertes tuvieron lugar en Canarias y el mes de diciembre fue el más dramático en el número de asesinatos, con un total de 11 fallecidas. En lo que va de año, 15 mujeres han sido víctimas a manos de sus parejas o ex parejas.

El próximo 8 de marzo, las dos capitales canarias se manifestarán para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En Santa Cruz de Tenerife, la concentración comenzará a las 19:00 horas en la Plaza Weyler y avanzará hasta llegar a la Plaza del Príncipe. En el caso de la capital grancanaria, se iniciará a la misma hora y recorrerá las calles desde el parque de San Telmo hasta la plaza de Santa Ana. En 2022, las manifestaciones reunieron a 12.000 personas en Las Palmas de Gran Canaria y en torno a 15.000 en la capital tinerfeña.